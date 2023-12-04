©Adam Nowakowski/ Unsplash

Le Fonds EU for Ukraine, géré par la BEI, approuve un investissement de 25 millions d’EUR dans un fonds de croissance ukrainien ayant vocation à promouvoir les PME en Ukraine et en Moldavie.

Ce financement cible principalement les entreprises technologiques axées sur l’exportation, largement dotées en capital humain et faiblement en actifs, dans une région disposant d’un vivier d’ingénieurs talentueux.

Le Fonds EU for Ukraine, doté à ce jour de plus de 400 millions d’EUR engagés par les États membres de l’UE, vise à répondre aux besoins urgents et à contribuer à la stabilité économique en Ukraine.

La première réunion du comité des contributeurs du Fonds EU for Ukraine, qui est géré par la Banque européenne d’investissement (BEI), s’est tenue aujourd’hui. Les États membres de l’UE qui ont participé à cette réunion ont donné leur feu vert au premier financement du fonds : un investissement de 25 millions d’EUR dans le fonds de croissance ukrainien Horizon Capital Growth Fund IV (HCGF IV), géré par Horizon Capital, un gestionnaire de capital-investissement de premier plan en Ukraine.

Le fonds HCGF IV procède actuellement à la levée d’au moins 274 millions d’EUR (300 millions d’USD) pour des investissements en capital de croissance, destinés à appuyer les petites et moyennes entreprises (PME) ukrainiennes et moldaves axées sur les technologies et les exportations. Soutenu par des investisseurs institutionnels, dont la BEI, le HCGF IV cherche à renforcer la présence des entreprises ukrainiennes et moldaves sur le marché et à soutenir leurs efforts d’expansion, en particulier dans des secteurs tels que les services et produits informatiques, le commerce en ligne, le commerce de détail et les biens de consommation innovants, ainsi que les technologies financières.

L’investissement de 25 millions d’EUR dans le HCGF IV constitue le premier projet du Fonds EU for Ukraine, lancé par la BEI au printemps 2023. Ce fonds s’inscrit dans le cadre plus large de l’initiative EU for Ukraine, qui vise à répondre rapidement aux besoins urgents de l’Ukraine et à renforcer la stabilité économique du pays. Comptant initialement plus de 400 millions d’EUR engagés par 18 États membres de l’UE – la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, la Slovaquie et la Suède – l’enveloppe du fonds devrait être complétée par d’autres contributions. L’objectif premier du fonds est de soutenir des projets publics et privés concernant principalement les infrastructures municipales et de promouvoir l’accès au financement pour les entrepreneurs ukrainiens.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée des opérations de la BEI en Ukraine, et présidente du comité des contributeurs du Fonds EU for Ukraine : « Je suis ravie d’assister au déploiement rapide de notre Fonds EU for Ukraine, ce qui réaffirme notre engagement en faveur d’une action rapide et axée sur les résultats pour soutenir l’Ukraine. Grâce aux contributions des États membres de l’UE, nous sommes prêts à appuyer immédiatement les PME et le secteur privé, acteurs incontournables pour soutenir l’économie ukrainienne en ces temps difficiles. Notre investissement dans le fonds de capital-investissement Horizon aura, espérons-le, un effet de signal et attirera d’autres investisseurs privés. Nous espérons également voir davantage d’États membres contribuer en tant que donateurs à notre Fonds EU for Ukraine afin de renforcer le soutien collectif de l’UE à l’Ukraine pour répondre à ses besoins en infrastructures essentielles et de soutenir la résilience du pays par le renforcement de sa stabilité macrofinancière. »

Lenna Koszarny, associée fondatrice et directrice générale d’Horizon Capital : « Le soutien de la BEI intervient à un moment crucial où l’Ukraine continue de défendre sa liberté et son intégrité territoriale et s’engage sur la voie d’un avenir européen libre, équitable et prospère. Cet investissement permettra d’accroître les capitaux disponibles pour les entrepreneurs ukrainiens, de soutenir la résilience économique, de créer des emplois à haute valeur ajoutée en Ukraine, d'accroître les recettes fiscales, d’encourager les investissements tenant compte de la dimension du genre et de promouvoir la transition numérique et l’innovation. Les entrepreneurs ukrainiens ont fait preuve d’un courage et d’une ingéniosité extraordinaires, défiant l’adversité et sollicitant uniquement des ressources pour accroître leur capacité à assurer leurs activités à l’intérieur de l’Ukraine tout comme au-delà de ses frontières. Nous sommes honorés d’être les premiers bénéficiaires du Fonds EU for Ukraine de la BEI et nous apprécions grandement le soutien des États membres de l’UE donateurs, qui permettra d’accroître la disponibilité de capitaux pour les PME ukrainiennes. »

Informations générales

BEI

Depuis le début de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en 2022, la BEI a décaissé 1,7 milliard d’EUR de financements, offrant une aide immédiate à l’Ukraine et contribuant à financer les réparations d’urgence des infrastructures du pays détruites par la guerre. La banque de l’UE a également mis à disposition une ligne de crédit de 4 milliards d’EUR pour soutenir l’intégration des réfugiés ukrainiens dans les pays de l’UE. Dans le cadre de l’initiative EU for Ukraine et de son Fonds, la Banque reste déterminée à intensifier ses activités en Ukraine, conformément au mandat confié par les dirigeants de l’UE et en étroite collaboration avec la Commission européenne, le Parlement européen, les États membres de l’UE et des partenaires internationaux.

Horizon Capital

Horizon Capital est la principale société de capital-investissement en Ukraine. Gérant 1,5 milliard d’USD d’actifs provenant d’investisseurs disposant d’une assise de capital de plus de 630 milliards d’USD, elle a levé plus de 750 millions d’USD en capital de croissance en un peu plus de cinq ans. Horizon Capital soutient des entrepreneurs visionnaires à la tête d’entreprises à croissance rapide, principalement axées sur les technologies et les exportations, en Ukraine et en Moldavie. À ce jour, ses fonds ont investi dans 172 entreprises employant plus de 80 000 personnes.