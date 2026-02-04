REPowerEU et la BEI

- Le programme de 5 milliards d’euros vise à soutenir les acteurs du secteur éolien établis dans l’UE en fournissant des contre-garanties aux banques qui peuvent alors émettre un plus grand nombre de garanties indispensables aux fabricants pour pouvoir réaliser de nouveaux projets.
- Cet appui est capital pour favoriser le maintien et la création d’emplois dans le secteur des énergies renouvelables en pleine croissance et mobiliser 80 milliards d’euros d’investissements dans les parcs éoliens qui auront pour résultat la mise en place de 32 GW de capacité de production d’énergie éolienne supplémentaire.
- Bien qu’il représente une réussite européenne, le secteur éolien fait aujourd’hui face à des difficultés comme l’incertitude liée à la demande, la lenteur et la complexité des procédures d’autorisation et le manque de ressources et de main-d’œuvre.
- Le Plan d’action de l’UE en matière d’énergie éolienne vise à assurer que la transition vers les énergies propres aille de pair avec la compétitivité industrielle grâce à une chaîne d’approvisionnement saine et concurrentielle dans le secteur éolien, une réserve solide de projets et des conditions de concurrence équitables au niveau mondial.
- Dans le cadre de ce plan, la BEI est sollicitée pour proposer des contre-garanties visant à décharger du risque les banques desservant le secteur éolien, afin d’alléger les contraintes financières pesant sur les fabricants et qui résultent de l’expansion de leur carnet de commandes et d’une série de défis macroéconomiques.
- On estime que pour parvenir à l’objectif de 45 % d’énergie produite à partir de sources renouvelables à l’horizon 2030, la capacité de production éolienne installée devra être portée à quelque 440 GW. Il s’agit de plus du double de la capacité actuelle, qui s’élève à 203 GW. Pour atteindre l’objectif fixé en matière de capacité de production, 600 milliards d’euros d’investissements sont nécessaires.
- L’éolien est un secteur hautement spécialisé et concentré. Seuls quelques fabricants possédant des usines dans l’UE disposent des capacités, de la technologie et du savoir-faire pour produire et installer les équipements nécessaires.
- Sans davantage de garanties de la BEI, les fabricants risquent d’être confrontés à une limitation de leur carnet de commandes susceptible d’entraîner un déplacement de la production à l’extérieur de l’UE, ce qui nuirait à la compétitivité.
- Le programme soutient la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe, du règlement pour une industrie « zéro net » et de REPowerEU qui visent une énergie propre et le recours à des technologies mises au point dans l’UE.
Admissibilité
REPowerEU+ soutient des projets dans les domaines suivants :
- Énergies renouvelables, efficacité énergétique et développement des réseaux
Augmentation et accélération du financement de projets ayant trait aux énergies renouvelables, ainsi que d’infrastructures ciblées dans les secteurs de l’énergie et des transports durables (réseaux électriques et infrastructures de stockage ou de recharge des véhicules électriques, par exemple).
- Technologies à zéro émission nette et matières premières
Financement de la fabrication d’infrastructures essentielles à zéro émission nette pour les technologies vertes stratégiques ainsi que de l’extraction, du traitement et du recyclage des matières premières stratégiques cruciales pour la transition écologique.
- Formation de la main-d’œuvre
Investissements dans les compétences et la formation pour la transition écologique, y compris la formation de la main-d’œuvre, le soutien aux réseaux éducatifs et aux établissements d’enseignement supérieur.
Obtenir notre soutien
REPowerEU en action
-
Tout premier partenariat entre la BEI et Barclays pour soutenir 800 millions d’euros d’investissements dans la chaîne d’approvisionnement européenne de l’énergie éolienne
The European Investment Bank (EIB) and Barclays Europe have agreed a new cooperation to back EUR 800 million of new investment in the wind energy supply chain across the EU, helping manufacturers and suppliers deliver next-generation wind projects and strengthen Europe’s energy resilience.
-
France : EDF et la BEI annoncent la signature d’un contrat de financement de 500 millions d’euros au service de la modernisation et la résilience du réseau public de distribution d’électricité géré par Enedis.
