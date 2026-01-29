Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées
read more

Énergie

Ouvrir la voie à une énergie propre et sûre pour toutes et tous

Investir dans une énergie durable

Plus de 80 % de l’énergie consommée dans le monde est produite à partir de combustibles fossiles. Pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C, il est essentiel d’investir massivement dans l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, les réseaux électriques et les technologies innovantes que sont l’éolien marin flottant, le stockage par batteries et l’hydrogène bas carbone.

33

milliards d’euros

de financements alloués par le Groupe BEI en 2025 pour les projets énergétiques

La BEI, un partenaire de longue date

Notre soutien au secteur de l’énergie

Nous finançons des projets d’énergie durable dans le monde entier. Nous contribuons à la réduction des émissions et à la diminution du coût de l’énergie en mettant davantage de financements à disposition en faveur de l’énergie propre et de solutions innovantes pour rendre le monde plus propre et plus vert pour les générations futures.

Au cours de la dernière décennie, la BEI a investi près de 168 milliards d’euros à l’appui du secteur de l’énergie dans le monde, ce qui a permis à l’Europe de maintenir un approvisionnement énergétique résilient.

Le soutien de la BEI au secteur de l’énergie  

Investissements énergétiques

Aperçu des investissements de la BEI à l’appui de l’énergie verte en Europe en 2025

Énergies renouvelables

Nous avons mis à disposition 9,8 milliards d’euros à l’appui de projets dans les énergies renouvelables (énergie solaire et technologie éolienne notamment).

Efficacité énergétique

Nous avons financé des projets liés à l’efficacité énergétique à hauteur de 7,9 milliards d’euros.

Réseaux

La décarbonation dépend des investissements dans les réseaux électriques et le stockage de l’électricité, pour lesquels nous avons mis plus de 11,6 milliards d’euros à disposition.

Soutenir le pacte de l’UE pour une industrie propre

Notre train de mesures pour la compétitivité et la décarbonation de l’UE

Le Groupe BEI soutient le pacte de l’UE pour une industrie propre grâce à de nouvelles ressources. Des initiatives stratégiques permettent au Groupe BEI de renforcer la sécurité énergétique, la compétitivité et l’avance industrielle de l’Europe dans le domaine des technologies propres.

custom-preview
Réseaux Énergie éolienne Accords d’achat d’électricité Technologies propres Économies d’énergie

Un dispositif pour les fabricants dans le domaine des réseaux

Nous fournissons, par l’intermédiaire de banques partenaires, des contre-garanties aux fabricants de composants pour réseau, en vue d’assurer la durabilité des chaînes d’approvisionnement et de fournir aux entreprises le soutien nécessaire pour accroître la production de réseaux électriques dans toute l’Europe. Cette initiative permet de relier les sources d’énergie renouvelables au réseau, en fournissant une énergie verte et abordable aux entreprises et aux ménages de l’UE.

milliard d’euros

par l’intermédiaire de banques partenaires aux fabricants de composants pour réseaux

Appui à la production d’énergie éolienne

Nous apportons un soutien complémentaire aux dispositifs de la BEI appuyant les fabricants européens d’éoliennes et de composants connexes. Ce financement supplémentaire répond aux défis posés par la hausse des coûts, la fluctuation de la demande, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et l’intense concurrence mondiale à laquelle est confronté le secteur de l’énergie éolienne.

milliard d’euros

pour soutenir les fabricants européens d’énergie éolienne

Accords d’achat d’électricité (AAE) par les entreprises

Nous avons lancé un programme pilote avec la Commission européenne pour aider les entreprises à gérer leurs coûts énergétiques tout en accélérant les investissements dans les énergies vertes. La BEI fournit, par l’intermédiaire de banques partenaires, des contre-garanties pour des AAE conclus par des entreprises énergivores de moyenne et grande dimension pour l’achat à long terme d’électricité produite à partir de sources propres.

millions d’euros

par l’intermédiaire de banques partenaires pour des AAE conclus par des entreprises en vue d’achats à long terme d’électricité propre

Mécanisme de garantie CleantechEU

Nous soutenons les petites et moyennes entreprises (PME) très innovantes qui mettent au point des technologies vertes. Cette initiative de la BEI et de la Commission européenne apporte un appui financier crucial aux PME qui stimulent l’innovation dans le secteur des technologies propres.

millions d’euros

pour des PME qui dynamisent l’innovation dans le secteur des technologies propres

L’initiative en matière d’efficacité énergétique à l’appui des petites entreprises

Nous travaillons en partenariat avec la Commission européenne pour aider les petites et moyennes entreprises (PME) à réduire leurs factures, à accroître leur compétitivité et à créer des emplois.

milliards d’euros

à l’appui de l’efficacité énergétique et de la décarbonation des PME

REPowerEU

Un plan de l’UE pour la transition écologique

Le conflit ukrainien a déclenché une crise énergétique qui a mis à nu la dépendance de l’Europe à l’égard de la Russie et des importations de combustibles fossiles. Cette crise énergétique a rendu encore plus urgente la transition de l’Europe vers l’énergie verte, qui permettra de réduire notre dépendance énergétique et de garantir l’accès à des sources sûres et durables.  

