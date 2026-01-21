De nombreuses municipalités ont des difficultés à monter des projets prêts à recevoir des investissements qui cadrent avec les objectifs climatiques nationaux et attirent des financements durables à long terme. Pour lever les obstacles auxquels elles sont confrontées, le dispositif Felicity (Financement d’investissements dans des sources d’énergie à faible intensité de carbone – Mécanisme de conseil pour les villes) fournit une assistance technique ciblée et soutient le développement des capacités des pouvoirs publics et de leurs partenaires. Le programme aide les villes et les institutions nationales à créer un environnement favorable et à préparer des investissements bancables dans des infrastructures adaptées aux changements climatiques.

Notre impact pour 2017-2022

Entre 2017 et 2022, Felicity a fourni des services de conseil et de renforcement des capacités conçus pour répondre aux besoins spécifiques des municipalités et des intermédiaires financiers au Brésil, au Mexique, en Équateur et en Indonésie. Notre soutien s’est concentré sur les réseaux de chauffage et de refroidissement urbains, les systèmes d’éclairage public, les transports publics et les infrastructures. Les résultats parlent d’eux-mêmes : 541 millions d’euros : volume d’investissement estimé des dix projets soutenus ;

: volume d’investissement estimé des dix projets soutenus ; 1,98 million de tonnes d’équivalent CO 2 : réduction estimée des émissions sur 15 ans, ce qui équivaut aux émissions annuelles de gaz à effet de serre d’environ 430 000 voitures particulières ;

: réduction estimée des émissions sur 15 ans, ce qui équivaut aux émissions annuelles de gaz à effet de serre d’environ 430 000 voitures particulières ; plus de 5 000 professionnels bénéficiaires du programme ;

du programme ; financements supplémentaires facilités, par exemple un prêt de 100 millions de dollars de la BEI en faveur de projets dans le domaine de l’eau et de l’assainissement en Équateur.

Notre priorité depuis 2022

Depuis 2022, la deuxième phase du programme s’est concentrée sur l’Ukraine, la Moldavie, le Kazakhstan et l’Ouzbékistan. Nous aidons nos interlocuteurs nationaux à élaborer des modèles évolutifs pour les investissements dans l’efficacité énergétique des bâtiments et dans les secteurs de l’eau et de l’assainissement, en nous alignant sur les priorités de chaque pays en matière de développement et de décarbonation. En Ukraine, une attention particulière est accordée à la reconstruction des infrastructures endommagées par la guerre. Lisez notre brochure pour en apprendre davantage sur le dispositif Felicity et découvrez comment Felicity accélère les investissements en faveur de villes sobres en carbone.