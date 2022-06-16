Zbyněk Stanjura, ministre des finances de la République tchèque, a effectué ce jour sa première visite au siège luxembourgeois du Groupe Banque européenne d’investissement depuis son entrée en fonction en décembre 2021. Le ministre Stanjura, qui est également gouverneur de la BEI, a rencontré Werner Hoyer, président de la BEI, afin de discuter des opérations de la Banque dans le pays, de la coopération dans le domaine des priorités de la présidence tchèque du Conseil de l’Union européenne, de l’atténuation des effets sociaux et économiques de l’invasion russe de l’Ukraine sur les États membres de l’UE et du rôle de BEI Monde dans la reconstruction de l’Ukraine après la guerre.

Lors de sa visite, le ministre Stanjura s’est également entretenu avec Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des opérations de la Banque en République tchèque, Jean-Christophe Laloux, directeur général et chef des opérations, Markus Berndt, directeur exécutif faisant fonction de BEI Monde, ainsi qu’avec les cadres dirigeants de la BEI.

Werner Hoyer, président de la BEI : « C’est avec grand plaisir que nous accueillons Zbyněk Stanjura, ministre tchèque des finances et gouverneur de la BEI, ici au siège de la BEI. Le soutien que nous continuons de recevoir de nos partenaires tchèques est fondamental pour la BEI, car il contribue à la réussite de notre travail, qui consiste à apporter des solutions efficaces aux grands défis économiques et sociaux auxquels l’Union européenne et le monde sont aujourd’hui confrontés : l’action pour le climat, la reprise économique post-pandémique et les conséquences de la guerre en Ukraine. La BEI souhaite rester un partenaire fiable pour la République tchèque. Nous nous réjouissons à la perspective de collaborer avec la présidence tchèque de l’Union européenne, d’élargir notre partenariat et de soutenir les priorités de l’UE, en particulier les efforts de reconstruction en Ukraine et la mise au point d’une solution abordable et écologique pour remplacer le gaz et le pétrole russes. »

« Aujourd’hui, nos discussions ont surtout porté sur les activités d’investissement prévues par la BEI et notre coopération pendant la présidence tchèque du Conseil de l’UE. Les dossiers sur lesquels nous travaillerons incluent la crise des réfugiés ukrainiens, la sécurité de l’approvisionnement énergétique et le financement des infrastructures de défense européennes. En ce qui concerne les investissements de la BEI en République tchèque, nous avons abordé le financement de logements sociaux et intermédiaires, les investissements dans le transport ferroviaire, ainsi que le réseau de chaleur dont bénéficiera Brno grâce à la centrale de Dukovany », a déclaré Zbyněk Stanjura.

À l’instar des 26 autres États membres de l’UE, la République tchèque est actionnaire de la Banque européenne d’investissement.

Trois décennies de soutien de la BEI au développement social et économique en République tchèque, avec plus de 24 milliards d’EUR investis dans le pays

Depuis 1993, la BEI accélère le développement social et économique en République tchèque. Plus de 24 milliards d’EUR ont été investis dans tous les secteurs clés de l’économie nationale. Pour la seule année 2021, le Groupe BEI, constitué de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), a investi 1,19 milliard d’EUR dans le pays. Ces investissements ont stimulé le développement régional, accéléré la reprise des PME et des entreprises de taille intermédiaire, et soutenu l’action en faveur du climat en finançant la stabilité et l’efficacité de l’approvisionnement énergétique du pays.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI, a déclaré que la banque de l’UE se tenait prête à poursuivre son aide à la République tchèque afin d’accélérer sa reprise économique verte après la pandémie de COVID-19, de stimuler l’innovation, de mettre en œuvre davantage de projets dans le domaine de l’action climatique, de dissocier l’économie locale des combustibles fossiles et de relever les grands défis sociaux et économiques qui découlent de la guerre en Ukraine.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI : « Je suis très heureuse de voir que la République tchèque et la BEI partagent la même vision d’une Union européenne verte et durable. La BEI est également une banque tchèque. Elle est déterminée à soutenir la réponse aux besoins les plus urgents et stratégiques de la République tchèque et à contribuer à son développement écologique et durable sur le long terme. Il s’agit entre autres d’atténuer les effets de l’invasion russe de l’Ukraine, notamment en aidant les pays à accueillir et à intégrer les réfugiés de guerre. Elle souhaite également collaborer à des projets qui améliorent la sécurité énergétique et donnent accès à des logements abordables. La BEI restera à l’écoute des besoins de la République tchèque. Elle continuera d’y répondre et de promouvoir les intérêts tchèques en matière de croissance économique et de bien-être de la population. »

La BEI coopérera avec la République tchèque pour la reconstruction de l’Ukraine après la guerre

Markus Berndt, directeur exécutif faisant fonction de BEI Monde, a présenté la réponse rapide de la BEI pour soutenir les pays les plus touchés par la guerre en Ukraine et a confirmé que BEI Monde était prête à soutenir la reconstruction d’une Ukraine libre et démocratique dès la fin de l’invasion.

En mai 2022, la BEI a approuvé une ligne de crédit (ou prêt-programme) de 4 milliards d’EUR visant à aider les autorités nationales, les villes, les régions et les collectivités locales de tous les États membres de l’UE à répondre aux besoins urgents en matière d’investissement, ainsi qu’à accueillir et à intégrer les personnes fuyant la guerre en Ukraine.

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, a pour ambition d’accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle est conçue de manière à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche la Banque des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

L’Europe comme mission : repenser, reconstruire, redonner du pouvoir

Avec pour devise « L’Europe comme mission : repenser, reconstruire, redonner du pouvoir », la République tchèque assurera la présidence du Conseil de l’Union européenne à compter du 1er juillet 2022. La présidence tchèque s’est donnée cinq domaines prioritaires d’action : la gestion de la crise des réfugiés et la reconstruction de l’Ukraine dans l’après-guerre ; la sécurité énergétique ; le renforcement des capacités de défense de l’Europe et la sécurité du cyberespace ; la résilience stratégique de l’économie européenne, notamment la résilience des institutions démocratiques.