ELENA – Mécanisme européen d’assistance technique pour les projets énergétiques locaux

Le mécanisme ELENA fournit des subventions d’assistance technique pour la conception et la mise en œuvre d’investissements dans les domaines de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables intégrées au bâti et des transports urbains innovants.

En 2025, nous avons signé un montant record de 47 millions d’euros de subventions à l’appui de projets bénéficiaires. Au total, le mécanisme ELENA a fourni 374 millions d’euros de subventions pour 206 projets dans toute l’Union européenne et a ainsi soutenu des investissements de plus de 12,7 milliards d’euros (chiffre à fin 2025).

ELENA est une initiative conjointe :