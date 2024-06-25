La BEI renforce la défense de l’UE en soutenant l’expansion d’un port maritime danois

Un prêt de 115 millions d’euros permettra d’approfondir le chenal du port d’Esbjerg en mer du Nord.

La capacité portuaire sera augmentée pour accueillir des navires de plus grande taille, y compris pour les opérations de l’OTAN.

La Banque européenne d’investissement (BEI) prête 115 millions d’euros en vue de l’agrandissement du port danois d’Esbjerg, qui pourra ainsi prendre en charge des navires militaires, renforçant la défense européenne.

Ce prêt à l’investissement affermira également la position de l’Europe sur le marché des énergies renouvelables, car Esbjerg, situé dans l’ouest du Danemark en mer du Nord, est le plus grand port d’Europe pour l’expédition de turbines d’éoliennes offshore.

Le projet prévoit l’approfondissement du chenal afin que le port puisse prendre en charge des navires de plus gros tonnage, dont des bâtiments des forces navales. En outre, il est prévu de construire un terminal de 57 hectares pouvant servir de pôle d’échanges en mer du Nord à la filière des éoliennes en mer, un secteur en pleine croissance.

L’emplacement stratégique du port, qui a été construit en 1868 et était autrefois le principal port de pêche du Danemark, a toute son importance tant pour les opérations de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) que pour le développement du réseau transeuropéen de transport (RTE-T).

Ioannis Tsakiris, vice-président de la BEI : « Cet investissement dans le port d’Esbjerg est une initiative cruciale qui renforcera la sécurité et la durabilité énergétiques du Danemark et de l’Europe tout en augmentant nos capacités de défense collective. En consolidant les infrastructures portuaires, nous améliorons les liaisons, tout en soutenant le développement des sources d’énergie renouvelables grâce à l’initiative REPowerEU appuyée par la Banque, et en permettant de nouvelles utilisations à des fins militaires. »

Ce projet, dont le lancement est prévu en octobre 2024, contribuera à la transition du transport routier vers le transport maritime à courte distance et au transport ferroviaire, des modes plus durables. Il permettra de renforcer le rôle du port dans le réseau logistique régional et soutiendra des actions plus générales en faveur du climat.

Søren Gade, président du port d’Esbjerg : « En tant que l’un des plus grands ports au monde pour l’éolien en mer, qui doit être développé pour répondre aux besoins de l’OTAN et de l’extension du réseau RTE-T, nous sommes heureux d’avoir la Banque européenne d’investissement à nos côtés pour soutenir nos plans stratégiques grâce à ses capacités de prêt attrayantes, ce qui contribuera également à renforcer les échanges commerciaux entre l’Europe et les États-Unis ».

Informations générales

La Banque européenne d’investissement, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, contribuent à la paix et à la sécurité et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique. La note AAA qui est attribuée au Groupe lui permet d’emprunter sur les marchés mondiaux à des conditions favorables dont il fait bénéficier ses clients au sein de l’Union européenne et dans le reste du monde. Le Groupe applique les normes environnementales, sociales et de gouvernance les plus élevées et présente un ratio d’adéquation des fonds propres de catégorie 1 de 32 %.

Le port d’Esbjerg est situé sur la côte ouest du Danemark ; bordant la mer du Nord, il joue un rôle déterminant dans les plans de l’Europe en matière d’éolien en mer et dans le plan promouvant l’énergie verte. À ce jour, le port a accueilli 59 projets d’éolien marin et a servi de lieu d’expédition de produits modulaires. Grâce à son accès direct aux multiples corridors du réseau transeuropéen de transport, ce port, vu sa localisation, permet d’étendre le réseau au-delà de l’Europe. Il est également fréquemment utilisé par l’OTAN pour les expéditions entre les États-Unis et l’Europe.