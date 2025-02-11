Espagne : la BEI et Banco Santander unissent leurs forces pour soutenir les fabricants d’équipements éoliens en Europe

©Mimadeo/ iStock

La BEI met à disposition une contre-garantie de 500 millions d’euros qui permettra à Santander de constituer un portefeuille de garanties bancaires allant jusqu’à 1 milliard d’euros, afin de mobiliser 8 milliards d’euros d’investissements à l’appui des équipementiers éoliens européens.

Cet accord s’inscrit dans le cadre du programme de 5 milliards d’euros mis en place par la BEI pour stimuler le secteur européen de la production d’énergie éolienne et accélérer la transition énergétique.

Cette opération bénéficie du soutien d’InvestEU, programme de l’UE visant à mobiliser plus de 372 milliards d’euros d’investissements d’ici à 2027.

La Banque européenne d’investissement et Banco Santander ont signé un accord de contre-garantie de 500 millions d’euros qui permettra à Santander de constituer un portefeuille de garanties bancaires allant jusqu’à 1 milliard d’euros afin de mobiliser 8 milliards d’euros d’investissements à l’appui des fabricants d’équipements éoliens en Europe.

Les garanties appuieront des investissements dans des équipements éoliens et des équipements d’interconnexion de réseaux, ainsi que dans des composants clés pour le secteur. Les fabricants pourront ainsi obtenir des acomptes et fournir également des garanties de bonne exécution lorsqu’ils entreprennent de nouveaux projets éoliens. Ce mécanisme de garantie leur permettra également de payer à l’avance leurs fournisseurs pour l’équipement des parcs éoliens et les composants connexes de la chaîne de valeur éolienne, notamment les turbines, les infrastructures de raccordement au réseau, les câbles et les postes de transformation.

Par son effet de levier, la contre-garantie de la BEI devrait permettre de mobiliser des fonds supplémentaires auprès d’autres investisseurs pour soutenir l’augmentation de la production et accélérer le développement de l’énergie éolienne, contribuant ainsi à stimuler les investissements dans l’économie réelle.

Cet accord s’inscrit dans le cadre du programme spécifique de contre-garanties de la BEI de 5 milliards d’euros en faveur de l’énergie éolienne. Lancée en 2023, cette initiative vise à améliorer l’accès au financement dans le secteur éolien et à accroître de 32 GW la capacité de production éolienne nouvellement installée. Ce dispositif de financement de la BEI est activé via des accords avec les principaux bailleurs de fonds du secteur, comme Banco Santander. Composante clé du train de mesures européennes sur l’énergie éolienne lancé par la Commission européenne, il a pour finalité d’accélérer encore la transition juste et rapide vers la neutralité climatique, tout en soutenant l’innovation industrielle européenne.

Gemma Feliciani, directrice du département Institutions financières de la BEI : « L’énergie éolienne jouera un rôle central dans la réalisation de l’objectif de l’UE en matière d’énergies renouvelables. Pour révéler tout son potentiel, la BEI et Banco Santander mettent en place des instruments de réduction des risques qui permettront aux équipementiers de lever certaines des difficultés qui affectent le secteur, telles que les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, les coûts élevés ou la concurrence internationale intense. Ce nouveau cadre soutenu par le programme de la BEI en faveur de l’éolien accélérera la transition énergétique en Europe tout en renforçant sa compétitivité industrielle et son autonomie stratégique. »

Ricardo Gamazo, responsable des échanges commerciaux internationaux de Banco Santander : « Ce programme a été très bien accueilli par nos clients du secteur des équipements éoliens, dont le carnet de commandes est bien rempli afin de répondre à la demande liée à la transition énergétique. Cette situation se traduit par d’importantes exigences en matière d’émission de garanties et cette capacité supplémentaire contribue grandement à sécuriser les lignes de crédit sur le marché. Cet accord constitue selon nous une nouvelle étape décisive pour renforcer durablement la sécurité énergétique de l’UE. »

Informations générales

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle octroie des financements à l’appui d’investissements qui concourent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

La BEI et la sécurité énergétique

En 2024, le Groupe BEI a signé des financements pour plus de 31 milliards d’euros en faveur de la sécurité énergétique, en appuyant des projets dans des domaines tels que les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, les réseaux électriques et les systèmes de stockage. Ces investissements contribuent également au plan REPowerEU, qui vise à réduire la dépendance de l’Europe à l’égard des importations de combustibles fossiles.

Dans le cadre de REPowerEU et afin de stimuler le financement de l’industrie manufacturière européenne, la BEI a élargi l’éventail des secteurs admissibles aux technologies stratégiques de pointe neutres en carbone, ainsi qu’à l’extraction, à la transformation et au recyclage des matières premières critiques. Au total, elle devrait mobiliser plus de 150 milliards d’euros d’investissements dans les secteurs ciblés.

Pour en savoir plus sur le soutien de la BEI au secteur de l’énergie, cliquez ici.

À propos de Banco Santander

Fondée en 1857, Banco Santander (SAN SM) est une banque commerciale de premier plan dont le siège social se situe en Espagne. Elle est l’une des plus grandes banques au monde par sa capitalisation boursière. Les activités du groupe s’organisent autour de cinq pôles : banque de détail et commerciale ; services bancaires aux consommateurs en ligne ; banque de financement et d’investissement (BFI) ; gestion de patrimoine et assurances ; et paiements (PagoNxt et cartes). Ce modèle permet à la banque de mieux tirer parti de l’association unique d’une dimension mondiale et d’un leadership local. Aspirant à être la meilleure plateforme ouverte de services financiers pour les particuliers, les PME, les autres entreprises, les institutions financières et les administrations publiques, Santander s’est donné pour mission d’aider les personnes et les entreprises à prospérer, dans une démarche simple, personnelle et équitable. Santander se veut une banque responsable et a pris divers engagements dans cette optique, dont la mobilisation de 220 milliards d’euros de financements verts entre 2019 et 2030. À la fin du troisième trimestre de 2024, Banco Santander gérait au total 1 300 milliards d’euros d’encours, desservait 171 millions de clients, comptait 8 100 succursales et employait 208 000 personnes.