Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

Fonds Greening Financial Systems

Écoutez

Contexte

Le fonds Greening Financial Systems (fonds GFS) pour l’écologisation des systèmes financiers soutient l’action climatique et contribue à créer un environnement propice aux investissements verts. Il a vocation à fournir des services de conseil aux banques centrales, aux autorités de surveillance et aux institutions financières afin de mettre en place, dans le monde entier, des systèmes financiers résilients aux changements climatiques, dans le cadre du programme d’assistance technique Greening Financial Systems de la BEI pour l’écologisation des systèmes financiers.

Le fonds GFS a été constitué en tant que fonds autonome fin 2025. Il s’agissait initialement d’une enveloppe de ressources spécifique gérée dans le cadre du fonds de l’Initiative internationale pour le climat (IKI).

En bref

Le fonds GFS soutient des acteurs clés du système financier pour faire face aux risques liés au climat.

32 Mio EUR
m

Ressources de donateurs engagées

18,3 Mio EUR
m

Financements de donateurs approuvés

Opérations

2,1 Mrd EUR
bn

Montant total des investissements soutenus attendus

Devenez vous aussi donateur.

Nous recherchons de nouveaux donateurs pour notre programme Greening Financial Systems, qui vise à mettre en place des systèmes financiers résilients face aux changements climatiques dans le monde entier. Ce programme soutient directement la réalisation des objectifs de l’accord de Paris en faisant progresser la mobilisation des contributions déterminées au niveau national dans les pays en développement. Les contributions des pays donateurs sont considérées comme une aide publique au développement.

Découvrez notre proposition de reconstitution des ressources et prenez contact avec nous si vous souhaitez de plus amples informations sur les contributions au programme de la BEI pour l’écologisation des systèmes financiers.

Nous contacter  

Donateurs

À l’heure actuelle, l’Allemagne et le Luxembourg sont les donateurs du fonds GFS.

Objectifs de développement durable

Les opérations financées par les donateurs via les fonds fiduciaires de la BEI apportent une contribution directe à la réalisation de plusieurs objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies. Les actions collectives de la BEI permettent de débloquer des milliards d’euros d’investissements pour lutter contre les changements climatiques, éradiquer la pauvreté et combattre les inégalités. Voici certains des objectifs mondiaux que vise le fonds fiduciaire de la BEI.

United Nations

Instruments financés par les donateurs

La BEI utilise les ressources des donateurs pour accroître l’incidence des projets d’investissement sur le développement. Le fonds GFS fournit une assistance technique aux banques centrales et aux institutions financières pour rendre les systèmes financiers plus écologiques.

En savoir plus  

Admissibilité

Pour bénéficier d’un financement au titre du fonds IKI, les opérations doivent répondre aux critères d’admissibilité de la BEI en matière d’action pour le climat.

Les entités soutenues sont des banques centrales, des autorités de surveillance et des institutions financières. Ces entités doivent être situées dans un pays en développement ou une économie émergente.

Principales publications

30 juillet 2025

Les fonds fiduciaires en action

La publication présente une vue d’ensemble actualisée de notre gamme de fonds fiduciaires et décrit la collaboration que nous entretenons avec nos partenaires.

Ukraine Voisinage oriental Pays de l’élargissement
30 juin 2025

Rapport sur l’impact de la BEI dans le monde en 2024-2025

Découvrez comment la BEI contribue à un monde plus résilient, durable et inclusif grâce au soutien qu’elle apporte aux pays en dehors de l’Union européenne.

Aménagement urbain Durabilité sociale PME Fragility and conflict Diversité et égalité hommes-femmes Migrations Ukraine Voisinage oriental Pays de l’élargissement Développement - international Climat et environnement Infrastructures sociales Cohésion sociale et territoriale

Sélection d’articles

  •
    30 octobre 2025

    Un rêve né de quelques gouttes

    Des pratiques durables innovantes et les énergies renouvelables relancent la culture des agrumes dans un Maroc confronté au stress hydrique

    Eau PME Climat Économies d’énergie Gestion de l'eau et des eaux usées Énergie solaire Action en faveur du climat Solutions de développement Durabilité Maroc Voisinage méridional Agriculture et bioéconomie Développement - international Climat et environnement Énergie
  • 15 octobre 2025

    L’investissement se met au vert

    Grâce au programme de la BEI, des banques de Macédoine du Nord aident les entreprises à investir dans l’action pour le climat

    PME Programme d’assistance technique Greening Financial Systems (GFS) Climat Advisory services Énergies renouvelables Efficacité énergétique Action en faveur du climat Durabilité Macédoine du Nord Pays de l’élargissement Balkans occidentaux Développement - international Climat et environnement Énergie
  • 2 octobre 2025

    Un coup de pouce, pas une aumône

    Les partenariats entre l’Afrique et l’Europe mettent l’accent sur les entreprises privées, piliers de la création d’emploi et de la stabilité des communautés.

    Durabilité sociale Youth Changements climatiques Climat Efficacité énergétique Action en faveur du climat Durabilité Italie Allemagne Danemark Pays-Bas Zimbabwe Royaume-Uni Union européenne Afrique subsaharienne Agriculture et bioéconomie Développement - international Climat et environnement Énergie
  • 24 juillet 2025

    Un cacao engagé : financer des fèves équitables et respectueuses des forêts

    Des financements de la BEI aident la Côte d’Ivoire à produire un cacao durable sans déforestation ni travail des enfants et à améliorer les pratiques agricoles

    Foresterie Environnement Climat Diversité et égalité hommes-femmes Durabilité Côte d'Ivoire Afrique subsaharienne Agriculture et bioéconomie Développement - international Climat et environnement
  • 21 juillet 2025

    L’ingéniosité financière au service du climat

    La Banque centrale du Kenya élabore des lignes directrices pour l’établissement de rapports sur le climat afin d’encourager les investissements verts

    Banque Programme d’assistance technique Greening Financial Systems (GFS) Changements climatiques Climat Action en faveur du climat Kenya Afrique subsaharienne Développement - international Climat et environnement
  • 1 juillet 2025

    Pays en développement : de l’importance des connexions

    LeapFrog investit dans les services financiers, les soins de santé et l’énergie propre en faveur de millions de personnes en Afrique et en Asie.

    Transports Santé et sciences de la vie Climat Nigéria Inde Ghana Indonésie Kenya Asie et Pacifique Afrique subsaharienne Développement - international Climat et environnement Infrastructures sociales Énergie

Suivre l’actualité de la BEI

Actualités