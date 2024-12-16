La BEI appuie le groupe ERG à hauteur de 243 millions d’euros en vue du développement des énergies renouvelables en Italie, en France et en Allemagne

ERG

Le prêt vert est destiné à des parcs éoliens terrestres entièrement nouveaux en France ainsi qu’au renouvellement de parcs éoliens existants en Italie et en Allemagne et de centrales photovoltaïques dans le sud de l’Italie.

Les investissements seront menés à bien en 2025, principalement (à 97 %) dans des régions relevant de la politique de cohésion.

L’accord contribuera à la production d’énergie propre à même de couvrir les besoins de plus de 200 000 ménages.

La Banque européenne d’investissement (BEI) appuie le groupe ERG, premier opérateur indépendant d’énergie propre d’origine éolienne et solaire, à hauteur de 243 millions d’euros, en vue de promouvoir le développement des énergies renouvelables en Italie, en France et en Allemagne. Les interventions prévues contribueront à soutenir les objectifs de l’UE en matière d’énergies renouvelables et aideront les pays bénéficiaires à respecter les engagements pris dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat.

Le prêt vert de la BEI soutiendra les investissements d’ERG conformément au plan d’entreprise 2024-2026, qui associe la croissance du portefeuille d’énergies renouvelables, éoliennes et solaires, à l’expansion et à l’optimisation des sources de financement disponibles. Ce portefeuille comporte trois parcs éoliens terrestres entièrement nouveaux en France, trois parcs éoliens existants – deux en Italie et un en Allemagne – qui feront l’objet d’un renouvellement (« repowering ») et sept centrales photovoltaïques existantes en Italie qui feront l’objet d’un renouvellement/d’une modernisation (« revamping »). L’accord porte sur une puissance installée totale de quelque 270 MW, capable de couvrir les besoins énergétiques annuels de plus de 200 000 ménages. La puissance installée du portefeuille sera mise en œuvre presque en totalité (à 97 %) dans des régions relevant de l’objectif de cohésion (régions moins développées ou en transition selon la politique de l’Union en matière de cohésion), et contribuera à générer d’importantes retombées économiques pour ces territoires.

Le financement octroyé par la BEI peut dépasser le plafond standard de 50 % du coût total du projet, car il soutient les objectifs du plan REPowerEU, que la Banque s’est engagée à soutenir au moyen de 45 milliards d’euros de financements supplémentaires d’ici à 2027. Pour ce type de projet, la BEI est en mesure de proposer des décaissements anticipés plus élevés, des durées plus longues qui rendent ses prêts au secteur de l’énergie encore plus attrayants, et de porter le plafond de financement à 75 %.

La BEI soutient ERG, exemple réussi de transformation d’un opérateur pétrolier vers un modèle économique purement axé sur l’éolien et le solaire, sur la voie de la réalisation de son objectif « zéro émission nette », à savoir atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre tout au long de sa chaîne de valeur d’ici 2040. Désormais, la production d’énergie du groupe repose, depuis sa sortie du secteur thermoélectrique en 2023, à 100 % sur des sources renouvelables.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Ce projet témoigne de l’engagement de la BEI à promouvoir la durabilité et à réduire les émissions de gaz à effet de serre, conformément aux objectifs du pacte vert pour l’Europe et du plan REPowerEU. Ce n’est qu’en augmentant la production à partir de sources renouvelables que nous pourrons réduire les importations d’énergie fossile et parvenir à l’autonomie stratégique de l’Union. »

Paolo Merli, PDG d’ERG : « Nous nous réjouissons de cet accord, qui, je l’espère, marquera le début d’une collaboration entre la BEI et ERG, compte tenu des objectifs communs en matière de développement des énergies renouvelables. Ce financement confère à notre groupe une flexibilité financière supplémentaire à des conditions avantageuses et démontre la capacité d’ERG à mobiliser des capitaux d’emprunt pour financer ses objectifs de croissance. »

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs stratégiques de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique. En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements, soutenant 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois. Au cours des cinq dernières années, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 58 milliards d’euros. Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas d’investissements dans les combustibles fossiles. Il est sur la bonne voie pour honorer l’engagement pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.

ERG

Présent dans neuf pays européens et aux États-Unis, le groupe ERG est l’un des principaux opérateurs indépendants d’énergie propre produite à partir de sources renouvelables. Premier opérateur éolien terrestre en Italie, figurant parmi les dix premiers en Europe, le groupe est également actif dans la production d’énergie solaire, faisant partie des dix principaux opérateurs italiens dans ce domaine. Il intervient aussi dans le secteur du stockage par batterie. En un peu plus d’une décennie, ERG a radicalement transformé son portefeuille d’activités en anticipant des scénarios énergétiques à long terme, menant à bien sa mue de société pétrolière en opérateur dont la production s’appuie exclusivement sur l’éolien et le solaire.