De nombreuses municipalités ont des difficultés à monter des projets prêts à recevoir des investissements qui cadrent avec les objectifs climatiques nationaux et attirent des financements durables à long terme. Pour lever les obstacles auxquels elles sont confrontées, le dispositif Felicity (Financement d’investissements dans des sources d’énergie à faible intensité de carbone – Mécanisme de conseil pour les villes) fournit une assistance technique ciblée et soutient le développement des capacités des pouvoirs publics et de leurs partenaires. Le programme aide les villes et les institutions nationales à créer un environnement favorable et à préparer des investissements bancables dans des infrastructures adaptées aux changements climatiques.
Notre impact pour 2017-2022
Entre 2017 et 2022, Felicity a fourni des services de conseil et de renforcement des capacités conçus pour répondre aux besoins spécifiques des municipalités et des intermédiaires financiers au Brésil, au Mexique, en Équateur et en Indonésie.
Notre soutien s’est concentré sur les réseaux de chauffage et de refroidissement urbains, les systèmes d’éclairage public, les transports publics et les infrastructures. Les résultats parlent d’eux-mêmes :
- 541 millions d’euros : volume d’investissement estimé des dix projets soutenus ;
- 1,98 million de tonnes d’équivalent CO2 : réduction estimée des émissions sur 15 ans, ce qui équivaut aux émissions annuelles de gaz à effet de serre d’environ 430 000 voitures particulières ;
- plus de 5 000 professionnels bénéficiaires du programme ;
- financements supplémentaires facilités, par exemple un prêt de 100 millions de dollars de la BEI en faveur de projets dans le domaine de l’eau et de l’assainissement en Équateur.
Notre priorité depuis 2022
Depuis 2022, la deuxième phase du programme s’est concentrée sur l’Ukraine, la Moldavie, le Kazakhstan et l’Ouzbékistan. Nous aidons nos interlocuteurs nationaux à élaborer des modèles évolutifs pour les investissements dans l’efficacité énergétique des bâtiments et dans les secteurs de l’eau et de l’assainissement, en nous alignant sur les priorités de chaque pays en matière de développement et de décarbonation. En Ukraine, une attention particulière est accordée à la reconstruction des infrastructures endommagées par la guerre.
- Des orientations sur la faisabilité technique, financière et économique d’investissements prévus en milieu urbain, des informations sur les procédures de passation des marchés et des conseils quant à la capacité qu’aurait un projet, sur les plans social et environnemental, de remplir les critères de financement de la BEI.
- Développement des capacités des municipalités à élaborer des projets bancables et à accéder aux financements internationaux, notamment dans le but de lutter contre les changements climatiques.
- Facilitation du partage de connaissances, entre pays et régions, sur la préparation de projets d’infrastructure à faible intensité de carbone et sur les environnements réglementaires favorables.
Felicity soutient l’élaboration de projets d’infrastructure en milieu urbain qui engendrent une réduction des gaz à effet de serre. Les aménagements urbains qui sont admissibles au titre de Felicity sont les suivants :
- bâtiments résidentiels et publics ;
- réseaux de distribution d’eau et traitement des eaux usées.
Les projets pour lesquels une aide est sollicitée doivent être conformes aux plans d’urbanisme et ne pas encore être jugés prêts à être financés.
Les villes que nous soutenons
À propos de FELICITY
Felicity est une initiative conjointe de la Banque européenne d’investissement (BEI) et de la Société allemande pour la coopération internationale (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ). Ce dispositif est financé par l’Initiative internationale pour le climat (IKI) du ministère fédéral allemand de l’environnement, de la protection de la nature et de la sûreté nucléaire (BMU).