Agissant en qualité d’actionnaire d’Enedis, le service public qui gère le réseau public de distribution d’électricité sur 95 % du territoire français, EDF a conclu avec la Banque européenne d’Investissement (BEI) un emprunt de 1 milliard d’euros visant à soutenir le programme d’investissements d’Enedis, qui a notamment pour objectif le renforcement de la résilience du réseau face aux impacts du changement climatique et le raccordement des énergies renouvelables décentralisées.
-
Pologne : le groupe ORLEN reçoit plus de 400 millions d’euros au titre d’un prêt de la BEI pour poursuivre la modernisation du réseau d’électricité
La Banque européenne d’investissement (BEI) a octroyé 1,7 milliard de zlotys (405 millions d’euros) en faveur du fournisseur d’électricité Energa Operator pour l’amélioration et l’extension du réseau électrique polonais. Cette troisième et dernière tranche d’un prêt de 3,5 milliards de zlotys accordé à ORLEN servira à financer la modernisation du réseau de distribution d'électricité dans le nord et le centre de la Pologne.
-
France : la BEI et Orano signent un contrat de prêt de 400 millions d’euros dans le cadre du projet d’extension de l’usine d’enrichissement d’uranium Georges Besse 2
La BEI et Orano annoncent la signature d’un contrat de prêt de 400 millions d’euros destiné à financer en partie les investissements du projet d’extension de l’usine d’enrichissement d’uranium Georges Besse 2 située au Tricastin (Drôme/Vaucluse).
-
Espagne : la BEI et Banco Santander unissent leurs forces pour soutenir les fabricants d’équipements éoliens en Europe
La Banque européenne d’investissement et Banco Santander ont signé un accord de contre-garantie de 500 millions d’euros qui permettra à Santander de constituer un portefeuille de garanties bancaires allant jusqu’à 1 milliard d’euros afin de mobiliser 8 milliards d’euros d’investissements à l’appui des fabricants d’équipements éoliens en Europe.
-
La BEI et EDP signent des prêts d’un montant de 700 millions d’euros pour le déploiement de projets dans le domaine des énergies renouvelables et le financement de l’expansion du réseau électrique dans le sud de l’Europe
La Banque européenne d’investissement (BEI) et EDP SA ont signé deux prêts pour un montant total de 700 millions d’euros afin de financer le déploiement de projets énergétiques d’EDP Renewables au Portugal, en Espagne et en Italie, ainsi que l’expansion et la modernisation des réseaux de distribution d’électricité d’EDP en Espagne et au Portugal. EDP Renewables est une filiale d’EDP SA.
-
La BEI appuie le groupe ERG à hauteur de 243 millions d’euros en vue du développement des énergies renouvelables en Italie, en France et en Allemagne
La Banque européenne d’investissement (BEI) appuie le groupe ERG, premier opérateur indépendant d’énergie propre d’origine éolienne et solaire, à hauteur de 243 millions d’euros, en vue de promouvoir le développement des énergies renouvelables en Italie, en France et en Allemagne. Les interventions prévues contribueront à soutenir les objectifs de l’UE en matière d’énergies renouvelables et aideront les pays bénéficiaires à respecter les engagements pris dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat.
-
République tchèque : modernisation du réseau électrique tchèque grâce à un prêt de 400 millions d’euros de la BEI à ČEZ
La Banque européenne d’investissement (BEI) prête 400 millions d’euros au fournisseur d’énergie tchèque ČEZ pour qu’il modernise et élargisse son réseau de distribution électrique dans le pays. Le prêt de la BEI permettra d’améliorer les services énergétiques et l’approvisionnement en électricité verte en Tchéquie.
-
Espagne : accord entre la BEI et Naturgy sur un prêt de 1 milliard d’euros visant à investir dans des projets solaires photovoltaïques et éoliens terrestres
La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé à Naturgy un prêt de 1 milliard d’euros visant à appuyer des investissements dans de nouvelles centrales solaires photovoltaïques et éoliennes terrestres, ainsi que dans le rééquipement et l’hybridation de centrales existantes en Espagne. D’un montant de 400 millions d’euros, la première tranche de ce financement a été signée à Madrid. Dans une moindre mesure, ce prêt servira également à des investissements dans des batteries destinées au stockage d’énergie renouvelable.