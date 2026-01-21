Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

Centre européen d’expertise en matière de PPP (EPEC)

Soutenir le secteur public de toute l’Europe dans la mise en œuvre de meilleurs partenariats public-privé (PPP)

Accès des membres  

Le Centre européen d’expertise en matière de PPP (EPEC) a été créé en 2008 pour soutenir les États membres de l’UE, les pays candidats et d’autres partenaires dans leur travail dans le cadre de partenariats public-privé (PPP).

Qu’est-ce qu’un PPP ?

Pour faire simple, un partenariat public-privé est un accord entre une autorité publique et un partenaire privé visant à mettre en place un projet et un service d’infrastructure publique au titre d’un contrat à long terme. Dans le cadre de ce contrat, le partenaire privé assume des risques importants et des responsabilités en matière de gestion.

L’autorité publique verse au partenaire privé des paiements sur la base des résultats obtenus pour la fourniture du service, par exemple pour la mise à disposition de salles de classe propres, sûres et respectueuses de l’environnement pour les élèves, ou accorde au partenaire privé le droit de générer des recettes découlant de la fourniture du service, comme la perception de péages auprès des utilisateurs d’un pont. Un PPP fait généralement appel à un financement privé. Lorsqu’ils sont bien préparés, les projets en PPP peuvent apporter des avantages significatifs au secteur public ainsi qu’aux utilisateurs du projet.

Fiche explicative
La vie secrète des infrastructures

Notre podcast se penche sur les partenariats public-privé

Ce que fait l’EPEC

Réseau constitué de membres, l’EPEC soutient les PPP et les décideurs en matière de politiques publiques de la manière suivante :

Partage de bonnes pratiques

L’EPEC rassemble l’expertise et l’expérience collectives de ses membres pour :

  • traiter les questions pratiques liées à la mise en œuvre des PPP ;
  • partager des informations sur le marché des PPP ; et
  • élaborer des orientations et des outils en matière de PPP.

Aide à l’élaboration de politiques

L’EPEC soutient les responsables politiques dans l’élaboration de :

  • cadres juridiques et réglementaires en matière de PPP ;
  • dispositions institutionnelles en matière de PPP ; et
  • processus de préparation, d’approbation et de gestion des PPP.

Lorsqu’il est admissible, le financement d’InvestEU est utilisé pour appuyer des missions de conseil stratégique.

Soutien à la préparation de projets en PPP

L’EPEC aide les pouvoirs publics dans la préparation et la passation de marchés de PPP via :

  • des conseils stratégiques de haut niveau,
  • une participation à un stade précoce, et
  • un soutien sur mesure à des projets particuliers.

Lorsqu’il est admissible, le financement d’InvestEU est utilisé pour appuyer des missions de conseil stratégique.

Membres de l’EPEC

L’EPEC compte parmi ses membres des autorités publiques nationales ou régionales chargées de la politique ou des programmes de PPP dans les États membres de l’UE, les pays candidats et d’autres pays admissibles. La Banque européenne d’investissement et la Commission européenne sont également membres de l’EPEC.

L’EPEC compte actuellement 43 organisations membres issues des pays suivants :

Albanie, Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monténégro, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Tchéquie, Turquie et Kosovo*.

 Explorez le portail de données de l’EPEC pour obtenir des données de marché précieuses dans toute l’Europe.

  * Cette désignation ne préjuge en rien de la position exprimée par les États membres de l’UE sur le statut du Kosovo et est compatible avec la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies et avec l’avis rendu par la Cour internationale de justice le 22 juillet 2010 au sujet de la déclaration d’indépendance du Kosovo.

Ressources essentielles

L’EPEC met à disposition des publications, des données de marché et des outils à des fins d’analyse et de partage de l’expérience, l’expertise et des meilleures pratiques concernant divers aspects des PPP.

Publications Données de marché Outils Autres ressources utiles

Depuis 2008, l’EPEC produit un large éventail d’orientations et d’analyses de marché pour accompagner ses membres et les parties prenantes des PPP en général. Voici nos dernières publications :

Toutes les publications de l’EPEC  

L’EPEC recueille des données de marché précieuses sur les projets en PPP dans toute l’Europe et dans divers secteurs. Nos données sont accessibles via un portail de données interactif, permettant aux utilisateurs d’explorer les données par année, par pays et par secteur.

Explorer le portail de données de l’EPEC  

L’EPEC a produit des outils conviviaux pour aider ses membres et d’autres parties prenantes publiques au niveau de la préparation, la passation de marchés et la gestion de programmes et de projets en PPP.

Guide de l’EPEC sur les partenariats public-privé

Un guide interactif sur la préparation, la passation des marchés et l’exécution des projets en PPP.

Démarrer  

Outil d’évaluation de l’état de préparation des projets en PPP

Il s’agit d’un outil interactif permettant d’évaluer l’état de préparation d’un projet en PPP donné en se référant à un processus d’élaboration de projet en PPP typique et conforme aux bonnes pratiques.

  Télécharger l’outil en anglais ou en croate

Pour plus d’informations sur les PPP, consultez les meilleures pratiques partagées par des partenaires multilatéraux de premier plan.

Initiative du Groupe de la Banque mondiale, dont l’EPEC est l’un des principaux partenaires, visant à coordonner les ressources mondiales en matière de PPP

Mécanisme d’assistance technique multidonateurs

Organisation des Nations unies chargée des PPP axés sur les intérêts de la population

Services de conseil de la BEI

Nos services de conseil mettent à disposition notre savoir-faire accumulé depuis plus d’un demi-siècle et offrent des solutions adaptées aux besoins de chaque client. Nos conseils confèrent un plus grand impact à nos financements et assurent la réussite de votre projet.

En savoir plus  

Comment obtenir un appui ?

Pour en savoir plus sur les mécanismes de financement, l’activité, l’organisation et les objectifs de la BEI, contactez notre bureau d’information.

Nous contacter  