En 2022, la Commission européenne a présenté le plan REPowerEU, qui vise à réduire rapidement la dépendance à l’égard des combustibles fossiles russes et à accélérer la transition écologique. Le Conseil d’administration de la BEI a décidé de soutenir REPowerEU en octroyant 45 milliards d’euros de prêts et de fonds propres supplémentaires, et a approuvé un dispositif de financement destiné à soutenir les investissements dans la fabrication et l’installation des composants nécessaires aux parcs éoliens.

En savoir plus  

La politique de prêt de la BEI dans le secteur de l’énergie

La politique de prêt de la BEI dans le secteur de l’énergie aborde les quatre grands thèmes cruciaux pour la transition écologique :

  • efficacité énergétique
  • énergies renouvelables
  • innovation
  • infrastructures énergétiques
Découvrez la politique de prêt de la BEI dans le secteur de l’énergie en quelques mots  

Un soutien pour votre projet

La BEI fournit des financements et des services de conseil à l’appui de projets qui améliorent et développent les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, l’accès à l’énergie et l’innovation.

Financements

La BEI collabore avec les secteurs public et privé pour investir davantage dans les énergies propres. Elle accorde des prêts directs à de grandes entreprises et en faveur de projets d’envergure. Pour les petits projets, elle propose des prêts ou d’autres formes d’assistance via des intermédiaires, tels que des banques locales, qui procurent à leur tour des financements aux petites entreprises.

Pour les projets verts, la Banque met à disposition des produits de financement innovants qu’il est difficile de trouver sur le marché. Elle fournit également des subventions et de l’assistance technique pour accompagner les projets et améliorer leurs chances de succès. 

 

En savoir plus sur nos produits et services  

Services de conseil

La Banque offre un large éventail de services de conseil afin d’aider ses clients à trouver la meilleure solution pour élaborer et financer leurs projets avec succès.

Dans l’Union européenne, la BEI soutient des projets promouvant les énergies propres dans le cadre du programme de subventions ELENA (Mécanisme européen d’assistance technique pour les projets énergétiques locaux), de la plateforme de conseil InvestEU (notamment sa plateforme de conseil ADAPT) et du dispositif Jaspers (Assistance conjointe à la préparation de projets dans les régions européennes). Par l’intermédiaire de Jaspers, nous aidons les pays, les régions et les villes à utiliser les fonds structurels et de cohésion de l’UE et les ressources disponibles au titre du Fonds pour une transition juste.

Aperçu de nos projets phares dans le domaine de l’énergie

De l’électricité verte pour le poumon vert de l’Allemagne
Les parcs éoliens prennent le large
Un projet espagnol renforce l’autonomie énergétique de l’Europe
Découvrir nos projets  

Série consacrée à l’énergie

Investir dans le renouvelable

Les énergies renouvelables sont essentielles pour réduire le recours aux combustibles fossiles et lutter contre les changements climatiques.

Notre nouvelle série d’articles et de podcasts détaillés plonge dans l’histoire des sources d’énergie vertes et met en lumière les innovations futures grâce auxquelles elles occuperont une place encore plus grande dans notre vie.

En savoir plus  

Principales publications

Études de cas

Quelques récits pour illustrer nos réalisations au-delà des politiques générales. Découvrir l’incidence des projets que la BEI finance

  •
    2 février 2026

    Ancient roots, renewable future

    EIB Advisory helps Ústí nad Labem use a €43 million loan to boost energy efficiency and cut emissions

    InvestEU Advisory Hub Climate Advisory services InvestEU Energy efficiency Climate action Sustainability Czechia European Union Climate and environment Energy
  • 26 janvier 2026

    Nos histoires, notre avenir : Francesco Giuliano, enseignant à Bologne

    Francesco Giuliano est un enseignant dévoué de l’école primaire Avogli Carracci à Bologne. Découvrez son histoire et sa vision pour l’avenir.

    Italie Union européenne Climat et environnement Infrastructures sociales Cohésion sociale et territoriale Énergie
  • 13 janvier 2026

    Affordable homes bring key workers closer to Prague

    De nouveaux logements abordables offrent à des travailleurs essentiels des loyers stables, des trajets plus courts et une plus grande proximité avec leur travail.

