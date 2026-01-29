Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Notre offre

Le financement de l’action pour le climat dans le monde

Nous investissons dans des projets qui atténuent le réchauffement climatique en réduisant, en évitant ou en absorbant les émissions de gaz à effet de serre. Nous soutenons également des projets qui favorisent l’adaptation aux effets des changements climatiques, rendant ainsi nos communautés plus résilientes.

Nos produits et services

Nous proposons des solutions de financement innovantes, ainsi qu’un savoir-faire technique et financier à l’appui de projets qui sont bénéfiques pour l’humanité et la planète.

Produits financiers

Nous proposons des prêts, des garanties et des investissements en fonds propres pour des clients de toutes dimensions.

Services de conseil

Nous partageons notre savoir-faire technique et financier avec nos clients.

Partenariats avec des donateurs

Nos partenariats génèrent un impact durable dans les pays en développement.

Qui peut bénéficier de nos financements ?

En tant que banque du climat, nous nous sommes engagés à aider nos clients à procéder à leur transition vers un avenir sobre en carbone et à l’épreuve des changements climatiques, c’est-à-dire à aligner, au fil du temps, nos opérations sur les objectifs et les principes de l’accord de Paris.

Vous souhaitez obtenir un prêt ?

Découvrez si votre projet est admissible à un financement pour le secteur public ou privé ou via l’un de nos intermédiaires conformément à notre cadre d’alignement sur l'accord de Paris.

Découvrir le cadre PATH  

Vous voulez devenir l’un de nos intermédiaires ?

Découvrez si votre projet est admissible à un financement et estimez les impacts environnementaux attendus grâce à notre outil, le Green Eligibility Checker.

Accéder au Green Eligibility Checker  

In focus

Green finance

In 2025, the European Investment Bank invested €50.3 billion in climate action and environmental sustainability, committing more than 60% of our total financing to supporting the green transition.

Nos réalisations

Quelques histoires pour illustrer les réalisations de la BEI au-delà des chiffres et des graphiques. Découvrez comment notre action ouvre la voie à un avenir plus vert.

  •
    2 février 2026

    Ancient roots, renewable future

    EIB Advisory helps Ústí nad Labem use a €43 million loan to boost energy efficiency and cut emissions

    InvestEU Advisory Hub Climate Advisory services InvestEU Energy efficiency Climate action Sustainability Czechia European Union Climate and environment Energy
  • 29 janvier 2026

    Investment that keeps Ukraine moving

    EU investments in trains, winter heating, schools and hospitals help keep Ukraine moving, despite the Russian invasion - and give hope to Ukrainians

    Infrastructure Environment Railways Transport Health and life sciences Climate Education and training Slovakia Austria Romania Ukraine Russia Hungary Poland Eastern Neighbourhood European Union EU enlargement countries Climate and environment Social infrastructure
  • 22 janvier 2026

    Une bouffée d’air frais dans les cuisines africaines

    La BEI aide BURN à commercialiser des appareils de cuisson électriques, abordables et sûrs, et à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes en Afrique.

    Climat Diversité et égalité hommes-femmes Émissions Durabilité Afrique subsaharienne Développement - international Climat et environnement
  • 8 janvier 2026

    Mettre le CO2 sous clé

    Une technologie innovante rapproche la Grèce de la neutralité carbone

    Environnement Climat Services de conseil Décarbonation Émissions Fonds pour l’innovation Grèce Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Climat et environnement Énergie
  • 18 décembre 2025

    ILUNION améliore ses performances environnementales grâce aux services de conseil de la BEI

    Grâce à des conseils de l’UE, l’entreprise espagnole réduit sa consommation d’énergie et d’eau, accroît sa rentabilité et renforce l’impact social de l’emploi de personnes handicapées.

    Emploi Eau Institutional Assainissement Climat Services de conseil Économies d’énergie Politiques de la BEI Gestion de l'eau et des eaux usées Action en faveur du climat Durabilité Espagne Union européenne Climat et environnement Infrastructures sociales Énergie
  • 4 décembre 2025

    Changements climatiques : les entreprises de l’UE en mode adaptation

    Une nouvelle enquête menée par le Groupe BEI montre que les entreprises de l’UE poursuivent leurs investissements verts, face à l’augmentation des effets physiques et financiers des changements climatiques.

    Environnement Changements climatiques Climat Économies d’énergie Énergies renouvelables Économie Efficacité énergétique Action en faveur du climat Émissions Union européenne Climat et environnement Énergie
  • 20 novembre 2025

    Le métro de Bucarest se modernise à nouveau

    Avec l’aide des services de conseil de la BEI, la capitale de la Roumanie modernise son métro : sécurité, connectivité et durabilité pour des millions d’usagers.

    Infrastructures Aménagement urbain Transports Jaspers Climat Services de conseil Instruments financiers Roumanie Union européenne Climat et environnement Infrastructures sociales Cohésion sociale et territoriale
  • 18 novembre 2025

    Bâtir des ponts dans un monde divisé

    La Banque européenne d'investissement renforce le partenariat UE-Amérique latine avec l'action pour le climat, les infrastructures et le soutien au développement durable.

    Entretiens Institutional PME Transports Partenariats Partenaires Climat Le Comité de direction Nadia Calviño Brésil Costa Rica Panama Équateur Chili Colombie Amérique latine et Caraïbes Développement - international Climat et environnement Infrastructures sociales
  • 6 novembre 2025

    Swedish and Spanish companies drive plant-based food innovation

    Première usine de production de protéines de pois en Suède et aliments innovants d’origine végétale en Espagne

    Biotechnologie Bioéconomie Environnement Santé et sciences de la vie Industrie alimentaire Économie circulaire Durabilité Espagne Suède Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Agriculture et bioéconomie Climat et environnement Infrastructures sociales

Pour pouvoir agir, il est essentiel de comprendre l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale Découvrez nos dernières recherches, études économiques, enquêtes et autres ressources.

