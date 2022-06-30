La BEI et UniCredit Bank Serbia lancent le premier prêt de type financement d’impact destiné aux entreprises serbes.

Cette ligne de crédit vise à créer des opportunités d’emploi et à améliorer les normes d’emploi pour les femmes, les jeunes et les personnes appartenant à des groupes sociaux vulnérables.

Les fonds seront disponibles pour des entreprises qui s’engagent à renforcer l’impact social de leurs activités sur la société.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et UniCredit Bank Serbia (UniCredit) ont officiellement lancé une ligne de crédit de 30 millions d’EUR à l’appui de l’emploi, de la formation professionnelle et du maintien sur le marché du travail de personnes appartenant à des groupes sociaux vulnérables. UniCredit rétrocédera, sous forme de prêts, ces fonds à des entreprises serbes s’engageant à améliorer l’impact social de leurs activités et à créer des possibilités d’emploi et d’entrepreneuriat sur le long terme pour les femmes, les jeunes et les segments de la population confrontés à des barrières plus élevées à l’entrée sur le marché du travail. Des représentants de l’État serbe et de la délégation de l’UE en Serbie ont assisté à la cérémonie de lancement, exprimant leur soutien à ce type d’instruments financiers à vocation sociale.

En plus du financement, les entreprises serbes recevront une récompense financière basée sur la performance si elles atteignent des objectifs spécifiques destinés à favoriser des opportunités de leadership, d’emploi et de développement professionnel pour les femmes, les jeunes et les groupes qui rencontrent souvent des obstacles supplémentaires pour y accéder (personnes en situation de handicap, réfugiés, etc.). Cette récompense financière sera octroyée sous la forme d’une aide non remboursable accordée au titre de l’initiative Résilience économique de la BEI, destinée à stimuler la création d’emplois et la croissance durable du secteur privé. Il s’agit du premier prêt de la BEI au secteur privé dans les Balkans occidentaux au titre de cette initiative, qui contribuera à la réalisation des objectifs les plus importants en matière de promotion du développement durable. La Banque fournira également une assistance technique pour la préparation et la mise en œuvre de projets permettant d’atteindre les objectifs fixés et qui auront un impact social plus large.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des opérations dans les Balkans occidentaux : « Ce prêt innovant s’inscrit dans le cadre de la réponse de la BEI aux crises actuelles, car elle s’efforce de remédier aux disparités sociales existantes et d’ouvrir la voie à une croissance plus inclusive sur le plan social. Le prêt relève de BEI Monde, la nouvelle branche que la Banque européenne d’investissement a créée pour accroître l’impact du financement du développement, étendre ses partenariats au sein de l’Équipe Europe et augmenter la portée de son assistance technique et financière au-delà de l’Union européenne, notamment en Serbie et dans toute la région des Balkans occidentaux. La coopération entre la BEI et UniCredit fait figure d’exemple et l’aide à accroître son soutien tant aux entreprises socialement responsables qu’aux groupes sociaux difficiles à employer pour surmonter les obstacles à l’emploi. De cette manière, elle contribue à la croissance socio-économique de la Serbie et à la promotion de l’égalité des chances pour tous. »

Teodora Petkova, responsable de l’Europe de l’Est chez UniCredit : « La durabilité est un pilier essentiel de la stratégie commerciale d’UniCredit qui intègre son engagement social fort. Aujourd’hui, je suis particulièrement heureuse de pouvoir, avec des collègues de notre banque locale en Serbie, soutenir le lancement de cette nouvelle ligne de crédit unique en son genre, en collaboration avec la Banque européenne d’investissement. Notre Groupe s’efforce en permanence de soutenir des initiatives et des projets pertinents visant à créer une valeur durable à long terme dans nos collectivités. » Et elle ajoute : « Nous entretenons de longue date un partenariat avec le Groupe BEI. Ces dernières années, nous avons lancé collectivement diverses solutions de partage des risques en Europe centrale et orientale, qui ont aidé plus de 10 000 clients, permettant l’octroi de plus de 2,5 milliards d’EUR de nouveaux prêts. Je suis convaincue que notre partenariat fructueux se poursuivra à l’avenir et je tiens également à remercier les représentants des autorités de la République de Serbie d’avoir reconnu la grande valeur de cette ligne de crédit unique. »

