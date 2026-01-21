Le Centre européen d’expertise en matière de PPP (EPEC) a été créé en 2008 pour soutenir les États membres de l’UE, les pays candidats et d’autres partenaires dans leur travail dans le cadre de partenariats public-privé (PPP).

Qu’est-ce qu’un PPP ?

Pour faire simple, un partenariat public-privé est un accord entre une autorité publique et un partenaire privé visant à mettre en place un projet et un service d’infrastructure publique au titre d’un contrat à long terme. Dans le cadre de ce contrat, le partenaire privé assume des risques importants et des responsabilités en matière de gestion.

L’autorité publique verse au partenaire privé des paiements sur la base des résultats obtenus pour la fourniture du service, par exemple pour la mise à disposition de salles de classe propres, sûres et respectueuses de l’environnement pour les élèves, ou accorde au partenaire privé le droit de générer des recettes découlant de la fourniture du service, comme la perception de péages auprès des utilisateurs d’un pont. Un PPP fait généralement appel à un financement privé. Lorsqu’ils sont bien préparés, les projets en PPP peuvent apporter des avantages significatifs au secteur public ainsi qu’aux utilisateurs du projet.