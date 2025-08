C’est la fin de l’automne, mais il fait toujours chaud à Rome. L’air est parfaitement clair. Le soleil perce à travers les nuages, éclairant les maisons aux couleurs de terre cuite dans une ruelle du quartier résidentiel de Bravetta. Quelques tricycles électriques, à peu près de la taille d’une voiturette de golf, assistent silencieusement le personnel des postes dans ses tournées pour livrer lettres et colis.

Des centaines de tricycles et autres véhicules électriques vont bientôt circuler dans une douzaine de quartiers à Rome, dont 57 seront affectés au centre de distribution Maggiolino, qui dessert le quartier de Nomentana, où réside Anna Manghetti. « C’est vraiment réjouissant de voir ces nouveaux tricycles faire leur apparition dans nos livraisons quotidiennes », s’exprime-t-elle, « c’est une bonne cause pour laquelle travailler. »

Anna Manghetti est responsable des finances chez Poste Italiane, le plus grand opérateur logistique du pays et un acteur de premier plan dans le secteur des services financiers, d’assurance et de paiement. Grâce à un prêt de 100 millions d’euros accordé par la Banque européenne d’investissement en mars, Poste Italiane a pu remplacer son parc traditionnel de véhicules essence et diesel par des tricycles et autres véhicules à émissions nulles.

« En tant que banque européenne du climat, nous sommes fiers de soutenir l’ambitieux plan de décarbonation de Poste Italiane », déclare Giovanni Aldeghi, chargé de prêts principal à la Banque européenne d’investissement, qui a travaillé sur le plus grand projet de plateforme de mobilité à émissions nulles jamais financé par la banque de l’UE.

La partie la plus délicate du trajet d’un colis depuis l’entrepôt jusqu’au pas de porte est le « dernier kilomètre », c’est-à-dire la dernière étape du processus de livraison du centre de distribution jusqu’au destinataire.

L’essor des achats en ligne depuis la pandémie de COVID-19 a aggravé les émissions de carbone liées aux transports. Les villes et les entreprises de logistique sont confrontées à des problèmes liés à des déplacements inutiles, aux encombrements et au stationnement ainsi qu’aux préoccupations des résidents locaux quant à la pollution sonore et atmosphérique.

Si la livraison du dernier kilomètre était plus efficace et plus respectueuse de l’environnement, les villes seraient plus saines et plus agréables à vivre. L’idée a commencé à trotter dans la tête d’Anna Manghetti au cours de l’été 2020.

Le projet Mobilité verte de Poste Italiane a été supervisé par le directeur général de Poste Italiane, Matteo Del Fante, et l’équipe placée sous l’autorité du directeur financier, Camillo Greco, avec le soutien de Giuseppe Lasco, codirecteur général, et de Marcello Grosso, chef du développement durable, de la gestion des risques et de la conformité du Groupe.

Le projet Mobilité verte porte sur le remplacement des véhicules essence et diesel traditionnels de l’entreprise par 4 150 véhicules électriques pour assurer les livraisons dans les villes et leurs environs. Il comprend également les bornes de recharge et la plateforme informatique qui y sont associées, pour un coût total de 145 millions d’euros.

« C’est une somme relativement modeste, mais qui peut changer la donne », explique Anna Manghetti à propos de la première opération de finance verte menée par Poste Italiane.