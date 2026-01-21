Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

ELENA – Mécanisme européen d’assistance technique pour les projets énergétiques locaux

Mobiliser des investissements dans l’efficacité énergétique et la mobilité durable

Télécharger la brochure ELENA  

Le mécanisme ELENA fournit des subventions d’assistance technique pour la conception et la mise en œuvre d’investissements dans les domaines de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables intégrées au bâti et des transports urbains innovants.

En 2025, nous avons signé un montant record de 47 millions d’euros de subventions à l’appui de projets bénéficiaires. Au total, le mécanisme ELENA a fourni 374 millions d’euros de subventions pour 206 projets dans toute l’Union européenne et a ainsi soutenu des investissements de plus de 12,7 milliards d’euros (chiffre à fin 2025).

ELENA est une initiative conjointe :

EIB logo vertical 1-1
Logo
InvestEU logo

Notre offre

Nous proposons aux acteurs publics et privés des subventions d’assistance technique couvrant jusqu’à 90 % des coûts de préparation d’un projet. Notre soutien se concentre sur les trois domaines suivants :

Efficacité énergétique

Nous soutenons l’élaboration de projets qui améliorent l’efficacité énergétique et favorisent le recours aux énergies renouvelables dans les bâtiments. Ces projets peuvent concerner :

  • l’efficacité énergétique dans les bâtiments résidentiels et non résidentiels ;
  • l’efficacité énergétique dans les installations de production de petites et moyennes entreprises et d’entreprises de taille intermédiaire ;
  • les énergies renouvelables intégrées dans le bâti, comme les panneaux solaires ;
  • l’éclairage public ;
  • le chauffage urbain, notamment les centrales de cogénération et les chaudières à biomasse ;
  • les réseaux intelligents.

 Nous soutenons des programmes d’investissement de plus de 30 millions d’euros sur une période de trois ans.

Secteur résidentiel

Nous aidons les particuliers et les syndicats de copropriété à préparer et à réaliser des rénovations énergétiques et des projets axés sur les énergies renouvelables pour les bâtiments résidentiels, qu’ils soient privés ou publics :

  • bâtiments unifamiliaux ;
  • immeubles collectifs.

 Nous soutenons des programmes d’investissement de plus de 30 millions d’euros sur une période de trois ans.

Transports durables

Nous fournissons des subventions d’assistance technique à l’appui de projets innovants en matière de transport et de mobilité qui permettent d’économiser de l’énergie et de réduire les émissions. Nous soutenons en particulier :

  • des projets qui promeuvent l’utilisation de carburants de substitution dans la mobilité urbaine, comme la conversion à l’électrique ou à l’hydrogène d’une flotte de bus au diesel ;
  • des investissements concernant des mesures de promotion à grande échelle de nouveaux modes de transport et solutions de mobilité économes en énergie en milieu urbain, comme les lignes de tramway ;

 Nous soutenons des programmes d’investissement de plus de 30 millions d’euros sur une période de quatre ans.

Admissibilité

Quelles sont les entités admissibles ?

Nous pouvons fournir une assistance technique aux entités suivantes :

Secteur public

  • États membres de l’UE
  • Organisations gouvernementales
  • Autorités régionales, locales et municipales
  • Entreprises publiques
  • Institutions financières

Secteur privé

  • Entités privées prévoyant de développer et soutenir des investissements admissibles (associations, banques et organismes mixtes publics-privés)
  • Autres associations privées, comme les organismes de logement social et les syndicats de copropriété

 Les projets bénéficiant de subventions ne doivent pas avoir pour objectif de générer des bénéfices.

Quelles sont les activités admissibles ?

Les activités qui peuvent faire l’objet de subventions ELENA sont les suivantes :

  • études techniques, audits énergétiques ;
  • plans d’activité et conseils financiers ;
  • conseils juridiques ;
  • préparation de procédures d’appel d’offres ;
  • regroupement de projets ;
  • gestion de projets.

Foire aux questions  

Comment introduire une demande ?

