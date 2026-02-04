REPowerEU et la BEI

Le conflit ukrainien a déclenché une crise énergétique qui a mis à nu la dépendance de l’Europe à l’égard de la Russie et des importations de combustibles fossiles. La crise énergétique a renforcé le soutien public à la transition des économies européennes vers l’énergie verte, afin de remédier à notre dépendance énergétique.

La Commission européenne et les États membres de l’UE collaborent avec les autorités locales et les entreprises privées pour développer les sources d’énergie renouvelables, mettre en place des mesures d’efficacité énergétique et moderniser les réseaux électriques en vue d’en améliorer l’efficacité, la fiabilité et la résilience. Ces efforts ouvrent la voie à une source d’énergie sûre et durable pour l’Union européenne et contribuent à la réalisation de nos objectifs climatiques.

REPowerEU : un plan ambitieux de l’UE

L’Union européenne a lancé REPowerEU, un plan ambitieux visant à réduire la dépendance de l’UE à l’égard des importations de combustibles fossiles et à accélérer la transition écologique.

En octobre 2022, la BEI a annoncé qu’elle allait intensifier considérablement son engagement à soutenir les objectifs du plan REPowerEU en fournissant 30 milliards d’euros de financements supplémentaires aux entreprises et aux pouvoirs publics en faveur de l’énergie propre au cours des cinq années suivantes.

REPowerEU+ : un coup de pouce renforcé à l’énergie durable

En juillet 2023, la BEI a relevé de 50 % les objectifs de financement de l’engagement initial du Groupe BEI au titre de l’initiative REPowerEU+, les portant à 45 milliards d’euros jusqu’en 2027. Ce financement supplémentaire devrait permettre de mobiliser plus de 150 milliards d’euros de nouveaux investissements verts, qui aideront l’Europe à ramener ses émissions de carbone au niveau zéro d’ici à 2050.