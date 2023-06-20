En août 2018, le fabricant marocain de textiles TintColor a reçu une alerte de la part d’Amendis, la société de distribution d’eau de Tanger. L’origine de la pollution détectée sur une plage proche des célèbres Grottes d’Hercule avait été retracée. Elle n’était autre que l’usine de TintColor : chaque jour, elle rejetait jusqu’à 700 mètres cubes d’eau ayant subi un traitement minimal.

« L’ancienne usine chimique consistait uniquement en un réservoir », explique Abderrahman Meziati, directeur de l’entretien chez Hallotex, la société espagnole propriétaire depuis peu de TintColor. « L’eau était traitée avec de l’eau de Javel pour la décoloration et contrôlée visuellement avec de l’acide chlorhydrique, puis rejetée dans le réseau d’égouts municipal. »

L’eau de Javel de TintColor prenait le dessus sur les bactéries utilisées par Amendis dans sa station d’épuration et l’eau polluée était déversée dans l’océan. L’entreprise savait qu’elle devait agir rapidement, sans quoi son usine fermerait.

En trois mois, TintColor a installé une station d’épuration biologique moderne pour un coût de 500 000 euros. La Banque européenne d’investissement et l’Agence française de développement ont apporté une contribution de 300 000 euros par l’intermédiaire de Bank of Africa (alors connue sous le nom de Banque marocaine du commerce extérieur), soutenu par une garantie de la Commission européenne au titre de la Ligne bleue, un programme de soutien aux projets de traitement des eaux usées destiné aux industries gourmandes en eau au Maroc.

Un grand bond en avant vers une eau plus propre

Le nouveau réservoir de refroidissement de 250 mètres cubes, importé d’Espagne d’un seul tenant, comporte une alimentation en oxygène, des pompes modernes et des équipements en acier inoxydable de qualité.

Dans le nouveau réservoir, un flottateur à air dissous sépare les matières solides et l’eau. Les résidus biologiques solides sont ensuite séparés des boues humides. Celles-ci sont mélangées à de la chaux pour les solidifier. Elles sont ensuite passées dans un filtre-presse pour séparer le mélange solide-liquide. La partie solide est mise au rebut, tandis que le liquide est déversé dans le réseau d’égouts.

Pendant ce temps, le résidu biologique est traité avec des bactéries qui éliminent les résidus et la saleté présents dans l’eau. Le résidu solide se compose de bactéries mortes, totalement inoffensives.