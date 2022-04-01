La BEI a accordé à la République de Moldavie un prêt de 150 millions d’EUR pour la reconstruction de grands axes routiers en Moldavie.

L’opération soutiendra la construction et la remise en état de routes entre la Moldavie et l’Union européenne, ce qui accélérera l’intégration du pays dans le réseau RTE-T et dans l’UE.

Le prêt de la BEI permettra à la Moldavie d’introduire des normes internationales de qualité et de sécurité routières, ainsi que d’améliorer les capacités en fonction de la demande en matière de trafic sur certains tronçons du réseau routier national.

Le prêt de la BEI soutient les objectifs du plan économique et d’investissement de l’UE pour le voisinage oriental.

La Banque européenne d’investissement (BEI), qui est la banque de l’Union européenne, investira 150 millions d’EUR supplémentaires dans la modernisation de grands axes routiers en Moldavie et dans l’amélioration de la sécurité routière dans le pays. Dans le cadre du prêt accordé à l’État moldave, la BEI financera la reconstruction et la modernisation du tronçon Balti-Criva de la route nationale M5 et du contournement de Chisinau sur la route M2.

L’investissement permettra de réduire les temps de trajet dans le pays ainsi que les coûts d’exploitation et d’entretien des véhicules, d’accroître la cohésion économique et territoriale de la Moldavie et d’accélérer l’intégration du pays dans le réseau transeuropéen de transport (RTE-T), dans le droit fil de l’initiative phare de l’UE en faveur de la Moldavie consacrée à la connectivité des transports. Le prêt de la BEI soutient les objectifs du plan économique et d’investissement de l’UE pour la Moldavie dans le secteur des transports.

Werner Hoyer, président de la BEI : « Cette opération marque une étape importante pour la construction d’un partenariat toujours plus étroit entre l’Union européenne et la Moldavie. Nous investissons dans une liaison de transport moderne avec l’UE et dans un réseau routier efficace, moderne et sûr. Il s’agit là d’une condition préalable essentielle à l’accélération du développement économique, à l’amélioration de la qualité de vie et au renforcement de la sécurité des déplacements sur les principaux corridors de transport de la Moldavie. À la BEI, nous avons hâte d’élargir notre partenariat avec l’État moldave et d’investir à ses côtés dans des projets de qualité. »

Natalia Gavrilița, Première ministre de la République de Moldavie : « Malgré cette période difficile, le gouvernement continue d’œuvrer au développement du pays et à l’amélioration du bien-être de sa population. Plusieurs décisions importantes sont prises dans chacune de ces directions et nous remercions vivement les partenaires de développement qui nous apportent un soutien et une solidarité considérables dans ce processus. »

Jānis Mažeiks, ambassadeur de l’Union européenne auprès de la République de Moldavie : « Le nouvel investissement dans le programme de remise en état des routes permettra d’améliorer et de rendre plus sûres les conditions de conduite dans le pays, et de renforcer les liens physiques entre la Moldavie et l’Union européenne, afin d’accroître les volumes de circulation de personnes et de marchandises. Ces liens sont particulièrement importants aujourd’hui, alors que nous sommes confrontés à une situation régionale très difficile. L’UE et la BEI, dans l’esprit de l’Équipe Europe, sont déterminées à fournir une assistance à la population moldave dans le cadre de l’ambitieux plan économique et d’investissement de l’UE, qui vise à soutenir les secteurs de l’énergie, des transports, de la logistique et de l’éducation et le secteur privé. »

Andrei Spînu, vice-Premier ministre moldave et ministre des infrastructures et du développement régional : « La Moldavie doit se rapprocher de l’Union européenne au moyen d’une stratégie de mobilité axée sur les personnes, qui garantisse des transports modernes, des routes de qualité et la sécurité routière. Il nous appartient, en tant que décisionnaires, d’amener ces changements grâce à des investissements de qualité aussi nombreux que possible. Ce prêt est consacré à la construction et à la réparation de 150 kilomètres de routes nationales. Je veillerai à ce que ces ressources soient dépensées efficacement pour des routes sûres et de qualité. »

Depuis 2007, la Banque européenne d’investissement a investi 255 millions d’EUR dans la modernisation des routes moldaves au sein du réseau RTE-T. Ces prêts sont tous couverts par des garanties de l’UE au titre du mandat de prêt extérieur de l’UE.

En réponse à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la BEI s’emploie actuellement à élargir et renforcer plus encore son soutien à la République de Moldavie. La Banque travaille avec l’Équipe Europe sur des mécanismes visant à aider la Moldavie à faire face à l’afflux de réfugiés venant d’Ukraine et à accroître sa résilience sociale et économique.

L’Équipe Europe soutient le développement durable et écologique en Moldavie

Le prêt de la BEI s’inscrit dans le cadre de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVCDCI) – Europe dans le monde, un dispositif de l’UE doté d’une enveloppe de 79,5 milliards d’EUR. Cet instrument couvre la coopération de l’UE avec tous les pays tiers, à l’exception des bénéficiaires en phase de préadhésion et des pays et territoires d’outre-mer couverts par des programmes géographiques.

L’IVCDCI – Europe dans le monde aide les pays hors Union européenne (comme la Moldavie) à surmonter les défis du développement à long terme et contribue à la réalisation des engagements et objectifs internationaux auxquels l’UE a souscrit, en particulier le programme à l’horizon 2030 et ses objectifs de développement durable ainsi que l’accord de Paris.

Le plan économique et d’investissement met à disposition 2,3 milliards d’EUR d’aides non remboursables de l’UE en faveur des pays du Partenariat oriental, avec la possibilité de mobiliser jusqu’à 17 milliards d’EUR d’investissements publics et privés à l’appui des économies de la région. Il soutient la reprise après les effets de la pandémie de coronavirus et une transformation durable des économies des pays du Partenariat oriental afin de les rendre plus résilientes.

Le plan comporte un ensemble d’initiatives phares pour chacun des pays du voisinage oriental, à savoir l’Ukraine, la Moldavie, la Géorgie, l’Arménie et l’Azerbaïdjan. En Moldavie, le plan économique et d’investissement compte quatre initiatives phares, dont l’amélioration de la connectivité et la connexion de la Moldavie au réseau routier RTE-T.

Informations générales

À propos de l’activité de la BEI en Moldavie

La Banque européenne d’investissement est active en Moldavie depuis 2007. À ce jour, la BEI a investi près de 850 millions d’EUR dans 25 projets dans l’ensemble du pays, soutenant les priorités stratégiques de l’UE, y compris des projets dans les domaines des transports, de l’énergie, des petites et moyennes entreprises (PME), de l’agriculture, des infrastructures municipales (déchets solides, eau et assainissement) et des services de l’économie moldave.

En réponse à la crise du COVID-19, la BEI a fourni 20 millions d’EUR à la banque ProCredit pour soutenir l’accélération du redressement des PME moldaves après la pandémie. L’opération a appuyé la Moldavie en consolidant le secteur financier national et en mettant à disposition de nouvelles sources de financement abordables pour les PME afin de soutenir l’emploi, de préserver la liquidité et l’activité des entreprises et de continuer à promouvoir la reprise économique. Ce prêt s’inscrivait dans le cadre des mesures d’urgence mises en œuvre par l’Équipe Europe face au COVID-19.