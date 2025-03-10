France : la BEI et Orano signent un contrat de prêt de 400 millions d’euros dans le cadre du projet d’extension de l’usine d’enrichissement d’uranium Georges Besse 2

La BEI et Orano annoncent la signature d’un contrat de prêt de 400 millions d’euros destiné à financer en partie les investissements du projet d’extension de l’usine d’enrichissement d’uranium Georges Besse 2 située au Tricastin (Drôme/Vaucluse).

Ce financement s’inscrit dans la stratégie européenne qui vise à réduire la dépendance de l’Union européenne à l’égard des importations de combustibles fossiles et à accélérer la transition vers des sources d’énergie bas carbone. Il contribue au renforcement de la souveraineté énergétique et de l’autonomie stratégique européenne, ainsi qu’à une meilleure sécurisation de ses approvisionnements.

Le savoir-faire acquis par Orano dans l’enrichissement de l’uranium destiné à produire de l’énergie bas carbone est pleinement mis au service de cette souveraineté. L’extension de l’usine du Tricastin vient répondre aux demandes des clients électriciens du groupe Orano de sécuriser leur approvisionnement, grâce à une première production prévue dès 2028 et une mise en service complète en 2030.

Le projet prévoit une augmentation de 30 % des capacités de production d’enrichissement d’uranium soit 2,5 millions d’UTS[1] supplémentaires, afin de renforcer les capacités d’enrichissement globales en Europe. Il est composé de quatre modules complémentaires aux quatorze modules existants avec la même technologie reconnue et éprouvée, offrant les meilleures garanties en matière de sûreté, de compétitivité et d'économies d’énergie tout en présentant d’une empreinte environnementale réduite.

Grâce à ce prêt de la BEI, qui vient soutenir un investissement global de près de 1,7 milliard d’euros, Orano finance des installations qui font appel à des technologies européennes et à des entreprises majoritairement françaises. La pose de la première pierre a eu lieu le 10 octobre 2024.

Ce projet a fait l’objet d’une notification au titre de l’article 41 du Traité Euratom le 7 septembre 2023. L’avis positif de la Commission européenne a été rendu le 9 octobre 2024 soulignant la conformité de ce projet avec le traité Euratom ainsi que la contribution de ce projet à la sécurité d’approvisionnement européenne.

La BEI adopte une approche neutre sur le plan technologique, conforme à l’objectif de décarbonation de l’Union européenne et aux objectifs consistant à garantir la compétitivité et la sécurité de l’approvisionnement énergétique d’une manière durable sur le plan environnemental, efficace, sûre, socialement acceptable et permettant une maîtrise des coûts.

Dans le cadre du programme REPowerEU de la Commission européenne, le Groupe BEI soutient activement les projets visant à favoriser la transition énergétique et à renforcer l’autonomie européenne dans ce domaine clé pour sa sécurité et sa compétitivité. En 2024, il a accordé un financement record de 31 milliards d'euros en faveur de la sécurité énergétique européenne qui a permis de mobiliser au total plus de 100 milliards d’euros d’investissements dans les énergies renouvelables, les réseaux et interconnexions, l’efficacité énergétique ou encore le stockage de l’énergie.

« Cet important financement de la BEI contribue à l’indépendance énergétique européenne », explique Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI. « Les énergies décarbonées sont essentielles pour permettre à l’Union européenne de tenir les ambitieux objectifs de neutralité climatique qu’elle s’est fixés. »

Nicolas Maes, directeur général d’Orano a ajouté « Nous sommes très fiers de cette coopération qui représente une reconnaissance supplémentaire de la valeur stratégique de notre plan d’investissement en faveur du climat et pour la production d’une énergie durable et décarbonée. Le financement accordé par la BEI pour l’extension de capacité de notre usine d’enrichissement Georges Besse 2 répond parfaitement à cet objectif puisque ce projet permettra de porter à 120 millions le nombre de foyers alimentés par une énergie bas carbone. Enfin, dans le contexte géopolitique actuel, ce soutien de nos activités par la BEI permettra de renforcer la sécurité d’approvisionnement de l’Union européenne. »

À propos de la BEI

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme nous nous y sommes engagés dans notre Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Promouvant l’intégration du marché et mobilisant des investissements, le Groupe BEI a soutenu un montant record de plus de 100 milliards d’euros de nouveaux investissements pour la sécurité énergétique de l’Europe en 2024 et a mobilisé 110 milliards d’euros de capital de croissance pour les jeunes pousses, les entreprises en expansion et les innovateurs européens.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE.

À propos d’Orano

Opérateur international de premier plan dans le domaine des matières nucléaires, Orano apporte des solutions aux défis actuels et futurs, dans l’énergie et la santé. Son expertise ainsi que sa maîtrise des technologies de pointe permettent à Orano de proposer à ses clients des produits et services à forte valeur ajoutée sur l’ensemble du cycle du combustible. Grâce à leurs compétences, leur exigence en matière de sûreté et de sécurité et leur recherche constante d’innovation, l’ensemble des 17 500 collaborateurs du groupe s'engage pour développer des savoir-faire de transformation et de maîtrise des matières nucléaires, pour le climat, pour la santé et pour un monde économe en ressources, aujourd’hui et demain.

Orano, donnons toute sa valeur au nucléaire.

[1] L’Unité de Travail de Séparation (UTS) est l’unité de mesure utilisée comme standard international pour quantifier la production de l’activité enrichissement.