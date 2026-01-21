Centre européen d’expertise en matière de PPP (EPEC)

Ce que fait l’EPEC
Réseau constitué de membres, l’EPEC soutient les PPP et les décideurs en matière de politiques publiques de la manière suivante :
Partage de bonnes pratiques
L’EPEC rassemble l’expertise et l’expérience collectives de ses membres pour :
- traiter les questions pratiques liées à la mise en œuvre des PPP ;
- partager des informations sur le marché des PPP ; et
- élaborer des orientations et des outils en matière de PPP.
Aide à l’élaboration de politiques
L’EPEC soutient les responsables politiques dans l’élaboration de :
- cadres juridiques et réglementaires en matière de PPP ;
- dispositions institutionnelles en matière de PPP ; et
- processus de préparation, d’approbation et de gestion des PPP.
Lorsqu’il est admissible, le financement d’InvestEU est utilisé pour appuyer des missions de conseil stratégique.
Soutien à la préparation de projets en PPP
L’EPEC aide les pouvoirs publics dans la préparation et la passation de marchés de PPP via :
- des conseils stratégiques de haut niveau,
- une participation à un stade précoce, et
- un soutien sur mesure à des projets particuliers.
Lorsqu’il est admissible, le financement d’InvestEU est utilisé pour appuyer des missions de conseil stratégique.
Membres de l’EPEC
L’EPEC compte parmi ses membres des autorités publiques nationales ou régionales chargées de la politique ou des programmes de PPP dans les États membres de l’UE, les pays candidats et d’autres pays admissibles. La Banque européenne d’investissement et la Commission européenne sont également membres de l’EPEC.
L’EPEC compte actuellement 43 organisations membres issues des pays suivants :
Albanie, Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monténégro, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Tchéquie, Turquie et Kosovo*.
Explorez le portail de données de l’EPEC pour obtenir des données de marché précieuses dans toute l’Europe.
* Cette désignation ne préjuge en rien de la position exprimée par les États membres de l’UE sur le statut du Kosovo et est compatible avec la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies et avec l’avis rendu par la Cour internationale de justice le 22 juillet 2010 au sujet de la déclaration d’indépendance du Kosovo.
Ressources essentielles
L’EPEC met à disposition des publications, des données de marché et des outils à des fins d’analyse et de partage de l’expérience, l’expertise et des meilleures pratiques concernant divers aspects des PPP.
Depuis 2008, l’EPEC produit un large éventail d’orientations et d’analyses de marché pour accompagner ses membres et les parties prenantes des PPP en général. Voici nos dernières publications :
L’EPEC a produit des outils conviviaux pour aider ses membres et d’autres parties prenantes publiques au niveau de la préparation, la passation de marchés et la gestion de programmes et de projets en PPP.
Guide de l’EPEC sur les partenariats public-privé
Outil d’évaluation de l’état de préparation des projets en PPP
Pour plus d’informations sur les PPP, consultez les meilleures pratiques partagées par des partenaires multilatéraux de premier plan.
Comment obtenir un appui ?
