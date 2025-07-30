Contexte

Le fonds Greening Financial Systems (fonds GFS) pour l’écologisation des systèmes financiers soutient l’action climatique et contribue à créer un environnement propice aux investissements verts. Il a vocation à fournir des services de conseil aux banques centrales, aux autorités de surveillance et aux institutions financières afin de mettre en place, dans le monde entier, des systèmes financiers résilients aux changements climatiques, dans le cadre du programme d’assistance technique Greening Financial Systems de la BEI pour l’écologisation des systèmes financiers.

Le fonds GFS a été constitué en tant que fonds autonome fin 2025. Il s’agissait initialement d’une enveloppe de ressources spécifique gérée dans le cadre du fonds de l’Initiative internationale pour le climat (IKI).