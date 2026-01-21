À propos du programme Green Gateway

Le programme Green Gateway offre un large éventail de services de conseil aux établissements financiers appuyés par le Groupe BEI afin de les aider à développer leurs activités de financement vert et durable.

Il comprend des services en ligne, notamment l’outil Green Checker du Groupe BEI, l’assistance Green Gateway Helpdesk et le module d’apprentissage Green Gateway e-learning. Les intermédiaires financiers peuvent s’appuyer sur ces services pour évaluer l’admissibilité et l’impact des projets d’investissement verts et durables au sens large, et en rendre compte. Les outils du programme Green Gateway sont donc essentiels pour aider les intermédiaires financiers à affecter des fonds à des opérations/sous-projets verts et durables au titre des produits de financement intermédiés du Groupe BEI.

Dans le cadre du programme Green Gateway, les services de conseil de la BEI apportent également aux intermédiaires financiers de la BEI un soutien consultatif bilatéral ciblé afin d’accélérer l’octroi de prêts en faveur de projets d’atténuation des changements climatiques, d’adaptation à leurs effets et de durabilité environnementale.

Le programme Green Gateway et ses produits de conseil ont été mis au point avec le soutien financier de la plateforme de conseil InvestEU.