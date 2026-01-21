Programme d’assistance technique Greening Financial Systems pour l’écologisation des systèmes financiers

Les années 2020 sont une décennie décisive pour la lutte contre les changements climatiques.

En tant qu’acteurs clés des systèmes financiers, les organismes de réglementation et les institutions financières jouent un rôle essentiel pour gérer les risques liés au climat et orienter les flux financiers vers des projets à faible intensité de carbone et résilients face aux changements climatiques.

Dans le cadre du programme d’assistance technique Greening Financial Systems (GFS), la BEI s’est associée au ministère fédéral allemand de l’environnement, de l’action pour le climat, de la protection de la nature et de la sûreté nucléaire et au ministère luxembourgeois de l’environnement, du climat et de la biodiversité pour fournir une assistance technique sur mesure aux banques centrales, aux autorités de surveillance et aux institutions financières afin de mettre en place des systèmes financiers résilients face aux changements climatiques dans le monde entier.

Le programme d’assistance technique GFS est financé par le fonds Greening Financial Systems et contribue à l’initiative Readiness support for greening central banks (soutien à l’écologisation des banques centrales) du Partenariat pour les contributions déterminées au niveau national (CDN).