Un dispositif pour les fabricants dans le domaine des réseaux

Nous fournissons, par l’intermédiaire de banques partenaires, des contre-garanties aux fabricants de composants pour réseau, en vue d’assurer la durabilité des chaînes d’approvisionnement et de fournir aux entreprises le soutien nécessaire pour accroître la production de réseaux électriques dans toute l’Europe. Cette initiative permet de relier les sources d’énergie renouvelables au réseau, en fournissant une énergie verte et abordable aux entreprises et aux ménages de l’UE.