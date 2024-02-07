Belgique : la BEI accorde un prêt de 350 millions d’EUR à Umicore à l’appui de ses activités européennes de recherche et d’innovation dans le domaine des matériaux pour batteries de véhicules électriques

Le prêt de 350 millions d’EUR de la BEI permettra de financer une partie des activités européennes de RDI d’Umicore dans les technologies des matériaux pour batteries rechargeables de véhicules électriques (VE) et le recyclage de batteries VE.

Ces investissements seront mis en œuvre à l’appui de la transition vers une mobilité plus propre, du pacte vert pour l’Europe, de la compétitivité de l’UE et de son potentiel d’innovation.

Les activités de recherche, développement et innovation (RDI) seront assurées dans les installations d’Umicore en Belgique, en Finlande, en Allemagne et en Pologne.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Umicore ont signé un accord de prêt de 350 millions d’EUR à l’appui des activités de recherche‑développement et d’innovation (RDI) de l’entreprise dans les domaines des matériaux pour batteries rechargeables de véhicules électriques (VE) et du recyclage de batteries VE. Ce prêt sur huit ans, assorti de conditions financières attrayantes, contribuera au développement de technologies innovantes dans les centres de recherche d’Umicore à Olen, Hoboken (Belgique), Kokkola (Finlande), Hanau (Allemagne) et Nysa (Pologne). Il fait suite à un prêt de 125 millions d’EUR que la BEI a accordé à Umicore en 2020 pour le financement de la construction en Pologne de la première usine en Europe à produire des matériaux actifs pour cathodes destinés aux véhicules électriques.

La BEI est déterminée à soutenir le développement des capacités de production industrielle de l’UE tout au long de la chaîne de valeur de la fabrication de batteries pour véhicules électriques. Le prêt, signé en marge du Forum du Groupe BEI organisé à Luxembourg*, s’inscrit dans le cadre de l’engagement de la banque de l’UE de mobiliser un financement supplémentaire de 45 milliards d’EUR pour stimuler l’industrie manufacturière européenne dans le domaine des technologies stratégiques de pointe à zéro émission nette.

Les technologies qu’Umicore met en œuvre dans le domaine des matériaux pour batteries, sa feuille de route en matière d’innovation ainsi que l’ensemble de sa chaîne d’approvisionnement en matériaux pour batteries, qui va du raffinage au recyclage, en passant par la production de matériaux précurseurs et de matériaux actifs pour cathodes, sont des éléments clés qui contribuent à la transition vers une mobilité plus propre et à la concrétisation des ambitions du pacte vert pour l’Europe.

Robert de Groot, vice-président de la BEI : « Soutenant la mise en œuvre du plan industriel du pacte vert de la Commission européenne, la BEI s’attache à financer l’industrie manufacturière européenne de pointe dans le domaine des technologies stratégiques à zéro émission nette. Ce prêt à l’appui de l’ambitieux programme de recherche‑développement et d’innovation d’Umicore souligne le rôle important de la banque de l’Europe dans le façonnage de l’avenir du secteur européen des batteries, un domaine clé pour la compétitivité de l’UE au niveau mondial et un avenir durable et décarboné. »

"Umicore est fière d'avoir obtenu le soutien de la BEI pour la deuxième fois, soulignant ainsi notre longue expérience et nos connaissances dans le domaine de la science et des technologies des matériaux pour batteries. Notre leadership et notre savoir-faire dans le domaine des matériaux pour batteries renforcent l'avance de l'Europe en matière d'innovation et de compétitivité dans le contexte de la transition énergétique mondiale. Ce prêt renforce notre bilan grâce à un financement à long terme à des conditions attrayantes et notre capacité d'innovation dans ce secteur de haute technologie", a déclaré Mathias Miedreich, administrateur délégué d'Umicore.

Les innovations et technologies d'Umicore en matière de matériaux pour batteries de véhicules électriques sont destinées aux véhicules d'entrée de gamme, de masse et haut de gamme, avec des technologies allant du NMC (nickel, manganèse et cobalt) au futur HLM (lithium-manganèse élevé) et aux technologies de batteries à l'état solide et sodium-ion de la prochaine génération. Cliquez ici pour en savoir plus. En Europe, les centres de recherche sur les matériaux pour batteries du groupe sont situés à Olen, en Belgique, à Kokkola, en Finlande, Nysa, en Pologne, et à Hanau, en Allemagne. Umicore recycle les matériaux pour batteries de véhicules électriques à l'échelle industrielle à Hoboken, en Belgique. En 2022, Umicore a investi 316 millions d'euros, soit 7,6 % de ses revenus, dans la recherche et le développement.

La BEI a renforcé son soutien à des projets liés aux batteries pour atteindre plus de 1,6 milliard d’EUR de financement en 2023. Au cours des cinq dernières années, les projets de ce type financés par la BEI ont totalisé 2,8 milliards d’EUR.

Ces opérations contribuent également à la réalisation des objectifs du programme REPowerEU et du plan industriel du pacte vert, qui visent à éliminer la dépendance de l’Europe à l’égard des importations de combustibles fossiles et à soutenir les capacités de production locales dans le domaine des technologies à zéro émission nette nécessaires à une transition rapide et juste vers la neutralité climatique.

*Note aux responsables de publication

Le Forum du Groupe BEI se tient les 7 et 8 février à Luxembourg. Cette année, il a pour thème « La compétitivité européenne dans un contexte mondial polarisé ». (Diffusion en direct et en différé)

Mathias Miedreich, administrateur délégué d'Umicore participera à la table ronde intitulée « Compétitivité et innovation dans l’industrie manufacturière européenne ».

Informations générales

À propos d’Umicore

Umicore est le groupe spécialisé dans la technologie des matériaux circulaires. Il se concentre sur les domaines d'application où son expertise en science des matériaux, en chimie et en métallurgie fait une réelle différence. Ses activités sont organisées en trois groupes d’activités : Catalysis, Energy & Surface Technologies et Recycling. Chaque groupe d'activités est divisé en unités commerciales axées sur le marché qui proposent des matériaux et des solutions à la pointe des nouveaux développements technologiques et essentiels à la vie quotidienne.

Umicore génère la majorité de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts de R&D aux matériaux destinés à la mobilité propre et au recyclage. L'objectif primordial d'Umicore en matière de création de valeur durable repose sur l'ambition de développer, produire et recycler des matériaux de manière à remplir sa mission : materials for a better life (des matériaux pour une vie meilleure).

Les opérations industrielles et commerciales ainsi que les activités de R&D d'Umicore sont réparties dans le monde entier afin de servir au mieux sa clientèle mondiale. Le Groupe a généré un chiffre d’affaires (hors métal) de € 4,2 milliards (chiffre d'affaires de € 25,4 milliards) en 2022 et emploie actuellement plus de 11.000 personnes.

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique. En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’EUR de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’EUR d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il s’est fixé dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.