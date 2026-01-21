À propos du programme Green Gateway
Le programme Green Gateway offre un large éventail de services de conseil aux établissements financiers appuyés par le Groupe BEI afin de les aider à développer leurs activités de financement vert et durable.
Il comprend des services en ligne, notamment l’outil Green Checker du Groupe BEI, l’assistance Green Gateway Helpdesk et le module d’apprentissage Green Gateway e-learning. Les intermédiaires financiers peuvent s’appuyer sur ces services pour évaluer l’admissibilité et l’impact des projets d’investissement verts et durables au sens large, et en rendre compte. Les outils du programme Green Gateway sont donc essentiels pour aider les intermédiaires financiers à affecter des fonds à des opérations/sous-projets verts et durables au titre des produits de financement intermédiés du Groupe BEI.
Dans le cadre du programme Green Gateway, les services de conseil de la BEI apportent également aux intermédiaires financiers de la BEI un soutien consultatif bilatéral ciblé afin d’accélérer l’octroi de prêts en faveur de projets d’atténuation des changements climatiques, d’adaptation à leurs effets et de durabilité environnementale.
Le programme Green Gateway et ses produits de conseil ont été mis au point avec le soutien financier de la plateforme de conseil InvestEU.
Admissibilité
- Intermédiaires financiers du Groupe BEI : il s’agit là du principal groupe cible. Le programme accompagne les intermédiaires qui déploient – ou prévoient de déployer – des produits de financements intermédiés de la BEI assortis d’objectifs écologiques ou le produit de garantie axé sur la durabilité du FEI au titre d’InvestEU.
- Autres établissements financiers : il s’agit notamment des banques commerciales, des sociétés de crédit-bail et des banques et institutions nationales de promotion économique, même celles qui ne sont pas actuellement partenaires du Groupe BEI. Le Green Checker du Groupe BEI, les webinaires et les documents d’orientation sont des services accessibles au public sur le portail Green Gateway et peuvent être utiles aux établissements qui souhaitent renforcer leurs portefeuilles de prêts verts.
Le programme Green Gateway est mis à la disposition des établissements financiers intervenant dans les 27 pays de l’UE. Sa conception a été financée au titre de la plateforme de conseil InvestEU, et ses ressources et outils sont alignés sur les objectifs de l’UE en matière de climat et de durabilité.
Le Green Checker du Groupe BEI couvre en outre un certain nombre de pays en dehors de l’UE.
Comment obtenir un appui ?
Contactez-nous pour tirer le meilleur parti du programme Green Gateway.