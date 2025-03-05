Un nouveau programme de l’UE pour le secteur bancaire soutient les entrepreneuses dans toute l’Europe

EIB

La BEI et la Commission européenne lancent le tout premier Gender Finance Lab à l’intention des banques commerciales, au titre de la plateforme de conseil InvestEU

À ce jour, 25 banques européennes se sont engagées à participer à un nouveau programme de cours dans le but d’améliorer le financement en faveur des entrepreneuses

Le programme est lancé en marge du Forum du Groupe BEI

La Banque européenne d’investissement et la Commission européenne ont lancé ce jour le « Gender Finance Lab for commercial banks », un programme de conseil pionnier à l’intention des banques commerciales de l’Union européenne (UE), dont l’objectif est d’améliorer l’accès au financement des PME détenues et dirigées par des femmes en Europe.

Si les femmes représentent un tiers des entrepreneurs européens, nombreuses sont celles qui sont confrontées à des obstacles financiers majeurs.

Le Gender Finance Lab, mis sur pied par le Groupe BEI avec un financement de la plateforme de conseil InvestEU, a vocation à accompagner les intermédiaires financiers comme les banques commerciales et les gestionnaires de fonds.

Un programme de cours sur mesure présentera les avantages qu’il y a à augmenter les investissements à l’appui des entrepreneuses. Il s’agit d’aider les banques à exploiter le potentiel d’investissement que représentent les entrepreneuses, à créer des produits financiers plus innovants et pertinents et à partager les bonnes pratiques avec d’autres institutions financières. L’objectif en est de mieux répondre aux besoins des entrepreneuses et de combler les disparités entre les hommes et les femmes en matière d’accès au financement.

Une étude montre que les entreprises dirigées et détenues par des femmes se caractérisent par des profils de risque plus faibles, des taux de remboursement plus élevés et une plus grande fidélité de la clientèle. Elles enregistrent également de bons résultats en matière de gestion, d’innovation et d’indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise (ESG). À l’échelle mondiale, les femmes représentent un marché qui pourrait générer pas moins de 700 milliards de dollars de recettes. Il n’est pas seulement question de rentabilité. Il s’agit d’aider les banques commerciales à combler les disparités entre les hommes et les femmes en matière d’accès au financement tout en concrétisant l’impact économique potentiel des entreprises détenues et dirigées par des femmes.

Nadia Calviño, présidente de la BEI : « Le partenariat visant à valoriser le potentiel de l’Europe figure au cœur de l’action du Groupe BEI, ici aux côtés de la Commission européenne et de nos partenaires du secteur bancaire européen. Investir en faveur des entrepreneuses est non seulement juste, mais aussi judicieux sur le plan économique car la démarche appuie la croissance, la prospérité et la stabilité dans l’ensemble de l’économie européenne. »

Le cours magistral « Gender-Smart Finance » sera dispensé en ligne. La première session débutera en mars 2025 et réunira des représentants de banques commerciales de l’UE, qui travaillent notamment dans les domaines des services aux PME, du développement de produits, de la stratégie d’entreprise et ESG. Une deuxième session est prévue à l’automne 2025.

Le programme comprendra des webinaires en direct, des discussions interactives et un accès à un centre de connaissances en ligne.

Le programme s’articule autour des principaux axes suivants :

explorer le potentiel de marché des PME détenues et dirigées par des femmes et leur contribution à la croissance économique ;

concevoir des produits et services financiers et non financiers tenant compte de l’égalité de genre ;

mettre en place des analyses de données, des indicateurs de résultat et des mécanismes d’établissement de rapports qui intègrent la dimension de genre ;

s’informer en permanence des initiatives mondiales de financement intégrant la dimension de genre, telles que Investir dans une perspective sexospécifique avec le Groupe BEI, y compris les critères 2X qui sont une norme mondiale pour l’investissement dans une optique de genre ;

renforcer les réseaux professionnels, établir des relations et bénéficier de l’éclairage de professionnels et de spécialistes éminents dans le domaine des services bancaires aux PME intégrant la perspective de genre.

Le programme est financé par le Gender Finance Lab de la plateforme de conseil InvestEU de la BEI et est gratuit pour les établissements participants. Gérée par la Commission européenne et financée par l’UE, la plateforme de conseil InvestEU met en relation les promoteurs de projets avec des partenaires consultatifs. Le Groupe Banque européenne d’investissement est le principal partenaire de conseil dans le cadre d’InvestEU.

Pour plus d’informations, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : genderfinancelab@eib.org.

Informations générales

Groupe BEI

Le Groupe BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement de l’UE. Il soutient des investissements contribuant à la réalisation des grands objectifs de l’UE, notamment la croissance durable, la cohésion sociale et territoriale, l’innovation et la sécurité. Pour financer ses opérations, le Groupe BEI lève des fonds sur les marchés mondiaux des capitaux. Depuis sa création, il a toujours dégagé un excédent d’exploitation. Pionnier des obligations vertes, il est l’un des principaux émetteurs sur ce segment et toutes ses opérations sont alignées sur l’accord de Paris sur le climat.

En 2024, le Groupe BEI a signé de nouveaux financements pour près de 89 milliards d’euros à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 350 milliards d’euros d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,8 millions d’emplois.

Afin de renforcer l’impact positif de ses activités sur l’égalité de genre et sur l’autonomisation des femmes et des filles, le Groupe BEI a adopté une Stratégie en matière d’égalité hommes-femmes et d’autonomisation économique des femmes et un Plan d’action pour l’égalité hommes-femmes, dans le but d’intégrer l’égalité de genre et, plus particulièrement, l’émancipation économique des femmes dans son modèle d’activité. Ils s’appliquent à ses opérations de prêt, de panachage de ressources et de conseil, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union européenne. Le Groupe BEI s’attache également à promouvoir l’égalité hommes-femmes en son sein.

InvestEU

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise et une croissance durables. Il contribue à attirer des investissements privés au bénéfice des grandes priorités de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. Le programme InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE actuellement disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme InvestEU sont le fonds, la plateforme de conseil et le portail. Le fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’euros. La garantie budgétaire appuie les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre et augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.