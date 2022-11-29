Dans toute l’Europe, les villes et les régions réduisent les coûts et les émissions en investissant dans l’efficacité énergétique.
En Espagne, quatre bâtiments sur cinq consomment plus d’énergie que nécessaire. Soit ils sont mal isolés, soit ils utilisent l’énergie de manière inefficace. Unión des Créditos Immobiliarios, un établissement de crédit hypothécaire spécialisé de Madrid, veut changer cette situation.
Unión de Créditos Immobiliarios (UCI), qui opère en Espagne et au Portugal, accorde des prêts aux propriétaires et aux associations gérant des bâtiments, à l’appui de projets améliorant l’efficacité énergétique. Ce bailleur de fonds a récemment lancé le programme de rénovation énergétique de bâtiments résidentiels en vue de remettre à neuf pas moins de 3 720 résidences à Madrid, Barcelone, Valence et Séville et d’y promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables. Les travaux devraient réduire de 50 % la consommation totale d’énergie de ces résidences.
« Notre objectif est d’améliorer l’efficacité énergétique en Espagne et au Portugal, pour les propriétaires de logements et de bâtiments », déclare Cátia de Almeida Alves, directrice de la durabilité et de la responsabilité d’entreprise chez UCI.
En Espagne, la majorité de la population vit dans des appartements. Les immeubles d’habitation représentent, quant à eux, environ 67 % de l’ensemble des bâtiments. Ces appartements consomment plus d’énergie que nécessaire, explique Manuel Conthe, chargé de prêts à la Banque européenne d’investissement (BEI), laquelle finance les prêts d’UCI à l’appui de l’efficacité énergétique et accorde une assistance technique destinée au programme de rénovation énergétique de bâtiments résidentiels. En Espagne, « le logement est la troisième source d’émissions de carbone, seulement dépassée par l’industrie et les transports », poursuit Manuel Conthe.
Alors que la remise à neuf des appartements est essentielle pour réduire les émissions et la consommation d’énergie, peu de projets bénéficient de ressources externes. « Une enquête effectuée par l’État espagnol indique que seulement 2,3 % de ces rénovations bénéficient d’un financement bancaire », expose Isidoro Tapia, chargé de prêts à la BEI. « Ainsi, les rénovations de bâtiments menées à bien par des associations de propriétaires représentent un segment actuellement délaissé par le financement par des tiers. »
UCI tente de combler ce manque de financement – avec l’aide de la BEI. UCI, une coentreprise entre Banco Santander, le Groupe BNP Paribas et Cie Bancaire, a reçu 2,6 millions d’euros du Mécanisme européen d’assistance technique pour les projets énergétiques locaux (ELENA) afin de mettre en place le programme de rénovation énergétique de bâtiments résidentiels. Le mécanisme ELENA est une initiative BEI-UE qui fournit une assistance technique pour les investissements en faveur de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables dans le bâti et les transports urbains.
Cette assistance technique vient s’ajouter à un prêt de 100 millions d’euros que la BEI a signé avec UCI en mai 2020 pour mettre en place des prêts hypothécaires et des prêts « verts » qui ciblent les rénovations immobilières. En mai 2021, la BEI a investi 50 millions d’euros supplémentaires dans une tranche de titres adossés à des prêts hypothécaires comprenant des prêts à l’appui de projets de rénovation écologique proposés par UCI. Les fonds issus de la vente de ces titres ont permis à UCI d’augmenter son volume de prêts en faveur de la rénovation énergétique de bâtiments résidentiels, y compris de prêts aux ménages et à des associations de propriétaires qui supervisent les travaux effectués dans les bâtiments, comme dans les copropriétés.
Le programme de rénovation énergétique de bâtiments résidentiels fournira aux propriétaires et aux associations des conseils sur la meilleure façon de rénover les bâtiments afin de réduire leur consommation d’énergie et les mettra en contact avec différents partenaires pour les aider et accélérer les travaux.
