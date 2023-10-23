© Škoda Transportation AS

La Banque européenne d’investissement a signé un accord de prêt de 24 milliards de CZK (992 millions d’EUR) avec le ministère tchèque des finances en faveur d’une importante modernisation ferroviaire.

Destiné à moderniser et à améliorer la sécurité des chemins de fer tchèques, ce financement représente le plus important prêt de la BEI jamais signé en République tchèque.

Le soutien à la mise à niveau des lignes du RTE-T et à l’installation d’équipements modernes de signalisation (ERTMS) devrait encourager le passage à des transports propres.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé son plus volumineux accord de prêt en République tchèque, sous la forme d’un contrat de 24 milliards de CZK (992 millions d’EUR) conclu avec le ministère des finances pour soutenir la mise à niveau du réseau ferroviaire du pays. Par l’intermédiaire de Správa železnic, l’administrateur national de l’infrastructure ferroviaire, qui relève de l’autorité du ministère des transports, ce prêt soutiendra la modernisation et la rénovation des lignes ferroviaires transeuropéennes (RTE-T) dans le pays et permettra le déploiement du système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS).

« Quel plaisir de savoir que notre réunion d’octobre dernier a eu cette issue positive ! Il s’agira du plus important prêt de la BEI jamais signé en République tchèque et les fonds favoriseront grandement le recours au transport ferroviaire dans le pays », a commenté Kris Peeters, vice-président de la BEI. « Nous espérons que l’amélioration de la qualité des services ferroviaires encouragera un transfert modal de la route vers le rail, ce qui atténuera les effets négatifs du secteur des transports sur l’environnement local. La réduction des émissions signifie que le projet contribuera aux transports durables, conformément aux objectifs de l'UE. En outre, l’amélioration et l’augmentation des liaisons ferroviaires faciliteront l’accès aux régions relevant de l’objectif prioritaire de cohésion de l’UE, soutenant ainsi le développement régional. »

Dans le cadre du vaste programme que soutiendra le financement de la BEI, Správa železnic améliorera la sécurité des passages à niveau sur le réseau, modernisera les véhicules d’entretien en les équipant de systèmes ERTMS et renforcera sa propre cybersécurité. L’investissement englobe également des travaux dans les gares et leurs bâtiments afin d’améliorer leur accessibilité, pour les personnes à mobilité réduite et celles voyageant avec des enfants.

« Le recours à un prêt de la Banque européenne d’investissement est la solution la plus économique et la plus efficace pour obtenir des fonds en vue d’investissements stratégiques tels que le passage au numérique et l’automatisation du transport ferroviaire, compte tenu du niveau actuel du déficit budgétaire du pays. Nous pouvons ainsi financer des investissements à long terme de nature stratégique au moyen d’un prêt de la BEI à des conditions favorables, assorti d’un taux d’intérêt inférieur, tout en utilisant des fonds provenant du budget de l’État pour d’autres priorités tout aussi importantes », a déclaré Zbyněk Stanjura, ministre tchèque des finances.

Le prêt consenti représente le premier résultat financier concret du protocole d’accord signé en novembre 2022 par les deux ministères en vue d’établir un partenariat pour financer la modernisation du réseau ferroviaire tchèque. Au titre de ce protocole, la BEI peut également fournir une assistance technique à l’administrateur de l’infrastructure ferroviaire tchèque, un soutien étant déjà assuré dans le cadre de son mandat Jaspers. Le financement devrait renforcer le recours accru au transport ferroviaire, en engendrant des retombées environnementales évidentes par rapport au transport routier traditionnel.

« Le développement de chemins de fer de haute qualité est essentiel pour la République tchèque, à l’échelle nationale et à celle de l’Europe centrale. Le financement diversifié de ces projets, nécessaires à la prospérité du pays, représente actuellement le bon choix. Les investissements pour l’avenir ne doivent pas s’arrêter là. Les prêts de la BEI constituent un élément clé du portefeuille financier des projets, grâce auquel nous sommes en mesure de faire appel à d’autres ressources, comme celles que propose l’UE. Nous les utiliserons, par exemple, pour moderniser la gare ferroviaire de Prague-Masaryk et la ligne bien fréquentée Karlštejn-Beroun à proximité de la capitale », a exposé le ministre des transports Martin Kupka.

La modernisation des lignes ferroviaires augmentera à la fois les vitesses maximales et la capacité sur des tronçons du réseau RTE-T, ce qui devrait améliorer les liaisons entre les régions de l’UE. L’opération comprend quelque 40 sous-projets dans différentes zones du pays, qui font partie du « Cadre ferroviaire unifié » de la République tchèque pour 2023-2027.

Au cours de la seule année 2022, la BEI a mis plus de 1,7 milliard d’EUR à disposition pour des projets en Tchéquie.