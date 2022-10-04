Le lundi 3 octobre, Zbyněk Stanjura, ministre des finances de la République tchèque, et Martin Kupka, ministre tchèque des transports, se sont rendus à la Banque européenne d’investissement pour participer à une réunion officielle avec le vice-président Kris Peeters et l’équipe de la BEI chargée des prêts en Europe centrale et du sud-est. La visite des deux ministres, accompagnés de leurs délégations, intervient alors que la République tchèque assure la présidence du Conseil de l’UE et coordonne les travaux des 27 États membres.

« J’ai été heureux d’accueillir le ministre des finances et le ministre des transports au siège de la BEI ; j’ai ainsi pu avoir une discussion fructueuse sur la manière de promouvoir les transports durables, dans le contexte de la révision de la politique de prêt de la BEI dans le secteur des transports. Nous avons cherché à savoir comment coopérer pour introduire des innovations dans le secteur, pendant l’actuelle présidence tchèque du Conseil de l’UE, et comment continuer à fournir nos services de conseil et notre soutien financier aux projets de transport en cours », a déclaré le vice-président Peeters.

La BEI et la République tchèque sont disposées à continuer de donner priorité à l’action pour le climat dans la région, en soutenant des projets non polluants – par exemple avec le secteur ferroviaire – qui peuvent jouer un rôle non négligeable dans la promotion des transports durables et entraîner une réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Dernier point, et non des moindres, les discussions ont également porté sur le soutien financier accordé au titre du train de mesures d’urgence en solidarité avec l’Ukraine « Ukraine Solidarity Package – Czech Republic », récemment signé à l’appui des soins de santé, que l’État tchèque et la BEI se sont engagés à mettre en œuvre.