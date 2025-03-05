Espagne : la BEI et CBNK lancent une initiative pionnière pour soutenir les entrepreneuses dans le secteur pharmaceutique

EIB

La BEI investira 150 millions d’euros dans le premier programme intermédié de l’Union européenne entièrement destiné aux femmes, via un prêt à CBNK, la banque dédiée aux professionnels de l’ingénierie et de la santé, qui est issue de la fusion entre Banco Caminos et Bancofar

L’opération vise à soutenir les femmes qui souhaitent entreprendre ou se développer dans le secteur pharmaceutique, ce qui pourrait avoir un impact sur plus de 600 pharmacies dans l’ensemble du territoire.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et CBNK, la banque s’adressant aux professionnels de l’ingénierie et de la santé, qui est le fruit de la fusion entre Banco Caminos et Bancofar, ont annoncé une initiative historique visant à soutenir les entrepreneuses dans le secteur pharmaceutique en Espagne. L’opération, signée aujourd’hui dans le cadre du Forum du Groupe BEI qui se tient à Luxembourg, représente le premier prêt intermédié de la BEI au sein de l’UE entièrement consacré au soutien aux entrepreneuses.

L’opération donnera accès à des prêts d’un montant moyen de 450 000 euros, avec lesquels les entrepreneuses pourront financer tout ce qui concerne leur entreprise : création (achat de licences), fonds de roulement (stock) ou matériel (par exemple comptoirs, étagères ou équipements informatiques).

Cet investissement de 150 millions d’euros de la BEI s’est effectué via l’acquisition d’une obligation hypothécaire (cédula hipotecaria) émise par CBNK, notée Aa1 par Moody’s, et vise à améliorer l’accès aux financements pour les petites et moyennes entreprises (PME) détenues ou gérées par des femmes, y compris les professionnelles libérales.

Même si elles constituent la majorité des effectifs dans le secteur pharmaceutique, les femmes continuent de se heurter à des obstacles tels que l’accès limité au financement, l’écart de rémunération et la sous-représentation aux postes de direction. Cette opération vise à relever ces défis en apportant un soutien financier personnalisé aux entrepreneuses et aux cheffes d’entreprise afin qu’elles puissent développer leurs activités et contribuer à la croissance économique de l’Espagne.

« Cette opération représente une étape importante dans notre engagement en faveur de valeurs européennes aussi fortes que l’égalité entre les femmes et les hommes et la croissance économique inclusive. En soutenant les entrepreneuses dans le secteur pharmaceutique, nous offrons des possibilités et renforçons le système de santé espagnol. Investir dans la présence des femmes aux postes de direction n’est pas seulement juste, mais aussi judicieux. Les preuves sont là : l’égalité hommes-femmes conduit à de meilleures décisions, à de meilleurs résultats économiques et c’est un moteur de progrès, de stabilité et de prospérité », affirme Nadia Calviño, présidente de la BEI.

Enrique Serra González, PDG de CBNK : « Cette opération renforce l’engagement de CBNK en faveur du secteur de la santé et de l’entrepreneuriat des femmes. Elle devrait marquer le début d’un partenariat récurrent avec la BEI dans le cadre de l’intermédiation de ses ressources. »

La signature de cette opération donnera aussi le coup d’envoi de la conférence au cours de laquelle sera lancé « Gender Finance Lab », le programme de conseil destiné aux banques commerciales. Introduit par la BEI et financé par la Commission européenne dans le cadre du mandat de la plateforme de conseil InvestEU, ce programme est une initiative pionnière visant à créer une communauté de banques commerciales résolues à stimuler l’entrepreneuriat des femmes et à contribuer à une croissance économique inclusive dans l’UE.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union, est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle finance des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé de nouveaux financements pour près de 89 milliards d’euros à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe. Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme nous nous y sommes engagés dans notre Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

En Espagne, en 2024, le Groupe BEI a signé 12,3 milliards d’euros de nouveaux financements pour plus de 100 projets à fort impact, contribuant ainsi à la double transition écologique et numérique du pays, à la croissance économique, à la compétitivité et à l’amélioration des services à la population.

Afin de renforcer l’impact positif de ses activités sur l’égalité de genre et sur l’autonomisation des femmes et des filles, le Groupe BEI a adopté une Stratégie en matière d’égalité hommes-femmes et d’autonomisation économique des femmes et un Plan d’action pour l’égalité hommes-femmes, dans le but d’intégrer l’égalité de genre et, plus particulièrement, l’émancipation économique des femmes dans son modèle d’activité. Ils s’appliquent à ses opérations de prêt, de panachage de ressources et de conseil, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union européenne. La BEI s’attache également à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes en son sein.

CBNK

CBNK est l’un des principaux groupes bancaires spécialisés d’Espagne. Banco Caminos a acquis Bancofar en 2014. Les deux établissements avaient alors une longue expérience dans le service aux professionnels de secteurs spécifiques. Depuis sa création en 1977, Banco Caminos s’adresse aux ingénieurs en génie civil, canaux et ports et à d’autres filières professionnelles et secteurs connexes, tandis que Bancofar, qui a été fondée en 1964, a toujours été proche des professionnels de la pharmacie. Grupo Caminos a vu le jour en 2018.

En 2023 s’est opérée la consolidation de la fusion par absorption de Bancofar par Banco Caminos, les deux banques du groupe, qui a été rebaptisé CBNK. La nouvelle marque a été créée pour étendre la proposition de valeur à d’autres branches professionnelles spécialisées dans leur domaine de connaissance (ingénierie et santé), qui ont un fort impact sur la société.