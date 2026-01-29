La BEI, un partenaire de longue date
Notre soutien au secteur de l’énergie
Investissements énergétiques
Aperçu des investissements de la BEI à l’appui de l’énergie verte en Europe en 2025
Énergies renouvelables
Nous avons mis à disposition 9,8 milliards d’euros à l’appui de projets dans les énergies renouvelables (énergie solaire et technologie éolienne notamment).
Efficacité énergétique
Nous avons financé des projets liés à l’efficacité énergétique à hauteur de 7,9 milliards d’euros.
Réseaux
La décarbonation dépend des investissements dans les réseaux électriques et le stockage de l’électricité, pour lesquels nous avons mis plus de 11,6 milliards d’euros à disposition.
Soutenir le pacte de l’UE pour une industrie propre
Notre train de mesures pour la compétitivité et la décarbonation de l’UE
Le Groupe BEI soutient le pacte de l’UE pour une industrie propre grâce à de nouvelles ressources. Des initiatives stratégiques permettent au Groupe BEI de renforcer la sécurité énergétique, la compétitivité et l’avance industrielle de l’Europe dans le domaine des technologies propres.
La politique de prêt de la BEI dans le secteur de l’énergie
Un soutien pour votre projet
La BEI fournit des financements et des services de conseil à l’appui de projets qui améliorent et développent les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, l’accès à l’énergie et l’innovation.
Financements
Services de conseil
La Banque offre un large éventail de services de conseil afin d’aider ses clients à trouver la meilleure solution pour élaborer et financer leurs projets avec succès.
Dans l’Union européenne, la BEI soutient des projets promouvant les énergies propres dans le cadre du programme de subventions ELENA (Mécanisme européen d’assistance technique pour les projets énergétiques locaux), de la plateforme de conseil InvestEU (notamment sa plateforme de conseil ADAPT) et du dispositif Jaspers (Assistance conjointe à la préparation de projets dans les régions européennes). Par l’intermédiaire de Jaspers, nous aidons les pays, les régions et les villes à utiliser les fonds structurels et de cohésion de l’UE et les ressources disponibles au titre du Fonds pour une transition juste.
Aperçu de nos projets phares dans le domaine de l’énergie
Principales publications
Orientation pour le secteur de l’énergie
Au service de la compétitivité, du climat et de l’autonomie stratégique
Unlocking energy efficiency investments by small firms and mid-caps
Using data from the EIB Investment Survey, this new report looks at how EU businesses are responding to energy challenges and their investment in energy efficiency measures.
Énergie - Tour d'horizon 2024
Cette publication propose un tour d’horizon du travail de la Banque européenne d’investissement dans le domaine de l'énergie.
Politique de prêt de la BEI dans le secteur de l’énergie
Ce document (annexes techniques mises à jour comprises) informe les parties prenantes de la BEI sur les activités de la Banque à l’appui de la politique de l’UE dans le secteur de l’énergie.
Examen à mi-parcours de la politique de prêt de la BEI dans le secteur de l’énergie
Ce rapport périodique est consacré à la politique de prêt de la Banque européenne d’investissement dans le secteur de l’énergie.
7 reasons why the energy transition works for Europe
The European Union’s transition to net-zero carbon emissions by 2050 is a big challenge, but also a massive opportunity to modernise the continent’s economy and promote growth, employment, technological advancement and social inclusion.
Régions charbonnières en transition – Tour d’horizon 2020
Cette publication propose un tour d’horizon de la contribution de la Banque européenne d’investissement à la transition des régions charbonnières.
Environmental, Climate and Social Guidelines on Hydropower Development
The EIB’s Environmental, Climate and Social Guidelines on Hydropower Development set out the EIB’s objectives for investments in hydropower projects, establishing sector-specific standards and criteria, which promoters should meet.
The EIB Group Climate Bank Roadmap 2021-2025
Our new global plan to tackle the urgent climate challenges over the next critical decade.
Unlocking the hydrogen economy — stimulating investment across the hydrogen value chain
A look at the barriers to the adoption at scale of hydrogen as the clean energy carrier of the 21st century – and the recommendations aimed at addressing them.
Études de cas
Quelques récits pour illustrer nos réalisations au-delà des politiques générales. Découvrir l’incidence des projets que la BEI finance
Ancient roots, renewable future
EIB Advisory helps Ústí nad Labem use a €43 million loan to boost energy efficiency and cut emissions
Nos histoires, notre avenir : Francesco Giuliano, enseignant à Bologne
Francesco Giuliano est un enseignant dévoué de l’école primaire Avogli Carracci à Bologne. Découvrez son histoire et sa vision pour l’avenir.
Affordable homes bring key workers closer to Prague
De nouveaux logements abordables offrent à des travailleurs essentiels des loyers stables, des trajets plus courts et une plus grande proximité avec leur travail.
Mettre le CO2 sous clé
Une technologie innovante rapproche la Grèce de la neutralité carbone
ILUNION améliore ses performances environnementales grâce aux services de conseil de la BEI
Grâce à des conseils de l’UE, l’entreprise espagnole réduit sa consommation d’énergie et d’eau, accroît sa rentabilité et renforce l’impact social de l’emploi de personnes handicapées.
Changements climatiques : les entreprises de l’UE en mode adaptation
Une nouvelle enquête menée par le Groupe BEI montre que les entreprises de l’UE poursuivent leurs investissements verts, face à l’augmentation des effets physiques et financiers des changements climatiques.
Sur le terrain | Une électricienne ? Oui !
Plongée dans un secteur dynamique au Brésil, celui de l’énergie. Voyez comment Neoenergia et son programme inédit de formation à l’électricité transforme la vie des femmes.
Un rêve né de quelques gouttes
Des pratiques durables innovantes et les énergies renouvelables relancent la culture des agrumes dans un Maroc confronté au stress hydrique
L’investissement se met au vert
Grâce au programme de la BEI, des banques de Macédoine du Nord aident les entreprises à investir dans l’action pour le climat
Global partnerships build stronger Zimbabwe economy
Les partenariats entre l’Afrique et l’Europe mettent l’accent sur les entreprises privées, piliers de la création d’emploi et de la stabilité des communautés.
Le chaînon manquant de la transition énergétique en Europe
Si l’Europe veut atteindre ses objectifs climatiques et proposer à tous une électricité verte abordable, il faut investir massivement dans les réseaux électriques
New energy programme in Cyprus for batteries, solar
Un nouveau programme qui aidera l’île à exploiter le potentiel de l’énergie solaire bénéficie de subventions de l’UE et de l’assistance de la BEI
