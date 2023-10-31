© Government of Georgia

Le tronçon Ubisa-Shorapani de l’autoroute Est-Ouest en Géorgie a été ouvert le 28 octobre 2023.

Il s’agit de l’un des sept tronçons soutenus par l’Union européenne, à la fois par des prêts de la BEI d’environ 1 milliard d’EUR et par des subventions de l’UE de plus de 42 millions d’EUR au total.

L’autoroute constitue l’épine dorsale du système de transport routier géorgien, ainsi qu’un maillon essentiel du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) étendu et du corridor médian.

Le tronçon Ubisa-Shorapani de l’autoroute Est-Ouest de Géorgie a été officiellement ouvert le 28 octobre 2023 par Irakli Garibachvili, Premier ministre géorgien, Irakli Karseladze, ministre du développement régional et des infrastructures, Paweł Herczyński, ambassadeur de l’Union européenne en Géorgie, et Maciej Czura, chef de la représentation régionale de BEI Monde pour le Caucase du Sud.

L’achèvement de ce tronçon marque une étape importante dans le projet. Il permettra d’améliorer la connectivité tant à l’intérieur de la Géorgie qu’avec ses pays voisins dans le cadre de l’extension du réseau transeuropéen de transport (RTE-T). Les prêts de la Banque européenne d’investissement (BEI) soutiennent également d’autres tronçons de l’autoroute Est-Ouest et contribuent ainsi à la construction de plus de 150 km d’autoroute en Géorgie.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI, chargée des opérations de la Banque en Géorgie : « Nous nous félicitons de cette étape importante dans notre coopération de longue date avec la Géorgie dans le secteur des transports, qui permet de rapprocher le pays et l’Union européenne. Le soutien de l’Équipe Europe à l’autoroute Est-Ouest, l’épine dorsale du réseau de transport routier géorgien, contribue à la connectivité globale, à la mobilité locale et à la croissance économique du pays. »

Paweł Herczyński, ambassadeur de l’Union européenne en Géorgie : « Aujourd’hui, nous assistons à une étape importante pour la connectivité des transports en Géorgie. L’autoroute Est-Ouest, ouverte ce jour, constitue une partie importante du réseau transeuropéen de transport étendu et favorise l’intégration régionale grâce à une connectivité accrue. Nous remercions la Banque européenne d’investissement d’avoir financé la construction de cette autoroute et d’avoir contribué à la mise en œuvre du plan économique et d’investissement. »

Irakli Garibachvili, Premier ministre géorgien : « Nous célébrons la mise en service d’un nouveau tronçon autoroutier à quatre voies de 27 km, qui comprend 65 ponts et 38 tunnels. Nous savons tous que la construction d’autoroutes et de routes, en particulier de l’autoroute Est-Ouest, revêt une importance capitale pour le développement de notre pays. Depuis notre arrivée au pouvoir en 2012, sur 261 km d’autoroutes, 193 km ont été construits et mis en service. »

Irakli Karseladze, ministre du développement régional et des infrastructures : « Le tronçon de 27 km ouvert aujourd’hui et celui du col de Rikoti sont essentiels. Ils peuvent être considérés comme ceux posant le plus de difficultés sur toute l’autoroute Est-Ouest, un axe qui fait partie de la route de la soie du réseau routier européen le long de l’autoroute internationale E60-E70. Naturellement, le tronçon mentionné, et la construction de l’autoroute Est-Ouest d’une manière générale, sont importants pour le développement du pays, pour la contribution notable qu’ils apportent dans un contexte régional et international, en triplant la capacité, et surtout, dans le plein respect des normes internationales en matière de sécurité routière. »

La BEI entretient des relations de longue date avec la Géorgie dans le cadre de projets de connectivité des transports et a engagé environ 1 milliard d’EUR pour la construction de l’autoroute Est-Ouest. Les prêts de la BEI sont entièrement garantis par l’UE et offrent ainsi des conditions très favorables au bénéfice de la population géorgienne. Récemment, lors du forum Global Gateway, l’Union européenne et la BEI ont annoncé une nouvelle subvention de 16 millions d’EUR pour améliorer la sécurité routière en Géorgie et soutenir la mise en place de liaisons de transit Est-Ouest à la fois meilleures et plus sûres. Avec cette dernière subvention en date, le montant total des aides de l’UE qui complètent les prêts de la BEI s’élève à environ 42 millions d’EUR.

Informations générales

À propos de la BEI et de BEI Monde

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE et soutient la mise en œuvre de projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME).

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle vise à soutenir 100 milliards d’EUR d’investissements d’ici la fin de 2027 – soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative de l’UE. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats plus forts et plus ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile, en étroite coopération avec des banques multilatérales de développement. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de l’activité de la BEI en Géorgie

La BEI collabore avec la Géorgie depuis 2007 pour soutenir le développement économique et social du pays. L’engagement de la BEI dépasse 2 milliards d’EUR et est réparti entre différents secteurs, notamment les infrastructures, l’énergie verte, l’eau et l’assainissement, ainsi que les petites et moyennes entreprises. La Banque opère en Géorgie conformément à la politique européenne de voisinage (PEV), au Partenariat oriental et à d’autres accords bilatéraux de l’UE.