Au cœur de la politique européenne, l'extension des réseaux transeuropéens (RTE) de transport et d'énergie demeure l'un des principaux objectifs de la BEI. Les liaisons de transport transeuropéennes augmentent les possibilités de création d'échanges, de promotion de la croissance économique et de renforcement de la compétitivité.

La politique de l'UE en matière de réseaux transeuropéens (RTE) permet de raccorder les infrastructures régionales et nationales de manière à créer des réseaux européens cohérents. Il s'agit d'assurer à la fois l'interconnexion et l'interopérabilité, principalement dans les domaines des transports et de l'énergie, mais aussi dans celui des technologies de l'information et de la communication (TIC).