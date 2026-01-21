ELENA – Mécanisme européen d’assistance technique pour les projets énergétiques locaux

Le mécanisme ELENA fournit des subventions d’assistance technique pour la conception et la mise en œuvre d’investissements dans les domaines de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables intégrées au bâti et des transports urbains innovants.
En 2025, nous avons signé un montant record de 47 millions d’euros de subventions à l’appui de projets bénéficiaires. Au total, le mécanisme ELENA a fourni 374 millions d’euros de subventions pour 206 projets dans toute l’Union européenne et a ainsi soutenu des investissements de plus de 12,7 milliards d’euros (chiffre à fin 2025).
ELENA est une initiative conjointe :
Notre offre
Nous proposons aux acteurs publics et privés des subventions d’assistance technique couvrant jusqu’à 90 % des coûts de préparation d’un projet. Notre soutien se concentre sur les trois domaines suivants :
Efficacité énergétique
Nous soutenons l’élaboration de projets qui améliorent l’efficacité énergétique et favorisent le recours aux énergies renouvelables dans les bâtiments. Ces projets peuvent concerner :
- l’efficacité énergétique dans les bâtiments résidentiels et non résidentiels ;
- l’efficacité énergétique dans les installations de production de petites et moyennes entreprises et d’entreprises de taille intermédiaire ;
- les énergies renouvelables intégrées dans le bâti, comme les panneaux solaires ;
- l’éclairage public ;
- le chauffage urbain, notamment les centrales de cogénération et les chaudières à biomasse ;
- les réseaux intelligents.
Nous soutenons des programmes d’investissement de plus de 30 millions d’euros sur une période de trois ans.
Secteur résidentiel
Nous aidons les particuliers et les syndicats de copropriété à préparer et à réaliser des rénovations énergétiques et des projets axés sur les énergies renouvelables pour les bâtiments résidentiels, qu’ils soient privés ou publics :
- bâtiments unifamiliaux ;
- immeubles collectifs.
Nous soutenons des programmes d’investissement de plus de 30 millions d’euros sur une période de trois ans.
Transports durables
Nous fournissons des subventions d’assistance technique à l’appui de projets innovants en matière de transport et de mobilité qui permettent d’économiser de l’énergie et de réduire les émissions. Nous soutenons en particulier :
- des projets qui promeuvent l’utilisation de carburants de substitution dans la mobilité urbaine, comme la conversion à l’électrique ou à l’hydrogène d’une flotte de bus au diesel ;
- des investissements concernant des mesures de promotion à grande échelle de nouveaux modes de transport et solutions de mobilité économes en énergie en milieu urbain, comme les lignes de tramway ;
Nous soutenons des programmes d’investissement de plus de 30 millions d’euros sur une période de quatre ans.
Admissibilité
Nous pouvons fournir une assistance technique aux entités suivantes :
Secteur public
- États membres de l’UE
- Organisations gouvernementales
- Autorités régionales, locales et municipales
- Entreprises publiques
- Institutions financières
Secteur privé
- Entités privées prévoyant de développer et soutenir des investissements admissibles (associations, banques et organismes mixtes publics-privés)
- Autres associations privées, comme les organismes de logement social et les syndicats de copropriété
Les projets bénéficiant de subventions ne doivent pas avoir pour objectif de générer des bénéfices.
Les activités qui peuvent faire l’objet de subventions ELENA sont les suivantes :
- études techniques, audits énergétiques ;
- plans d’activité et conseils financiers ;
- conseils juridiques ;
- préparation de procédures d’appel d’offres ;
- regroupement de projets ;
- gestion de projets.
Comment introduire une demande ?
Prévoyez-vous un investissement durable qui pourrait bénéficier de l’assistance technique d’ELENA ? Contactez-nous à l’adresse elena@eib.org et utilisez le formulaire préalable à la demande.
Si votre projet répond aux critères d’admissibilité et est sélectionné pour faire l’objet d’une évaluation complète, nos spécialistes vous aideront à élaborer, affiner et finaliser la demande d’approbation adressée à la Commission européenne. À ce stade, vous devrez remplir l’un des formulaires suivants :
- formulaire de demande d’assistance ELENA pour les projets énergétiques et résidentiels
- formulaire de demande d’assistance ELENA pour les projets de mobilité
Vous devrez également remplir la déclaration du demandeur. En soumettant la déclaration, vous marquez votre accord avec la politique de confidentialité relative à ELENA.
C’est la Commission européenne qui donnera son approbation définitive, sur la base de l’évaluation de la BEI.
Nos projets
Projets achevés
En savoir plus sur les projets achevés qui ont bénéficié d’un soutien d’ELENA.
ELENA sur la carte
Notre carte interactive montre les projets ELENA les plus pertinents en Europe.
Faits marquants
Découvrez comment ELENA aide les acteurs publics et privés à mettre en œuvre des projets en faveur de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables et des transports durables.
-
Renforcer l’efficacité énergétique, brique après brique
Des investissements dans l’efficacité énergétique soutenus par la BEI permettent de réduire les coûts et les émissions dans les villes et régions d’Europe.
-
Les projets de la BEI dans les énergies propres
Un aperçu de la manière dont les projets financés par la banque européenne du climat dans les énergies propres soutiennent la transition vers une énergie plus verte
-
Tipperary veut en finir avec la poussière et se dote de « superlogements » économes en énergie.
De nombreux foyers irlandais se chauffent au charbon. Grâce au programme ELENA de l’UE, Tipperary passe aux énergies renouvelables, plus propres.
-
Comment rendre confortable et chaleureux un vieux château perché sur une colline ?
Les bâtiments publics de Ljubljana étaient vétustes, mal isolés et coûteux en chauffage. Le programme ELENA a financé une grande rénovation énergétique en Slovénie.
-
Efficacité énergétique : les trams se fraient une voie au Danemark
Aarhus est la première ville danoise à disposer d’un réseau de tramway, avec à la clé une amélioration de la mobilité et une réduction des émissions de carbone.
-
Rénovation énergétique : bon pour la planète…et pour le portemonnaie
Grâce à ELENA, assistance technique de la BEI, le premier service public français de la rénovation énergétique appuie la remise en état d’un millier de logements individuels et collectifs du parc résidentiel privé en Picardie.
Pour aller plus loin
-
Assistance technique ELENA
Tirer le meilleur parti du Mécanisme européen d’assistance technique pour les projets énergétiques locaux ELENA
-
Tournée de présentation ELENA
La BEI a organisé une série de manifestations pour communiquer de plus amples informations sur le fonctionnement d’ELENA.
-
Mobiliser des investissements dans les villes
ENERGYCITIES a constaté qu’ELENA peut aider à favoriser la mise en œuvre d’investissements en faveur de l’action pour le climat dans les villes.
-
Solutions de la Banque européenne d’investissement pour l’efficacité énergétique – le Mécanisme européen d’assistance technique pour les projets énergétiques locaux (ELENA) fête sa dixième année
Ce mécanisme européen d’assistance technique apporte un soutien aux projets d’investissement locaux en faveur de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables et des transports innovants.
-
La boîte à outils du programme urbain de l’UE
La BEI collabore à une série d’initiatives liées au programme urbain de l’UE afin de partager son savoir.