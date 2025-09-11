Plus de 350 000 entreprises européennes bénéficieront d’un soutien en matière d’efficacité énergétique au titre d’une grande initiative de financement de l’UE

Le Groupe BEI engagera 17,5 milliards d’euros à l’appui des améliorations apportées par les petites et moyennes entreprises européennes en matière d’efficacité énergétique.

Cet engagement vise à encourager des économies d’énergie dans plus de 350 000 entreprises au cours des trois prochaines années, ce qui permettra de quasiment doubler le financement du Groupe BEI dans ce domaine.

Le Groupe BEI s’associe également à la Fondation Solar Impulse, organisation à but non lucratif, pour promouvoir l’efficacité énergétique en tant que service.

Un nouveau rapport met en lumière les facteurs qui accélèrent ou freinent l’investissement dans l’efficacité énergétique en Europe.

Plus de 350 000 entreprises dans toute l’Europe devraient obtenir des gains d’efficacité énergétique grâce à une initiative de financement de l’Union européenne dotée d’une enveloppe de 17,5 milliards d’euros. L’initiative en faveur de l’efficacité énergétique des petites et moyennes entreprises (PME), menée par le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI) et soutenue par la Commission européenne, entend aider les PME qui ont recours à des technologies éprouvées d’économie d’énergie à réduire leur facture énergétique et à renforcer leur résilience ainsi que leur compétitivité.

L’effort de financement de 17,5 milliards d’euros consenti par le Groupe BEI doublera presque le niveau de soutien actuel sur la période 2025-2027. Il ciblera les mesures prises par les PME en matière d’efficacité énergétique et de décarbonation et s’appuiera des produits financiers à la fois existants et nouveaux, dont des instruments de dette et de fonds propres.

L’initiative vise à mobiliser d’ici à 2027 un investissement total supérieur à 65 milliards d’euros à l’appui des économies d’énergie réalisées par les PME, ce qui contribuera à combler une lacune du marché en Europe. Elle a été annoncée aujourd’hui lors d’une conférence à Bruxelles. Les discours prononcés lors de l’événement seront disponibles sur EBS.

Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI : « Par cette initiative, nous renforçons considérablement le soutien que nous apportons aux entreprises pour les aider à réduire leurs coûts énergétiques. Les PME étant l’épine dorsale de l’économie européenne, il s’agit également d’une étape importante dans le renforcement de la compétitivité de l’UE. »

Dan Jørgensen, commissaire européen à l’énergie et au logement : « Les PME sont au cœur de l’économie et du mode de vie européens. Pourtant, elles investissent dans l’efficacité énergétique à un rythme deux fois moins soutenu que les grandes entreprises. Cette initiative de la BEI soutenue par la Commission sera essentielle pour combler le déficit d’investissement, faciliter l’accès au financement et accélérer le déploiement de solutions d’efficacité énergétique. Avec davantage de PME économes en énergie, nous dynamiserons notre économie, nous agirons en faveur du climat et nous maintiendrons la vitalité des collectivités dans toute l’Europe. »

Pour faciliter l’accès et l’accompagnement des entreprises, l’initiative introduira un « guichet unique pour l’efficacité énergétique des PME ». Il s’agit d’un point d’entrée unique qui intègre l’ensemble de l’offre de prêts intermédiés du Groupe BEI, simplifiant ainsi les démarches et accélérant la mise en œuvre.

Dans le cadre de cette nouvelle initiative, le Groupe BEI soutiendra des plateformes d’investissement dédiées travaillant aux côtés de partenaires du secteur privé et ciblant spécifiquement les projets des PME relatifs à l’efficacité énergétique. Au-delà du financement de nouveaux projets concrets, ces plateformes élargiront la base d’investisseurs et attireront des capitaux essentiels dans l’écosystème européen de l’efficacité énergétique.

Le Groupe BEI s’associe à la Fondation Solar Impulse, une organisation à but non lucratif, pour promouvoir un modèle connu sous le nom de « servicisation » ou d’efficacité énergétique en tant que service. Présentée pour la première fois lors de la 29e conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP 29), cette approche novatrice consiste, pour les entreprises, à passer de la vente de produits physiques à la fourniture de résultats. Par exemple, au lieu d’acheter du matériel de chauffage ou d’éclairage économe en énergie, les PME paient pour la chaleur ou la lumière qu’elles consomment. Le prestataire de services conserve la propriété de l’équipement et garantit sa performance. Ce modèle élimine les coûts d’investissement initiaux pour les entreprises, ce qui facilite et accélère l’adoption de mesures d’efficacité énergétique.

Bertrand Piccard, fondateur et président de la Fondation Solar Impulse : « L’efficacité énergétique est la ressource la plus puissante et la moins valorisée de l’Europe. Chaque kilowattheure économisé représente de l’argent gagné et des émissions évitées. La Fondation Solar Impulse a déjà repéré plus de 1 600 solutions rentables qui prouvent que l’efficacité énergétique ne représente pas un coût mais un gain. Grâce à cette initiative, nous pouvons désormais apporter ces innovations à des centaines de milliers de PME dans toute l’Europe, renforçant ainsi leur résilience, leur compétitivité et, en fin de compte, la primauté industrielle de l’UE. »

La Commission européenne lance également aujourd’hui un groupe de travail dédié dans le cadre de la coalition européenne pour le financement de l’efficacité énergétique. Axé sur les PME et les entreprises de taille intermédiaire, il entend lever les obstacles et mettre au point des solutions de financement adaptées aux besoins des petites entreprises partout en Europe.

Le soutien de la Commission européenne passera notamment par des garanties budgétaires de l’UE et des services de conseil proposés dans le cadre du programme d’investissement InvestEU et du sous-programme consacré à la transition vers une énergie propre du programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE).

Ensemble, ces mesures reflètent l’engagement du Groupe BEI et de la Commission européenne à accompagner les PME dans leur transition écologique et, par extension, à accélérer les efforts de l’Europe en matière de compétitivité et de décarbonation dans le cadre du pacte pour une industrie propre et du plan d’action pour une énergie abordable de l’UE.

Mobilisation d’investissements visant à accroître l’efficacité énergétique

Lors de cet événement, le Groupe BEI a présenté un nouveau rapport mettant en avant son expérience en matière de soutien à l’efficacité énergétique dans toute l’Europe, ainsi que les conclusions de l’enquête de la BEI sur l’investissement concernant les principaux facteurs accélérant et freinant l’investissement dans l’efficacité énergétique au sein des entreprises de l’UE. Le rapport révèle qu’en moyenne, les entreprises européennes consacrent une part plus importante de leur chiffre d’affaires à leur facture énergétique que leurs homologues américaines. Parallèlement, les entreprises européennes ont réagi à la hausse des prix de l’énergie en investissant dans l’efficacité énergétique.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, la BEI appuie des investissements qui soutiennent la réalisation des grands objectifs de l’UE : l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère et l’union des marchés des capitaux.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne ciblent les régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE, tandis que près de 60 % des investissements qu’effectue le Groupe BEI chaque année soutiennent l’action climatique et la durabilité environnementale.

Les services de média pourront trouver ici des photos récentes en haute résolution du siège du Groupe BEI.

InvestEU

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à attirer des investissements privés au bénéfice des grandes priorités de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. Le programme InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE actuellement disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme InvestEU sont le fonds, la plateforme de conseil et le portail. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie du budget de l’UE de 26,2 milliards d’euros. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre et augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.