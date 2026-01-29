Notre offre

Le financement de l’action pour le climat dans le monde
Nous investissons dans des projets qui atténuent le réchauffement climatique en réduisant, en évitant ou en absorbant les émissions de gaz à effet de serre. Nous soutenons également des projets qui favorisent l’adaptation aux effets des changements climatiques, rendant ainsi nos communautés plus résilientes.
Nos produits et services
Nous proposons des solutions de financement innovantes, ainsi qu’un savoir-faire technique et financier à l’appui de projets qui sont bénéfiques pour l’humanité et la planète.
Nous proposons des prêts, des garanties et des investissements en fonds propres pour des clients de toutes dimensions.
Nous partageons notre savoir-faire technique et financier avec nos clients.
Nos partenariats génèrent un impact durable dans les pays en développement.
Qui peut bénéficier de nos financements ?
En tant que banque du climat, nous nous sommes engagés à aider nos clients à procéder à leur transition vers un avenir sobre en carbone et à l’épreuve des changements climatiques, c’est-à-dire à aligner, au fil du temps, nos opérations sur les objectifs et les principes de l’accord de Paris.
Vous souhaitez obtenir un prêt ?
Vous voulez devenir l’un de nos intermédiaires ?
In focus
Green finance
In 2025, the European Investment Bank invested €50.3 billion in climate action and environmental sustainability, committing more than 60% of our total financing to supporting the green transition.
Nos réalisations
Quelques histoires pour illustrer les réalisations de la BEI au-delà des chiffres et des graphiques. Découvrez comment notre action ouvre la voie à un avenir plus vert.
-
Ancient roots, renewable future
EIB Advisory helps Ústí nad Labem use a €43 million loan to boost energy efficiency and cut emissions
-
Investment that keeps Ukraine moving
EU investments in trains, winter heating, schools and hospitals help keep Ukraine moving, despite the Russian invasion - and give hope to Ukrainians
-
Une bouffée d’air frais dans les cuisines africaines
La BEI aide BURN à commercialiser des appareils de cuisson électriques, abordables et sûrs, et à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes en Afrique.
-
Mettre le CO2 sous clé
Une technologie innovante rapproche la Grèce de la neutralité carbone
-
ILUNION améliore ses performances environnementales grâce aux services de conseil de la BEI
Grâce à des conseils de l’UE, l’entreprise espagnole réduit sa consommation d’énergie et d’eau, accroît sa rentabilité et renforce l’impact social de l’emploi de personnes handicapées.
-
Changements climatiques : les entreprises de l’UE en mode adaptation
Une nouvelle enquête menée par le Groupe BEI montre que les entreprises de l’UE poursuivent leurs investissements verts, face à l’augmentation des effets physiques et financiers des changements climatiques.
-
Le métro de Bucarest se modernise à nouveau
Avec l’aide des services de conseil de la BEI, la capitale de la Roumanie modernise son métro : sécurité, connectivité et durabilité pour des millions d’usagers.
-
Bâtir des ponts dans un monde divisé
La Banque européenne d'investissement renforce le partenariat UE-Amérique latine avec l'action pour le climat, les infrastructures et le soutien au développement durable.
-
Swedish and Spanish companies drive plant-based food innovation
Première usine de production de protéines de pois en Suède et aliments innovants d’origine végétale en Espagne
Nos publications
Pour pouvoir agir, il est essentiel de comprendre l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale Découvrez nos dernières recherches, études économiques, enquêtes et autres ressources.
-
Feuille de route de la banque du climat – Phase 2
Dans cette deuxième phase de la Feuille de route de la banque du climat, le Groupe BEI maintiendra le cap en matière d’objectifs climatiques à l’horizon 2030, en soutenant les priorités de l’UE et en simplifiant les processus.
-
-
Sustainability Report 2024
The 2024 Sustainability Report showcases our focus on climate action, environmental sustainability and inclusive social investment.
-
Politique environnementale du Groupe BEI au sens du règlement EMAS
Cette politique est le cadre d’action et de fixation d’objectifs environnementaux stratégiques en lien avec les activités internes du Groupe BEI.
-
Déclaration environnementale 2025 – Version mise à jour incluant les résultats de 2024
La déclaration environnementale 2025 établie conformément au système de management environnemental et d’audit (Eco-Management and Audit Scheme – EMAS) met en évidence la manière dont le Groupe Banque européenne d’investissement a réduit son empreinte environnementale dans ses bâtiments situés à Luxembourg en 2024.
-
European Investment Bank Climate Action and Environmental Sustainability - List of eligible sectors and eligibility criteria
As part of its Climate Strategy, the European Investment Bank drew up a list of eligible sectors and eligibility criteria for climate action and environmental sustainability.