    Infrastructures Aménagement urbain Économies d’énergie Efficacité énergétique Des logements abordables et durables Tchéquie Union européenne Infrastructures sociales Des logements abordables et durables Énergie
  • 8 janvier 2026

    Mettre le CO2 sous clé

    Une technologie innovante rapproche la Grèce de la neutralité carbone

    Environnement Climat Services de conseil Décarbonation Émissions Fonds pour l’innovation Grèce Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Climat et environnement Énergie
  • 18 décembre 2025

    ILUNION améliore ses performances environnementales grâce aux services de conseil de la BEI

    Grâce à des conseils de l’UE, l’entreprise espagnole réduit sa consommation d’énergie et d’eau, accroît sa rentabilité et renforce l’impact social de l’emploi de personnes handicapées.

    Emploi Eau Institutional Assainissement Climat Services de conseil Économies d’énergie Politiques de la BEI Gestion de l'eau et des eaux usées Action en faveur du climat Durabilité Espagne Union européenne Climat et environnement Infrastructures sociales Énergie
  • 4 décembre 2025

    Changements climatiques : les entreprises de l’UE en mode adaptation

    Une nouvelle enquête menée par le Groupe BEI montre que les entreprises de l’UE poursuivent leurs investissements verts, face à l’augmentation des effets physiques et financiers des changements climatiques.

    Environnement Changements climatiques Climat Économies d’énergie Énergies renouvelables Économie Efficacité énergétique Action en faveur du climat Émissions Union européenne Climat et environnement Énergie
  • 21 novembre 2025

    Sur le terrain | Une électricienne ? Oui !

    Plongée dans un secteur dynamique au Brésil, celui de l’énergie. Voyez comment Neoenergia et son programme inédit de formation à l’électricité transforme la vie des femmes.

    Diversité et égalité hommes-femmes Brésil Amérique latine et Caraïbes Développement - international Énergie
  • 30 octobre 2025

    Un rêve né de quelques gouttes

    Des pratiques durables innovantes et les énergies renouvelables relancent la culture des agrumes dans un Maroc confronté au stress hydrique

    Eau PME Climat Économies d’énergie Gestion de l'eau et des eaux usées Énergie solaire Action en faveur du climat Solutions de développement Durabilité Maroc Voisinage méridional Agriculture et bioéconomie Développement - international Climat et environnement Énergie
  • 15 octobre 2025

    L’investissement se met au vert

    Grâce au programme de la BEI, des banques de Macédoine du Nord aident les entreprises à investir dans l’action pour le climat

    PME Programme d’assistance technique Greening Financial Systems (GFS) Climat Services de conseil Énergies renouvelables Efficacité énergétique Action en faveur du climat Durabilité Macédoine du Nord Pays de l’élargissement Balkans occidentaux Développement - international Climat et environnement Énergie
  • 2 octobre 2025

    Global partnerships build stronger Zimbabwe economy

    Les partenariats entre l’Afrique et l’Europe mettent l’accent sur les entreprises privées, piliers de la création d’emploi et de la stabilité des communautés.

    Durabilité sociale Youth Changements climatiques Climat Efficacité énergétique Action en faveur du climat Durabilité Italie Allemagne Danemark Pays-Bas Zimbabwe Royaume-Uni Union européenne Afrique subsaharienne Agriculture et bioéconomie Développement - international Climat et environnement Énergie
  • 23 septembre 2025

    Le chaînon manquant de la transition énergétique en Europe

    Si l’Europe veut atteindre ses objectifs climatiques et proposer à tous une électricité verte abordable, il faut investir massivement dans les réseaux électriques

    Électricité Espagne Belgique Pologne France Union européenne Énergie
  • 11 septembre 2025

    New energy programme in Cyprus for batteries, solar

    Un nouveau programme qui aidera l’île à exploiter le potentiel de l’énergie solaire bénéficie de subventions de l’UE et de l’assistance de la BEI

    Environnement Santé et sciences de la vie Jaspers Climat Services de conseil Instruments financiers Technologies Solutions de développement Chypre Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Climat et environnement Infrastructures sociales Cohésion sociale et territoriale Énergie

Nous contacter

Avez-vous besoin d’un financement ou d’une assistance technique pour votre projet ?

La BEI propose un large éventail de produits financiers et de services de conseil.

Vous avez des questions ?

Pour en savoir plus sur les mécanismes de financement, l’activité, l’organisation et les objectifs de la BEI, contactez notre bureau d’information.
Contactez-nous
Tél. +352 4379-22000
Foire aux questions

Vous êtes journaliste ?

Contactez notre service de presse
Tél. +352 4379-21000
press@eib.org
www.eib.org/press

Suivre l’actualité de la BEI

Actualités
Plus d'actualités
Publications
Dernières publications
Vidéos
Plus de vidéos