Description
The CESEE Bank Lending Survey is a unique instrument developed in the context of the Vienna Initiative to monitor cross-border banking activities and deleveraging in Central, Eastern and South-Eastern Europe. It serves to better understand the determinants/constraints influencing credit growth in the region and to gain forward-looking insights into the strategies of cross-border banks and market expectations regarding local financial conditions.
This report presents the results of the EIB CESEE Bank Lending survey at the regional and single country levels.
Central, Eastern and South-Eastern Europe (CESEE) Bank Lending Survey: First half of 2025
All editions of this publication
- Central, Eastern and South-Eastern Europe (CESEE) Bank Lending Survey: First half of 2025
- Central, Eastern and South-Eastern Europe (CESEE) Bank Lending Survey: Second half of 2024
- Central, Eastern and South-Eastern Europe (CESEE) Bank Lending Survey: First half of 2024
- Central, Eastern and South-Eastern Europe (CESEE) Bank Lending Survey: Second half of 2023
- CESEE Bank Lending Survey – Spring 2023
- CESEE Bank Lending Survey – Autumn 2022
- CESEE Bank Lending Survey – Spring 2022
- CESEE Bank Lending Survey - Autumn 2021
- CESEE Bank Lending Survey - Spring 2021
- CESEE Bank Lending Survey - Autumn 2020
- CESEE Bank Lending Survey - Spring 2020
- CESEE Bank Lending Survey H2-2019 - Autumn Edition
- CESEE Bank Lending Survey H1-2019
- Enquête sur l'activité de prêt des banques dans les pays d'ECESE – 2ème semestre 2018
- Enquête sur l'activité de prêt des banques dans les pays d'ECESE – 1er semestre 2018
- Enquête sur l'activité de prêt des banques dans les pays d'ECESE – 2ème semestre 2017
- Enquête sur l'activité de prêt des banques dans les pays d'ECESE – 1er semestre 2017
- Enquête sur l'activité de prêt des banques dans les pays d'ECESE – 2ème semestre 2016
- Enquête sur l'activité de prêt des banques dans les pays d'ECESE – 1er semestre 2016
- Enquête sur l'activité de prêt des banques dans les pays d'ECESE – 2e semestre 2015
- Enquête sur l'activité de prêt des banques dans les pays d'ECESE – 1er semestre 2015
- Enquête sur l'activité de prêt des banques dans les pays d'ECESE – 2e semestre 2014
- Enquête sur l'activité de prêt des banques dans les pays d'ECESE – 1er semestre 2014
- Enquête sur l'activité de prêt des banques dans les pays d'ECESE 2e semestre 2013