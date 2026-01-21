Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Programme d’assistance technique Greening Financial Systems pour l’écologisation des systèmes financiers

Bâtir des systèmes financiers résilients face aux changements climatiques dans le monde entier

Les années 2020 sont une décennie décisive pour la lutte contre les changements climatiques.

En tant qu’acteurs clés des systèmes financiers, les organismes de réglementation et les institutions financières jouent un rôle essentiel pour gérer les risques liés au climat et orienter les flux financiers vers des projets à faible intensité de carbone et résilients face aux changements climatiques.

Dans le cadre du programme d’assistance technique Greening Financial Systems (GFS), la BEI s’est associée au ministère fédéral allemand de l’environnement, de l’action pour le climat, de la protection de la nature et de la sûreté nucléaire et au ministère luxembourgeois de l’environnement, du climat et de la biodiversité pour fournir une assistance technique sur mesure aux banques centrales, aux autorités de surveillance et aux institutions financières afin de mettre en place des systèmes financiers résilients face aux changements climatiques dans le monde entier.

Le programme d’assistance technique GFS est financé par le fonds Greening Financial Systems et contribue à l’initiative Readiness support for greening central banks (soutien à l’écologisation des banques centrales) du Partenariat pour les contributions déterminées au niveau national (CDN).

  Le programme GFS est actuellement ouvert aux nouvelles contributions des pays donateurs. Découvrez comment votre organisation peut participer.

Découvrez le programme  

Création du fonds Greening Financial Systems

L'Allemagne et le Luxembourg sont les premiers contributeurs du nouveau fonds soutenant l'action climatique. Lire le communiqué de presse.

Notre offre

Le programme d’assistance technique GFS fournit un soutien sur mesure pour :

  • promouvoir un environnement financier favorable aux investissements verts ;
  • assister les banques centrales, les autorités de surveillance et les institutions financières dans l’évaluation et la gestion des risques climatiques ;
  • renforcer les capacités ;
  • partager les meilleures pratiques de prêt avec les institutions financières en vue d’augmenter la part des investissements verts dans leur portefeuille.

Qui peut en bénéficier ?

Le programme d’assistance technique GFS cible :

  • les banques centrales et les autorités de surveillance, et
  • les institutions financières.

Ces entités doivent être situées dans un pays en développement ou une économie émergente.

Un soutien est actuellement proposé pour : 

  Albanie,   Arménie,   Ethiopie,   Géorgie,   Jordanie,   Kénya,   Nigéria,   Macédoine du Nord,   Rwanda,   Bosnie-Herzégovine

 

Comment obtenir un appui ?

