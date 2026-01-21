fi-compass est une plateforme de services de conseil destinée à soutenir la mise en œuvre d’instruments financiers cofinancés par des fonds de l’UE en gestion partagée . Mise en place conjointement par la Commission européenne et la Banque européenne d’investissement, fi-compass aide les autorités de gestion, les intermédiaires financiers et d’autres parties prenantes à concevoir, établir et mettre en œuvre des instruments financiers dans le droit fil des objectifs stratégiques de l’UE, en fournissant un savoir-faire pratique et des outils d’apprentissage.

Instruments financiers de l’UE

Parmi les instruments financiers de l’Union européenne – cofinancés par des fonds de l’UE en gestion partagée – figurent des prêts, des garanties et des investissements en fonds propres ; ils permettent de mobiliser des fonds publics pour attirer des investissements privés. Ces instruments contribuent à la réalisation des objectifs stratégiques de l’UE axés, en particulier, sur la croissance économique, la création d’emplois et la cohésion sociale.

La plateforme de conseil fi-compass soutient l’utilisation d’instruments financiers au titre de divers fonds de l’UE en gestion partagée, parmi lesquels :