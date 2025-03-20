Pologne : le groupe ORLEN reçoit plus de 400 millions d’euros au titre d’un prêt de la BEI pour poursuivre la modernisation du réseau d’électricité

©Andrey Metelev/ Unsplash

La BEI met 1,7 milliard de zlotys polonais (405 millions d’euros) à la disposition d’ORLEN pour financer le programme d’investissement de son fournisseur d’électricité, Energa Operator, et améliorer et étendre le réseau électrique polonais.

L’opération contribuera à rendre le réseau électrique polonais plus fiable et plus écologique, en renforçant le service à la clientèle, l’action en faveur du climat et l’indépendance énergétique.

Ce concours représente la troisième et dernière tranche d’un prêt de 3,5 milliards de zlotys accordé par la BEI à ORLEN pour la modernisation des infrastructures électriques polonaises.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a octroyé 1,7 milliard de zlotys (405 millions d’euros) en faveur du fournisseur d’électricité Energa Operator pour l’amélioration et l’extension du réseau électrique polonais. Cette troisième et dernière tranche d’un prêt de 3,5 milliards de zlotys accordé à ORLEN servira à financer la modernisation du réseau de distribution d'électricité dans le nord et le centre de la Pologne.

Les ressources ainsi obtenues permettront à la filiale d’ORLEN Energa Operator de moderniser plus de 4 600 kilomètres d’infrastructures de réseau existantes, de construire 2 300 kilomètres de lignes électriques supplémentaires en Pologne pour répondre aux besoins de quelque 25 000 nouveaux clients, et également de procéder à la mise à niveau technique de ses systèmes de compteurs.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI : « Notre soutien à ORLEN est un investissement stratégique dans la croissance durable et à long terme de l’économie polonaise. Il souligne notre ferme engagement en faveur d’une transition écologique véritable et équitable, du développement d’infrastructures énergétiques modernes et de la sécurité énergétique pour la Pologne et l’Union européenne. »

L’opération contribue à la concrétisation des objectifs de l’UE en matière de développement de l’énergie propre (dont l’énergie éolienne et solaire), de neutralité climatique à l’horizon 2050 et de réduction de la dépendance à l’égard des importations d’énergie, dans le cadre de l’initiative RePowerEU de la Commission européenne. Elle soutient également l’objectif d’accélération de la transition vers un réseau électrique neutre en carbone que s’est fixé la Pologne.

Magdalena Bartoś, vice-présidente du comité de direction et directrice financière chez ORLEN : « Ce financement record de la Banque européenne d’investissement représente une importante manifestation de confiance à l’égard de notre stratégie de croissance. Nous avons un programme à la fois ambitieux et bien structuré qui créera de la valeur pour nos actionnaires tout en contribuant à l’économie au sens large. Les ressources fournies par la BEI seront consacrées à des investissements dans notre réseau de distribution d'électricité, et notamment à la construction de nouvelles lignes électriques et au raccordement de nouveaux clients, dont des prosommateurs disposant de leurs propres sources d’énergie renouvelables. Ces projets seront mis en œuvre par Energa Operator qui, grâce au financement obtenu par ORLEN, est bien positionnée pour renforcer son rôle de chef de file dans la transition énergétique de la Pologne. »

Le prêt de la BEI soutient les plans à long terme d’Energa Operator visant à étendre le réseau national polonais par l’installation de 11 000 kilomètres de nouvelles lignes électriques et de 7 000 kilomètres de câbles souterrains et la modernisation de près de 10 000 kilomètres d’infrastructures existantes d’ici la fin de 2035. Ces investissements permettront le raccordement de 350 000 nouveaux clients et l’intégration de 9 GW de sources d’énergie renouvelables, avec à la clé une augmentation de plus de 16 % de la puissance installée du réseau national et des installations de stockage d'énergie supplémentaires pour stabiliser davantage le système électrique.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme nous nous y sommes engagés dans notre Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Promouvant l’intégration du marché et mobilisant des investissements, le Groupe BEI a soutenu un montant record de plus de 100 milliards d’euros de nouveaux investissements pour la sécurité énergétique de l’Europe en 2024 et a mobilisé 110 milliards d’euros de capital de croissance pour les jeunes pousses, les entreprises en expansion et les innovateurs européens. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE.

En 2024, les financements du Groupe BEI en Pologne ont atteint 5,7 milliards d’euros. Ces fonds ont été déployés à l’appui du développement durable des villes et des régions et de la transition énergétique, ainsi que du plus grand projet de sécurité et de défense soutenu par le Groupe l’année dernière.

Les services de média pourront trouver ici des photos récentes en haute résolution de notre siège.

Le groupe ORLEN est une entreprise intégrée de services collectifs multiples dans le domaine de l’énergie. Il fait partie de la prestigieuse liste Fortune Global 500. ORLEN a été la première entreprise dans la région à déclarer viser la neutralité totale en matière d’émissions en 2050. Grâce à ses récentes fusions et acquisitions, il est devenu l’une des 150 plus grandes entreprises au monde. Il est actif sur 10 marchés nationaux : la Pologne, la Tchéquie, l’Allemagne, la Lituanie, la Slovaquie, la Hongrie, l’Autriche, le Canada, la Norvège et le Pakistan. Les ventes au détail s’appuient sur le plus grand réseau de la région, qui compte 3 500 stations-service. L’offre du groupe ORLEN couvre plus de 100 pays répartis sur 6 continents.

D’ici à la fin de cette décennie, ORLEN aura investi plus de 320 milliards de zlotys pour mettre en œuvre des projets stratégiques, dont environ 40 % seront affectés à des investissements verts, notamment l’énergie éolienne en mer et sur terre, le photovoltaïque, le biogaz et le biométhane, les biocarburants, l’électromobilité, l’hydrogène vert et les carburants de synthèse.