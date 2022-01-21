La Banque européenne d’investissement va investir 100 millions d’USD pour moderniser les infrastructures d’approvisionnement en eau et les installations de traitement des eaux usées en Équateur.

Le projet, appuyé par l’Union européenne, améliorera l’accès à l’eau et à l’assainissement dans le pays.

Ce projet relatif à l’eau contribue à la réalisation d’un certain nombre d’objectifs de développement durable et au renforcement de la résilience de l’Équateur face à des pandémies comme celle du COVID-19.

La Banque européenne d’investissement s’associe à Banco de Desarrollo de Ecuador (BDE), la banque équatorienne de promotion économique, afin d’améliorer les réseaux d’eau et d’assainissement dans tout le pays. Le prêt de la BEI de 100 millions d’USD servira à financer la construction et la remise en état de réseaux d’approvisionnement en eau, d’assainissement et d’eaux pluviales dans le cadre du programme national « Agua y Saneamiento para Todos » (eau et assainissement pour tous).

Le prêt de la BEI permettra de construire des réseaux d’égouts, des stations d’épuration et des réseaux d’eaux pluviales dans plusieurs zones côtières, réduisant ainsi le déversement de matières plastiques dans l’océan Pacifique. Ce prêt contribuera à la mise en œuvre de l’initiative Clean Oceans. La modernisation des réseaux d’adduction d’eau et d’assainissement dans la région contribuera à réaliser d’importantes économies d’énergie, à réduire les pertes d’eau sur les réseaux et à améliorer le traitement des eaux usées. Il s’agit également d’un investissement à long terme dans la capacité du pays à faire face à une pandémie comme celle du COVID-19, car il fournit un accès régulier à l’eau potable propre.

La BEI et la BDE s’associent à la GIZ, l’agence allemande pour la coopération internationale (Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit), dans le cadre de l’initiative Felicity afin de renforcer la priorité donnée à l’action pour le climat et à l’aménagement urbain dans les investissements qui seront appuyés par le prêt-cadre. Felicity est un mécanisme de préparation de projets financé par l’Initiative internationale allemande pour le climat (IKI), mise en œuvre en collaboration avec la GIZ. Cette initiative aide les promoteurs de projets urbains à réaliser des études de faisabilité et à établir d’autres mesures préparatoires et de renforcement des capacités à présenter à la BDE.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI chargé des opérations en Amérique latine : « L’eau propre et l’assainissement sont essentiels à la croissance économique durable et à la protection de la santé humaine lors d’épidémies de maladies infectieuses comme le COVID-19. En tant que principal bailleur de fonds au monde dans le secteur de l’eau, la BEI se réjouit de mettre ses financements et son expertise au service de la BDE pour l’aider à améliorer les services d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement de la région. Ce projet s’appuie sur notre solide expérience en matière d’investissements à fort impact en Équateur et dans toute l’Amérique latine. »

Bernardo Orellana, vice-ministre des finances de l’Équateur, a souligné l’importance du multilatéralisme dans la stratégie de financement de l’État : « Les prêts à des tarifs avantageux sont également assortis d’échéances longues et de différés de remboursement généreux. L’appui de la Banque européenne d’investissement démontre également que l’Équateur bénéficie du soutien et de la confiance de la communauté internationale pour promouvoir des programmes de développement qui profitent directement à la population. Rappelons que parmi les priorités du gouvernement du président Guillermo Lasso figure l’éradication de la pauvreté au moyen de la promotion de l’équité sociale dans l’accès aux services de base. »

Fabián Carrillo, directeur général de la BDE : « Dans le plan stratégique 2022-2025, la banque publique prévoit de doubler son impact financier auprès des municipalités, de leurs entreprises publiques et de leurs associations. En ce sens, les relations avec les acteurs de la coopération internationale, l’Union européenne et la représentation allemande permettent un accès aisé et opportun à des lignes de crédit comme celle accordée par la Banque européenne d’investissement, c’est-à-dire un financement du développement conforme aux politiques publiques de l’État. »

Charles-Michel Geurts, ambassadeur de l’Union européenne en Équateur : « Au sein de l’Union européenne, nous sommes déterminés à appuyer une reprise post-COVID durable reposant sur une approche sociale inclusive et le respect de l’environnement. C’est pourquoi, aujourd’hui, par l’intermédiaire de la Banque européenne d’investissement, nous investissons dans la résilience des municipalités équatoriennes, en garantissant aux populations vulnérables un accès permanent à l’eau potable et à l’assainissement pour assurer le développement socio-économique et la protection de la santé des Équatoriens et des Équatoriennes. »

Et d’ajouter : « Il s’agit d’un excellent exemple de coopération internationale, dans le cadre des actions de l’Équipe Europe, pour répondre à la crise du COVID-19, au niveau de l’Union européenne par l’intermédiaire de la Banque européenne d’investissement, de l’Allemagne et de la GIZ, et au niveau local avec la banque équatorienne de promotion économique. En outre, il s’agit d’une première étape dans les efforts visant à développer la coopération décentralisée de l’UE avec les gouvernements autonomes décentralisés (GAD), qui s’accompagnera de fonds non remboursables de l’UE pour l’assistance technique. Nous nous réjouissons également que ce financement s’inscrive dans le droit fil de la priorité donnée par l’État à la stratégie nationale "Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil" (l’Équateur se développe sans malnutrition infantile), qui commence par une eau de bonne qualité. Dans les mois à venir, nous attendons avec intérêt une nouvelle contribution importante de l’UE sur une autre question essentielle : la vaccination infantile. »

Barbara Schulz-Hönerhoff, cheffe de la coopération de la République fédérale d’Allemagne en Équateur : « L’accord de prêt entre la BEI et la BDE montre l’importance de la coopération internationale dans la réalisation d’actions qui profitent à la population. Les projets relatifs à l’eau et à l’assainissement qui seront financés par ce crédit permettront non seulement d’améliorer la qualité de l’eau pour prévenir les maladies, mais aussi de contribuer à l’engagement de l’État équatorien de réduire les émissions de méthane produites par les stations d’épuration. De plus, le programme Felicity, mis en œuvre par l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ), renforcera les capacités d’accès au financement de projets en lien avec les changements climatiques. »

Impact du projet lié à l’eau en Équateur

Concrètement, les investissements se concentreront principalement sur l’amélioration de la qualité des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement et sur la fourniture de ces services aux ménages actuellement non desservis. Ce projet devrait bénéficier à quelque 500 000 Équatoriens et Équatoriennes. Il s’agit d’un investissement à long terme dans la capacité du pays à faire face à une pandémie comme celle du COVID-19, car il fournit un accès régulier à l’eau potable propre, un atout essentiel pour lutter efficacement contre une telle crise.

Le programme d’investissement devrait réduire les émissions de gaz à effet de serre de plus de 60 kt de CO 2 /an, principalement grâce à la réduction des émissions de méthane générées par un traitement déficient des eaux usées. