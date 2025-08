Mettre sur pied des projets et les rendre aptes au financement n’est pas chose aisée. Il faut souvent des années pour que toutes les conditions soient réunies, de la préparation de la documentation du projet à la recherche des fonds.

Afin d’aider les pays des Balkans occidentaux à concrétiser des projets stratégiques, la Commission européenne a lancé en 2009 le Cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux (CIBO).

« En réunissant l’Union européenne, les institutions financières internationales, les donateurs bilatéraux et les bénéficiaires, le CIBO est en mesure de mobiliser un montant d’investissements beaucoup plus élevé pour des projets dans les domaines des transports, de l’énergie, du climat et de l’environnement, du capital humain et du développement du secteur privé », affirme Holger Schröder, chef de l’unité des programmes régionaux pour les Balkans occidentaux à la direction générale du voisinage et des négociations d’élargissement de la Commission européenne.

Le CIBO a apporté une aide essentielle aux économies des Balkans occidentaux et a aidé la région à progresser dans le processus d’adhésion à l’Union européenne et en matière de convergence avec cette dernière.