En Suède, l’entreprise IRRIOT (dont la raison sociale associe les premières lettres de « Irrigation » et « Internet of Things », soit internet des objets, en français) a décidé de changer la façon dont les agriculteurs et les agricultrices arrosent leurs champs.

« Ce que nous faisons, littéralement, c’est doter un système d’irrigation d’un cerveau », explique Johan Wendt, directeur marketing d’IRRIOT. « Cela permet à nos utilisateurs et utilisatrices d’économiser jusqu’à 50 % de l’eau destinée à l’irrigation et d’augmenter les rendements des cultures jusqu’à 30 %. »

Le concept de l’internet des objets gagne rapidement nombre de filières et secteurs. Pour faire court, il s’agit d’ajouter des capteurs à un réseau d’objets inanimés et de les connecter afin qu’ils puissent partager des données entre eux et avec une base, pour être ensuite surveillés et commandés depuis n’importe quel point du globe.

IRRIOT applique cette idée aux systèmes d’irrigation goutte à goutte. Les capteurs installés sur le terrain surveillent la température, l’humidité du sol et même son niveau de pH. Ils envoient ces informations sous forme de signal radio à une unité terminale distante dans le champ, qui les envoie ensuite à un contrôleur (unité de base), qui est, en fait, un ordinateur. L’unité à distance ouvre et ferme également les vannes du système d’irrigation. La troisième composante du système est le logiciel dans le nuage, que Johan décrit comme l’intelligence qui traite les données et sait quand envoyer les bons ordres au contrôleur.

« Nous vivons dans un monde qui connaît des pénuries de nourriture et d’eau à l’échelle planétaire, et nous devons produire plus d’aliments que jamais », déclare Johan. « Parallèlement, 70 % de la consommation mondiale d’eau douce est destinée au secteur agricole, et une grande partie est gaspillée. »

Un système inventé pour un jardin

IRRIOT a participé en 2021 au concours de l’innovation sociale, organisé par l’Institut BEI pour promouvoir la créativité en réponse à des problèmes de société. La petite entreprise figure parmi les 15 finalistes sélectionnés parmi un groupe de 280 candidats exceptionnels issus de 28 pays. Le concours de l’innovation sociale récompense et appuie les meilleures entreprises sociales d’Europe, par la promotion et la distinction d’idées innovantes qui ont un impact social, éthique ou environnemental.