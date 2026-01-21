Programme d’assistance technique Greening Financial Systems pour l’écologisation des systèmes financiers

Notre offre
Le programme d’assistance technique GFS fournit un soutien sur mesure pour :
- promouvoir un environnement financier favorable aux investissements verts ;
- assister les banques centrales, les autorités de surveillance et les institutions financières dans l’évaluation et la gestion des risques climatiques ;
- renforcer les capacités ;
- partager les meilleures pratiques de prêt avec les institutions financières en vue d’augmenter la part des investissements verts dans leur portefeuille.
Qui peut en bénéficier ?
Le programme d’assistance technique GFS cible :
- les banques centrales et les autorités de surveillance, et
- les institutions financières.
Ces entités doivent être situées dans un pays en développement ou une économie émergente.
Un soutien est actuellement proposé pour :
, Albanie Arménie, Ethiopie, , Géorgie, Jordanie, Kénya Nigéria, , Macédoine du Nord, Rwanda Bosnie-Herzégovine
Comment obtenir un appui ?
Pour en savoir plus sur les mécanismes de financement, l’activité, l’organisation et les objectifs de la BEI, contactez notre bureau d’information.