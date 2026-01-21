Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Green Gateway

Soutien aux institutions financières pour déterminer et évaluer l’admissibilité et l’impact des projets d’investissement verts et en rendre compte

À propos du programme Green Gateway

Le programme Green Gateway offre un large éventail de services de conseil aux établissements financiers appuyés par le Groupe BEI afin de les aider à développer leurs activités de financement vert et durable.

Il comprend des services en ligne, notamment l’outil Green Checker du Groupe BEI, l’assistance Green Gateway Helpdesk et le module d’apprentissage Green Gateway e-learning. Les intermédiaires financiers peuvent s’appuyer sur ces services pour évaluer l’admissibilité et l’impact des projets d’investissement verts et durables au sens large, et en rendre compte. Les outils du programme Green Gateway sont donc essentiels pour aider les intermédiaires financiers à affecter des fonds à des opérations/sous-projets verts et durables au titre des produits de financement intermédiés du Groupe BEI.

Dans le cadre du programme Green Gateway, les services de conseil de la BEI apportent également aux intermédiaires financiers de la BEI un soutien consultatif bilatéral ciblé afin d’accélérer l’octroi de prêts en faveur de projets d’atténuation des changements climatiques, d’adaptation à leurs effets et de durabilité environnementale.

Le programme Green Gateway et ses produits de conseil ont été mis au point avec le soutien financier de la plateforme de conseil InvestEU.

Admissibilité

Notre offre
  • Green Checker du Groupe BEI : l’outil en ligne sert à déterminer si les projets satisfont aux critères d’admissibilité du Groupe BEI applicables aux projets verts et durables au sens large, et à évaluer leurs incidences sur l’environnement. Il couvre plus de 40 types d’investissements dans des secteurs tels que l’agriculture, le bâtiment, l’industrie, la mobilité, les transports et les énergies renouvelables.
  • Green Gateway Helpdesk : la plateforme en ligne permet aux intermédiaires financiers de poser des questions et d’obtenir des orientations sur les critères d’admissibilité applicables aux projets verts et durables au sens large et les exigences en matière d’établissement de rapports dans le cadre des produits de financement intermédié du Groupe BEI.
  • Webinaires Green Gateway : cette série de formations thématiques en ligne vise à aider les intermédiaires financiers à recenser et à évaluer les possibilités d’investissements verts et durables au sens large. Consultez nos webinaires passés et à venir.
  • Green Gateway e-learning : ces ressources de formation interactives renforcent les capacités et approfondissent la compréhension des principes de la finance verte et durable au sens large.
  • Soutien consultatif bilatéral sur mesure : chaque mission est adaptée aux besoins spécifiques de l’intermédiaire financier. Il peut s’agir d’un soutien pour recenser des possibilités d’investissement vert, mettre au point des produits verts ou encore déterminer l’admissibilité d’un projet et son impact. Ce soutien est apporté au moyen de formations, de documents d’orientation, d’outils et d’une aide pratique.
  • Bibliothèque de connaissances et d’orientations : cette collection soigneusement organisée de documents de référence et d’études de cas permet d’étayer les décisions d’investissement vert.
Accéder au programme Green Gateway  
Quelles sont les entités admissibles ?
  • Intermédiaires financiers du Groupe BEI : il s’agit là du principal groupe cible. Le programme accompagne les intermédiaires qui déploient – ou prévoient de déployer – des produits de financements intermédiés de la BEI assortis d’objectifs écologiques ou le produit de garantie axé sur la durabilité du FEI au titre d’InvestEU.
  • Autres établissements financiers : il s’agit notamment des banques commerciales, des sociétés de crédit-bail et des banques et institutions nationales de promotion économique, même celles qui ne sont pas actuellement partenaires du Groupe BEI. Le Green Checker du Groupe BEI, les webinaires et les documents d’orientation sont des services accessibles au public sur le portail Green Gateway et peuvent être utiles aux établissements qui souhaitent renforcer leurs portefeuilles de prêts verts.
Admissibilité géographique

Le programme Green Gateway est mis à la disposition des établissements financiers intervenant dans les 27 pays de l’UE. Sa conception a été financée au titre de la plateforme de conseil InvestEU, et ses ressources et outils sont alignés sur les objectifs de l’UE en matière de climat et de durabilité.

Le Green Checker du Groupe BEI couvre en outre un certain nombre de pays en dehors de l’UE.

Accéder au programme Green Gateway  

Comment obtenir un appui ?

Contactez-nous pour tirer le meilleur parti du programme Green Gateway.

Nous contacter  

Services de conseil de la BEI

Nos services de conseil mettent à disposition notre savoir-faire accumulé depuis plus d’un demi-siècle et offrent des solutions adaptées aux besoins de chaque client. Nos conseils confèrent un plus grand impact à nos financements et assurent la réussite de votre projet.

En savoir plus  

