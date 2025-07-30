Contexte
Le fonds Greening Financial Systems (fonds GFS) pour l’écologisation des systèmes financiers soutient l’action climatique et contribue à créer un environnement propice aux investissements verts. Il a vocation à fournir des services de conseil aux banques centrales, aux autorités de surveillance et aux institutions financières afin de mettre en place, dans le monde entier, des systèmes financiers résilients aux changements climatiques, dans le cadre du programme d’assistance technique Greening Financial Systems de la BEI pour l’écologisation des systèmes financiers.
Le fonds GFS a été constitué en tant que fonds autonome fin 2025. Il s’agissait initialement d’une enveloppe de ressources spécifique gérée dans le cadre du fonds de l’Initiative internationale pour le climat (IKI).
Le fonds GFS soutient des acteurs clés du système financier pour faire face aux risques liés au climat.
Devenez vous aussi donateur.
Nous recherchons de nouveaux donateurs pour notre programme Greening Financial Systems, qui vise à mettre en place des systèmes financiers résilients face aux changements climatiques dans le monde entier. Ce programme soutient directement la réalisation des objectifs de l’accord de Paris en faisant progresser la mobilisation des contributions déterminées au niveau national dans les pays en développement. Les contributions des pays donateurs sont considérées comme une aide publique au développement.
Découvrez notre proposition de reconstitution des ressources et prenez contact avec nous si vous souhaitez de plus amples informations sur les contributions au programme de la BEI pour l’écologisation des systèmes financiers.
Objectifs de développement durable
Les opérations financées par les donateurs via les fonds fiduciaires de la BEI apportent une contribution directe à la réalisation de plusieurs objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies. Les actions collectives de la BEI permettent de débloquer des milliards d’euros d’investissements pour lutter contre les changements climatiques, éradiquer la pauvreté et combattre les inégalités. Voici certains des objectifs mondiaux que vise le fonds fiduciaire de la BEI.
Instruments financés par les donateurs
Admissibilité
Pour bénéficier d’un financement au titre du fonds IKI, les opérations doivent répondre aux critères d’admissibilité de la BEI en matière d’action pour le climat.
Les entités soutenues sont des banques centrales, des autorités de surveillance et des institutions financières. Ces entités doivent être situées dans un pays en développement ou une économie émergente.