UCI a acquis de l’expérience dans la réalisation d’évaluations de l’efficacité énergétique grâce à son initiative « maisons vertes », qui fournit aux propriétaires une liste de travaux qui amélioreraient l’efficacité énergétique, tels que la rénovation de la façade d’un bâtiment, le remplacement de vieilles fenêtres par des fenêtres mieux isolées ou l’installation de panneaux solaires sur le toit.
« En sachant exactement ce dont nos clients ont besoin, nous pouvons agir de manière responsable et durable », assure Philippe Laporte, directeur des opérations chez Unión de Créditos Immobiliarios.
Le programme devrait mobiliser environ 46,5 millions d’euros d’investissements dans l’efficacité énergétique d’ici 2025, réduisant ainsi de moitié les émissions de carbone pour les 3 720 appartements concernés et économisant environ 8,1 GWh d’énergie. Le projet devrait contribuer à créer 220 emplois environ.
- En savoir plus sur la manière dont les investissements de la BEI contribuent à transformer le secteur de l’énergie
Réaménager des bâtiments publics en Wallonie
Les changements climatiques et les prix élevés de l’énergie poussent les promoteurs immobiliers à intégrer l’efficacité énergétique dès le stade de la construction des bâtiments et à choisir des matériaux, des aménagements et des méthodes de travail qui permettent d’économiser les ressources. Non seulement les mesures d’efficacité énergétique réduisent le gaspillage d’énergie, mais elles favorisent également le recours à des énergies renouvelables telles que l’énergie solaire.
B.E.FIN, une entreprise détenue par la Région wallonne et la Société régionale d’investissement de Wallonie (SRIW), a reçu une subvention de 3,5 millions d’euros au titre d’ELENA pour fournir des conseils techniques sur des investissements en faveur de l’efficacité énergétique à 262 communes de la Région wallonne. B.E.FIN met en œuvre le projet RenoWatt, qui promeut la rénovation des bâtiments publics, en :
- sélectionnant des bâtiments publics ayant besoin de rénovation et en regroupant ces bâtiments ;
- lançant les procédures de passation de marchés pour trouver des fournisseurs ou des entrepreneurs pour effectuer les travaux ;
- accompagnant les entités du secteur public dans la mise en œuvre des projets.
Selon Paola Mendez, ingénieure principale à la Banque européenne d’investissement, les quatre cinquièmes des bâtiments publics de Wallonie ont été construits avant 1991. « Il est essentiel de rénover les bâtiments publics pour atteindre les objectifs climatiques et énergétiques que la Wallonie s’est fixés. » L’intention de réaliser l’objectif de l’UE de rénover 3 % des bâtiments publics s’inscrit dans ce contexte.
Dans le cadre du projet Wallonie, 500 bâtiments seront rénovés et environ 35 % de l’énergie actuellement utilisée sera économisée. Ce projet a le potentiel de réduire les émissions de carbone de 7 545 tonnes par an.
Démonter de vieilles conduites de chauffage en Lituanie
À Vilnius, les conduites de chauffage usées du siècle dernier laissent échapper l’air chaud, ce qui augmente le risque d’incidents, tels que les fuites et les coupures de chauffage dans les foyers. La ville prévoit de démonter 17 kilomètres de ces vieilles canalisations et de les remplacer par des tuyaux modernes, dotés d’isolation. La ville posera également quatre kilomètres supplémentaires de tuyaux neufs, ce qui lui permettra de raccorder des maisons neuves et des bâtiments de service au réseau de chauffage.
« La modernisation et l’extension du réseau de chauffage à Vilnius sont une étape nécessaire », explique Karolina Żelawska-Pałasz, qui travaille à la division Entreprises de la Banque européenne d’investissement (BEI). La BEI accorde une ligne de crédit à long terme de 43 millions d’euros à Vilniaus Šilumos Tinklai, le fournisseur lituanien de chauffage et d’eau chaude, à l’appui de travaux de modernisation.
Il est également prévu de mettre en place une nouvelle centrale alimentée à la biomasse et à l’énergie solaire et d’installer une pompe à chaleur à absorption pour produire de la chaleur plus efficacement. Au total, le projet permettra de moderniser l’infrastructure de chauffage de 200 000 logements, en améliorant l’efficacité énergétique et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et d’autres polluants atmosphériques.