Ce rêve de longue date de voir circuler des trains sans encombre dans tous les Balkans occidentaux pourrait bientôt se concrétiser. L’enveloppe financière de 2,2 milliards d’euros de l’Union européenne (UE) destinée au tronçon ferroviaire Belgrade-Niš le long du corridor X en Serbie atteste que la région est sur la bonne voie.

Grâce à ces fonds, la durée des trajets en train entre ces deux villes serbes sera réduite à moins de deux heures, à une vitesse allant jusqu’à 200 km/h. Actuellement, il faut au moins six heures en train ou environ trois heures en voiture.

« Lorsque le chemin de fer a été construit en 1884, le trajet durait huit heures, contre six heures et demie aujourd’hui », a déclaré le président serbe Aleksandar Vučić, à l’occasion de l’annonce du financement de l’UE à Belgrade le 28 février. « Rien n’a changé en 130 ans. Aujourd’hui, nous changeons la Serbie, avec l’aide de l’Union européenne. »

La subvention de l’UE la plus élevée pour un projet en Serbie

Le même jour, la première subvention à l’investissement d’un montant de 82,8 millions d’euros a été signée entre la Banque européenne d’investissement et le ministère serbe de la construction, des transports et des infrastructures au cours d’un trajet en train de Belgrade à Niš, en présence de hauts responsables du gouvernement serbe, de l’Union européenne et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Les subventions de l’UE pourront atteindre 598 millions d’euros au total. À ce jour, il s’agit du montant de subvention le plus élevé que l’UE ait jamais accordé à un seul projet en Serbie. L’enveloppe comprend en outre un prêt de 1,1 milliard d’euros de la BEI, ainsi qu’un prêt de 550 millions d’euros de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

Olivér Várhelyi, commissaire européen chargé des négociations d’élargissement : « Nous avons sélectionné ce projet parce qu’il est capable de changer la donne sur le terrain pour la population en Serbie, dans le sud du pays et dans l’ensemble de la région. Car le chemin de fer devrait être vecteur de croissance et d’emploi et générer des investissements dans les zones où les besoins se font le plus sentir, c’est-à-dire dans le sud de la Serbie. Le projet devrait par conséquent faire advenir une nouvelle Serbie et une nouvelle région. »

Soutien durable aux partenaires locaux et aux projets verts

Lorsqu’elle sera achevée, la nouvelle ligne ferroviaire transportera chaque année plus de 2,3 millions de voyageurs et 9,4 millions de tonnes de fret, avec à la clé de nouvelles perspectives d’affaires et d’emplois.

La BEI est la banque de l’UE et BEI Monde, sa branche spécialisée dans les opérations hors de l’UE, a approuvé un financement de 1,1 milliard d’euros pour cet investissement d’envergure, qui revitalise le lien crucial entre l’UE et les Balkans occidentaux et relie l’Europe centrale à Thessalonique, en Grèce, et à Sofia, en Bulgarie. Le projet s’inscrit dans le cadre du plan économique et d’investissement de l’Union européenne pour les Balkans occidentaux. Doté de 30 milliards d’euros, soit le tiers du PIB de la région, ce plan vise à mobiliser des investissements dans les transports, l’énergie et la transition écologique et numérique, afin de favoriser la croissance durable et l’emploi.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des opérations dans les Balkans occidentaux : « La Banque européenne d’investissement s’est engagée à fournir un soutien durable pour l’environnement et pour les finances de nos partenaires.

C’est la raison pour laquelle ce partenariat pour la modernisation du corridor ferroviaire X est au cœur de l’activité de BEI Monde. Grâce à la combinaison de nos ressources avec des aides non remboursables et une assistance technique au titre du Cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux et de l’instrument de l’Union européenne d’aide de préadhésion, nous avons pu mettre plus rapidement ce projet sur les rails et proposer l’offre de financement la plus attrayante. »

À ce jour, la Banque européenne d’investissement a investi plus de 1,2 milliard d’euros dans le secteur ferroviaire. Elle est l’un des principaux bailleurs de fonds du secteur des transports dans la région et soutient à ce titre la coopération économique et la connectivité.