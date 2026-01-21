fi-compass est une plateforme de services de conseil destinée à soutenir la mise en œuvre d’instruments financiers cofinancés par des fonds de l’UE en gestion partagée. Mise en place conjointement par la Commission européenne et la Banque européenne d’investissement, fi-compass aide les autorités de gestion, les intermédiaires financiers et d’autres parties prenantes à concevoir, établir et mettre en œuvre des instruments financiers dans le droit fil des objectifs stratégiques de l’UE, en fournissant un savoir-faire pratique et des outils d’apprentissage.
Instruments financiers de l’UE
Parmi les instruments financiers de l’Union européenne – cofinancés par des fonds de l’UE en gestion partagée – figurent des prêts, des garanties et des investissements en fonds propres ; ils permettent de mobiliser des fonds publics pour attirer des investissements privés. Ces instruments contribuent à la réalisation des objectifs stratégiques de l’UE axés, en particulier, sur la croissance économique, la création d’emplois et la cohésion sociale.
La plateforme de conseil fi-compass soutient l’utilisation d’instruments financiers au titre de divers fonds de l’UE en gestion partagée, parmi lesquels :
- le Fonds européen de développement régional (FEDER)/Fonds de cohésion ;
- le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ;
- le Fonds social européen plus (FSE/FSE+) ;
- le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (FEAMP/Feampa) ;
- le Fonds « Asile, migration et intégration » (FAMI).
Admissibilité
La plateforme de conseil fi-compass fournit un ensemble complet d’outils et de ressources à l’appui de la conception et de la mise en œuvre d’instruments financiers au titre des fonds de l’UE en gestion partagée. Ils portent notamment sur les éléments suivants :
- renforcement des capacités : mise à disposition de séances de formation, de séminaires, d’ateliers et de ressources en ligne afin d’aider les autorités de gestion et les autres parties prenantes à concevoir, établir et mettre en œuvre des instruments financiers au titre des fonds de l’UE en gestion partagée ;
- partage des connaissances : promotion des échanges de bonnes pratiques et d’expériences entre les États membres de l’UE et les parties prenantes ;
- promotion des instruments financiers : sensibilisation et promotion de l’utilisation des instruments financiers pour renforcer l’impact des ressources publiques ;
- assistance technique : conseils et soutien spécialisés pour contribuer à la conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation des instruments financiers conformément à la réglementation et aux bonnes pratiques de l’UE.
- les autorités de gestion des fonds de l’UE en gestion partagée ;
- les gestionnaires de fonds et banques nationales de promotion économique participant aux fonds de l’UE en gestion partagée ;
- les organismes intermédiaires et les intermédiaires financiers, tels que les banques, les établissements de crédit et les établissements fournissant des garanties ;
- les prestataires de financement social et les organismes de microcrédit.
La plateforme de conseil fi-compass est disponible dans tous les États membres de l’UE.