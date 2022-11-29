En Espagne, quatre bâtiments sur cinq consomment plus d’énergie que nécessaire. Soit ils sont mal isolés, soit ils utilisent l’énergie de manière inefficace. Unión des Créditos Immobiliarios, un établissement de crédit hypothécaire spécialisé de Madrid, veut changer cette situation.

Unión de Créditos Immobiliarios (UCI), qui opère en Espagne et au Portugal, accorde des prêts aux propriétaires et aux associations gérant des bâtiments, à l’appui de projets améliorant l’efficacité énergétique. Ce bailleur de fonds a récemment lancé le programme de rénovation énergétique de bâtiments résidentiels en vue de remettre à neuf pas moins de 3 720 résidences à Madrid, Barcelone, Valence et Séville et d’y promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables. Les travaux devraient réduire de 50 % la consommation totale d’énergie de ces résidences.

« Notre objectif est d’améliorer l’efficacité énergétique en Espagne et au Portugal, pour les propriétaires de logements et de bâtiments », déclare Cátia de Almeida Alves, directrice de la durabilité et de la responsabilité d’entreprise chez UCI.

En Espagne, la majorité de la population vit dans des appartements. Les immeubles d’habitation représentent, quant à eux, environ 67 % de l’ensemble des bâtiments. Ces appartements consomment plus d’énergie que nécessaire, explique Manuel Conthe, chargé de prêts à la Banque européenne d’investissement (BEI), laquelle finance les prêts d’UCI à l’appui de l’efficacité énergétique et accorde une assistance technique destinée au programme de rénovation énergétique de bâtiments résidentiels. En Espagne, « le logement est la troisième source d’émissions de carbone, seulement dépassée par l’industrie et les transports », poursuit Manuel Conthe.

Alors que la remise à neuf des appartements est essentielle pour réduire les émissions et la consommation d’énergie, peu de projets bénéficient de ressources externes. « Une enquête effectuée par l’État espagnol indique que seulement 2,3 % de ces rénovations bénéficient d’un financement bancaire », expose Isidoro Tapia, chargé de prêts à la BEI. « Ainsi, les rénovations de bâtiments menées à bien par des associations de propriétaires représentent un segment actuellement délaissé par le financement par des tiers. »

UCI tente de combler ce manque de financement – avec l’aide de la BEI. UCI, une coentreprise entre Banco Santander, le Groupe BNP Paribas et Cie Bancaire, a reçu 2,6 millions d’euros du Mécanisme européen d’assistance technique pour les projets énergétiques locaux (ELENA) afin de mettre en place le programme de rénovation énergétique de bâtiments résidentiels. Le mécanisme ELENA est une initiative BEI-UE qui fournit une assistance technique pour les investissements en faveur de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables dans le bâti et les transports urbains.

Cette assistance technique vient s’ajouter à un prêt de 100 millions d’euros que la BEI a signé avec UCI en mai 2020 pour mettre en place des prêts hypothécaires et des prêts « verts » qui ciblent les rénovations immobilières. En mai 2021, la BEI a investi 50 millions d’euros supplémentaires dans une tranche de titres adossés à des prêts hypothécaires comprenant des prêts à l’appui de projets de rénovation écologique proposés par UCI. Les fonds issus de la vente de ces titres ont permis à UCI d’augmenter son volume de prêts en faveur de la rénovation énergétique de bâtiments résidentiels, y compris de prêts aux ménages et à des associations de propriétaires qui supervisent les travaux effectués dans les bâtiments, comme dans les copropriétés.