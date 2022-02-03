Description

Le Cadre de durabilité environnementale et sociale du Groupe BEI est un cadre stratégique global qui permet au Groupe de mettre l’accent sur le développement durable et inclusif, en s’engageant pour une transition juste et équitable et en soutenant l’évolution vers des économies et des collectivités qui soient résilientes face aux changements climatiques et aux catastrophes, qui émettent peu de carbone, qui soient respectueuses de l’environnement et qui utilisent plus efficacement les ressources.

Ce cadre consiste en une Politique environnementale et sociale à l’échelle du Groupe BEI et en un ensemble révisé de Normes environnementales et sociales de la BEI, dont la nouvelle Norme 11 – Financements intermédiés, qui décrivent les exigences que doivent respecter tous les projets financés par la BEI.