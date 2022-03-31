© Shutterstock

La Banque européenne d’investissement (BEI), qui est la banque de l’Union européenne, renforcera son soutien actuel pour contribuer à la modernisation des chemins de fer nationaux de Tchéquie et fournira une assistance consultative à Správa železnic, s.o (SŽ), l’administration nationale ferroviaire tchèque. La BEI aidera SŽ à mettre au point une méthodologie et des outils permettant d’évaluer l’adéquation des partenariats public-privé avec la réalisation de projets d’infrastructure ferroviaire dans le pays. La BEI et l’autorité tchèque des chemins de fer ont signé l’accord de conseil à Prague le 24 mars.

La BEI aidera également SŽ à développer ses capacités afin de repérer et de préparer des projets de partenariat public-privé dans le secteur ferroviaire et à mettre en pratique les compétences acquises. Dans le cadre de cet accord, la BEI et Správa železnic examineront les structures de financement les plus efficaces pour permettre la participation du secteur privé au développement des chemins de fer – dans le cadre de coentreprises, par exemple – afin d’encourager la construction ou la modernisation du rail.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée de la supervision des opérations en Tchéquie : « Rendre le secteur des transports de l’Union européenne plus vert, plus durable et neutre en carbone est une étape clé du succès de l’action mondiale en faveur du climat. La modernisation du secteur ferroviaire nous permettra non seulement d’atteindre notre objectif de neutralité carbone pour le continent d’ici à 2050, mais aussi de fournir à nos citoyens et à nos entreprises des transports plus sûrs, plus efficaces et plus confortables. Ces investissements renforceront également la cohésion sociale et économique de l’Union européenne. Notre partenariat avec Správa železnic constitue une étape importante en vue de la réalisation de ces objectifs et je me réjouis que nos services de conseil jouent un rôle clé dans la modernisation du système ferroviaire tchèque. »

Mojmír Nejezchleb, directeur général adjoint de la modernisation ferroviaire chez SŽ : « Une fois achevée, cette méthodologie sera appliquée de manière générale pour analyser l’adéquation des différents modèles de partenariat public-privé avec les projets de l’administration tchèque des chemins de fer. Dans les années à venir, nous pourrons souvent y avoir recours lorsque nous chercherons la méthode optimale de partenariat public-privé pour des projets de construction donnés. Par la suite, des partenariats devraient être établis pour des projets spécifiques admissibles à un financement s’appuyant sur le modèle de partenariat public-privé. »

Assistance consultative gratuite couverte par les fonds de l’UE

Správa železnic bénéficiera gratuitement de ces services, car l’Union européenne prend en charge les coûts du soutien consultatif de la BEI par l’intermédiaire de la Plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH). Des spécialistes du Centre européen d’expertise en matière de PPP (EPEC), de la direction des projets de la BEI et de Jaspers que l'EIAH aura choisis fourniront une assistance technique à Správa železnic et développeront la coopération entre SŽ et Jaspers.