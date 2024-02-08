Le chemin de l’Europe vers la compétitivité passe par des investissements revus à la hausse. Il est primordial qu’ils ciblent les énergies renouvelables et les technologies propres innovantes et bénéficient d’une volonté politique d’assurer une meilleure réglementation et une transition juste et inclusive.

Au cours des deux journées de la deuxième édition du Forum du Groupe BEI, des intervenants et des orateurs ont présenté des solutions possibles à une série de défis auxquels l’Europe est confrontée, des changements climatiques à la nécessité d’un approvisionnement sûr en ressources essentielles. Sur toute une série de questions, des spécialistes se sont fait l’écho de l’importance d’une position européenne coordonnée.

« Partenariat est l’un des mots que vous entendrez beaucoup au cours du Forum », a déclaré Nadia Calviño, présidente de la Banque européenne d’investissement. « Ce n’est qu’en unissant nos forces que nous pourrons relever les défis qui nous attendent, en Europe. »

Nadia Calviño a souligné qu’une action européenne conjointe pendant la pandémie de COVID-19 et l’invasion de l’Ukraine par la Russie avait atténué les répercussions économiques des crises. L’Europe a élaboré des réponses économiques comme le Fonds de garantie européen, travaillé à des achats communs, maintenu un front uni face à l’invasion de l’Ukraine et mis en place des initiatives climatiques majeures sous la forme du pacte vert et de REPowerEU.

« Grâce à la réponse coordonnée de l’Europe, les répercussions de la crise n’ont pas été aussi profondes que nous le redoutions. C’est une bonne nouvelle et une leçon pour l’avenir », a poursuivi Nadia Calviño.