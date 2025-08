Intégration du marché de la haute technologie

BEI Monde, la branche de la Banque européenne d’investissement spécialisée dans le développement, déploie de nombreuses opérations à l’appui de l’innovation et des petites entreprises. En Serbie, ce soutien s’est traduit par la mise à disposition de nouveaux parcs scientifiques et technologiques, de laboratoires d’innovation et d’installations rénovées pour les scientifiques.

« La région des Balkans occidentaux peut tirer des avantages considérables du développement de marchés du capital-risque solides et d’une collaboration renforcée entre les communautés scientifiques, étatiques et entrepreneuriales pour soutenir son écosystème de jeunes pousses », affirme Damien Sorrell, directeur du pôle régional de BEI Monde pour les Balkans occidentaux. « Des structures comme le parc scientifique et technologique de Belgrade stimulent la croissance générée par l’activité des entreprises de haute technologie. Ces pôles d’innovation devraient être développés plus encore pour que puissent être répertoriées les plateformes coopératives à même d’intégrer le marché régional et d’assurer son positionnement à l’international. »