« Nous sommes extrêmement fiers que la Banque européenne d’investissement ait reconnu UniCredit Bank comme un véritable partenaire et que nous soyons la première banque des Balkans occidentaux à signer un accord de prêt dans le cadre de l’Initiative pour le renforcement de la résilience économique. » Nikola Vuletić, président du conseil d’administration d’UniCredit Bank Serbia : « Je souligne toujours l’importance du secteur des petites et moyennes entreprises, le principal pilier du progrès économique de notre pays, et je suis sûr que cette ligne de crédit contribuera à renforcer encore le développement de notre économie, dans le but de construire une société plus durable. UniCredit Bank Serbia reste partenaire de l’État, de nos entreprises locales et des citoyens, et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier les représentants du gouvernement de la République de Serbie qui, avec leur présence et leur soutien, ont contribué à la promotion de cette importante ligne de crédit. À ce jour, UniCredit Bank et UniCredit Leasing, en collaboration avec la BEI, ont investi plus de 219 millions d’EUR dans des projets en Serbie. »

Martin Klaucke, chef du département chargé de l’économie et des PME de la délégation de l’Union européenne en République de Serbie : « Il s’agit d’un exemple supplémentaire de la manière dont l’UE soutient l’économie en Serbie et aide les entreprises à mener à bien leurs projets, tout en favorisant l’inclusion sociale. L’Union européenne accorde de nombreuses aides non remboursables et contribue à l’octroi de crédits. Ce projet peut servir les deux objectifs, à la fois abaisser les obstacles à l’emploi pour les personnes qui ont le plus besoin d’être intégrées au marché du travail, et veiller aux impératifs économiques de l’entreprise. C’est une tâche remarquable, tant sur le plan social qu’au niveau économique. »

Darija Kisić, ministre du Travail, de l’Emploi, des Anciens Combattants et des Affaires sociales, a souligné que ces projets permet aux entreprises fortement axées sur le social d’aider les groupes vulnérables et les catégories de la population qui éprouvent des difficultés à trouver du travail. Dans son allocution, Brankica Janković, commissaire à la protection de l’égalité de la République de Serbie, a souligné à quel point il est important pour nous tous d’être les initiateurs et les porteurs du changement, et de partager la valeur de l’égalité des droits pour tous afin d’améliorer notre société. Gordana Gavrilović, conseillère auprès du vice-Premier ministre chargé de l’égalité entre les sexes, a soutenu ce projet et invité toutes les entreprises à suivre l’exemple de la BEI et d’UniCredit et à contribuer à la création d’une société équitable et inclusive en Serbie.

À propos de l’activité de la BEI en Serbie

La BEI intervient en Serbie depuis 1977, octroyant des financements en faveur de projets d’infrastructures clés, et appuyant des petites et moyennes entreprises, l’industrie, les services et les collectivités locales. Depuis le début de ses activités dans le pays, elle y a investi plus de 6 milliards d’EUR dans les PME et la revitalisation des secteurs du transport, de l’éducation, de la santé et des infrastructures de services collectifs.

À propos de l’activité de la BEI dans les Balkans occidentaux

La Banque européenne d’investissement est l’un des principaux bailleurs de fonds internationaux dans les Balkans occidentaux. Depuis 2008, elle a financé des projets pour un montant total de 8,5 milliards d’EUR dans la région. Outre la poursuite de son soutien à la reconstruction et la modernisation des infrastructures publiques, la BEI se tourne, depuis 2010, vers une multitude de nouveaux domaines, dont la santé, la recherche-développement, l’éducation et les PME.

À propos de BEI Monde

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, a pour ambition d’accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde est conçue de manière à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche la Banque des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

Initiative Résilience économique

L’initiative Résilience économique (IRE) a été créée en 2016 en réponse à un appel du Conseil européen. Elle a pour objectif de faire évoluer les modèles de migration à moyen et long terme et d’apporter un soutien aux populations déplacées de force en renforçant la résilience des économies face aux chocs futurs. L’IRE permet de mobiliser des financements pour soutenir la croissance, la création d’emplois, les infrastructures vitales et la cohésion sociale dans les régions voisines de l’Union européenne.

À propos d’UniCredit

UniCredit est une banque commerciale paneuropéenne qui propose des services uniques en Italie, en Allemagne, en Europe centrale et orientale. Elle a pour objectif de donner aux collectivités les moyens de progresser, en offrant les meilleurs services possibles à toutes les parties prenantes, en libérant le potentiel de ses clients et de ses collaborateurs dans toute l’Europe. Elle dessert plus de 15 millions de clients dans le monde. Ils sont au cœur de toutes ses activités sur tous ses marchés. UniCredit est structurée autour de quatre régions centrales et deux gammes de produits, Entreprises et Particuliers. Cela lui permet d’être proches de ses clients et d’utiliser toutes les ressources du groupe pour concevoir et offrir les meilleurs produits sur tous ses marchés. La transition numérique et l’engagement d’UniCredit envers les principes « Environnement, social et gouvernance » sont des facteurs clés à l’appui de son activité. Ils l’aident à offrir l’excellence à ses parties prenantes et à créer un avenir durable pour ses clients, ses collectivités et son personnel.