Prévoyez-vous un investissement durable qui pourrait bénéficier de l’assistance technique d’ELENA ? Contactez-nous à l’adresse elena@eib.org et utilisez le formulaire préalable à la demande.

Si votre projet répond aux critères d’admissibilité et est sélectionné pour faire l’objet d’une évaluation complète, nos spécialistes vous aideront à élaborer, affiner et finaliser la demande d’approbation adressée à la Commission européenne. À ce stade, vous devrez remplir l’un des formulaires suivants :

Vous devrez également remplir la déclaration du demandeur. En soumettant la déclaration, vous marquez votre accord avec la politique de confidentialité relative à ELENA.

C’est la Commission européenne qui donnera son approbation définitive, sur la base de l’évaluation de la BEI.

Nos projets

Projets en cours

En savoir plus sur les projets en cours soutenus par ELENA.

Accéder à la liste  

Projets achevés

En savoir plus sur les projets achevés qui ont bénéficié d’un soutien d’ELENA.

Accéder à la liste  

ELENA sur la carte

Notre carte interactive montre les projets ELENA les plus pertinents en Europe.

Explorer la carte  

Faits marquants

Découvrez comment ELENA aide les acteurs publics et privés à mettre en œuvre des projets en faveur de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables et des transports durables.

  •
    29 novembre 2022

    Renforcer l’efficacité énergétique, brique après brique

    Des investissements dans l’efficacité énergétique soutenus par la BEI permettent de réduire les coûts et les émissions dans les villes et régions d’Europe.

    ELENA PME Climat Financement pour le climat Efficacité énergétique Transformation énergétique Espagne Lituanie Belgique Portugal Union européenne Climat et environnement Énergie
  • 14 novembre 2019

    Les projets de la BEI dans les énergies propres

    Un aperçu de la manière dont les projets financés par la banque européenne du climat dans les énergies propres soutiennent la transition vers une énergie plus verte

    ELENA Énergie
  • 23 mars 2018

    Tipperary veut en finir avec la poussière et se dote de « superlogements » économes en énergie.

    De nombreux foyers irlandais se chauffent au charbon. Grâce au programme ELENA de l’UE, Tipperary passe aux énergies renouvelables, plus propres.

    ELENA Infrastructures Transports Efficacité énergétique Économie circulaire Irlande Union européenne Climat Infrastructure Développement - international Climat et environnement Infrastructures sociales Énergie
  • 7 mars 2018

    Comment rendre confortable et chaleureux un vieux château perché sur une colline ?

    Les bâtiments publics de Ljubljana étaient vétustes, mal isolés et coûteux en chauffage. Le programme ELENA a financé une grande rénovation énergétique en Slovénie.

    ELENA Infrastructures Transports Efficacité énergétique Slovénie Union européenne Climat Infrastructure Climat et environnement Infrastructures sociales Énergie
  • 5 mai 2017

    Efficacité énergétique : les trams se fraient une voie au Danemark

    Aarhus est la première ville danoise à disposer d’un réseau de tramway, avec à la clé une amélioration de la mobilité et une réduction des émissions de carbone.

    ELENA Aarhus Infrastructures Aménagement urbain Environnement Transports Tram Efficacité énergétique Métro léger Assistance technique Pollution Danemark Union européenne Infrastructure Climat et environnement Infrastructures sociales Énergie
  • 30 mars 2017

    Rénovation énergétique : bon pour la planète…et pour le portemonnaie

    Grâce à ELENA, assistance technique de la BEI, le premier service public français de la rénovation énergétique appuie la remise en état d’un millier de logements individuels et collectifs du parc résidentiel privé en Picardie.

    ELENA Économies d’énergie Efficacité énergétique France Union européenne Énergie

Pour aller plus loin

Services de conseil de la BEI

Nos services de conseil mettent à disposition notre savoir-faire accumulé depuis plus d’un demi-siècle et offrent des solutions adaptées aux besoins de chaque client. Nos conseils confèrent un plus grand impact à nos financements et assurent la réussite de votre projet.

En savoir plus  

Suivre l’actualité de la BEI

Publications
Autres publications
Actualités
Autres communiqués de presse
Événements