La banque de l’UE apportera un soutien technique et financier à la mise en œuvre du cadre unifié de la République tchèque pour le secteur ferroviaire décidé par les ministères des transports et des finances.

La BEI et l’État tchèque collaboreront et étudieront la possibilité de mettre à disposition jusqu’à 7 milliards d’EUR pour la reconstruction du réseau ferroviaire tchèque et d’attirer davantage de financement à l’appui de plusieurs projets d’infrastructures ferroviaires.

Le mémorandum signé déclare l’intention des deux parties de participer au financement des investissements présélectionnés sur la période 2023-2027.

La Banque européenne d’investissement (BEI), qui est la banque de l’Union européenne, et l’État tchèque ont décidé d’accélérer leur coopération en vue de moderniser le réseau ferroviaire national et d’accroître le rôle du chemin de fer dans le réseau national de transport. La transition vers le transport ferroviaire de personnes et de marchandises permettra à la République tchèque de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la pollution, de moderniser le secteur national des transports et de proposer des solutions vertes, plus fiables, plus sûres et plus accessibles à la population et aux entreprises.

En vertu du mémorandum d’entente entre la BEI et l’État tchèque signé aujourd’hui à Prague, les partenaires œuvreront à la mise en place d’un modèle optimal d’engagement de la BEI dans la modernisation des réseaux ferroviaires locaux. La BEI et l’État tchèque uniront leurs forces pour assurer la préparation et la mise en œuvre efficaces, efficientes et opportunes des projets d’infrastructure ferroviaire au titre du cadre national unifié pour le secteur ferroviaire mis en place par les ministères des transports et des finances, avec un soutien consultatif pour la préparation des projets et un soutien financier à long terme pour la mise en œuvre des projets.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI : « Le mémorandum d’entente que nous avons signé aujourd’hui nous permettra de rechercher les modèles d’engagement les plus efficaces pour la BEI dans les plans prospectifs de l’État tchèque pour la modernisation du réseau ferroviaire national. La BEI souhaite renforcer son soutien à la modernisation du réseau ferroviaire en République tchèque et contribuer à des solutions de transport plus sûres, écologiques et fiables pour la population et les entreprises tchèques. Il s’agit également d’un facteur clé du développement socioéconomique durable et à long terme du pays et de l’UE. Ce mémorandum d’entente souligne le rôle de la BEI en tant que partenaire fiable sur lequel la République tchèque peut continuer de compter pour construire un avenir durable et vert pour sa population. »

« La nécessité d’investir dans les infrastructures de transport dépasse les possibilités actuelles du budget de l’État. C’est pourquoi nous avons annoncé que nous les compléterons par d’autres instruments de financement, tels que des prêts de la BEI. Nous signons ce mémorandum parce que, avec la perspective de la construction prochaine du réseau ferroviaire tchèque à grande vitesse, nous voulons coopérer à long terme avec la BEI », a déclaré Martin Kupka, ministre des transports.

« Aujourd’hui, nous avons franchi une nouvelle étape importante pour pouvoir obtenir plus de 170 milliards de CZK de prêts à taux concurrentiels de la Banque européenne d’investissement au cours des cinq prochaines années, dont les premiers 25 milliards de CZK dès l’année prochaine. Ces fonds devraient servir à investir dans la transformation numérique et l’automatisation du transport ferroviaire, dans l’électrification des lignes de chemin de fer et le soutien aux transports régionaux », a déclaré Zbyněk Stanjura, ministre des finances, avant d’ajouter : « Je considère qu’il est très opportun et économique d’optimiser les instruments de dette de l’État dans cette période agitée que nous traversons. Compte tenu de la volatilité des marchés financiers, nous supposons que les conditions du prêt seront plus favorables que les instruments standard de financement de l’État. »

Des partenaires à long terme pour la modernisation des chemins de fer tchèques

Ce mémorandum prolonge le soutien que la BEI apporte depuis des décennies à la modernisation du secteur tchèque des transports dans lequel la Banque a investi depuis le début de ses opérations dans le pays en 1992.

En début d’année, la BEI a investi 37 millions d’EUR dans České dráhy pour la modernisation et l’amélioration de la sécurité de ses trains. La BEI aide activement l’administration des chemins de fer à évaluer l’adéquation d’une structure de partenariat public-privé (PPP) avec la mise en œuvre de projets d’infrastructure clé dans le pays. Ce soutien passe par des études de faisabilité du PPP pour le projet de modernisation ferroviaire Nemantice-Ševětín et la construction du nouveau siège social de Správa železnic.

À propos de la Banque européenne d’investissement (BEI)

Le Groupe BEI a adopté la Feuille de route de la banque du climat pour l’aider à réaliser son programme ambitieux visant à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale de 2021 à 2030 et à porter la part des financements que la BEI leur consacre à plus de 50 % d’ici à 2025. Dans le cadre de la Feuille de route, depuis début 2021, toutes les nouvelles opérations du Groupe BEI sont alignées sur les objectifs et principes de l’accord de Paris.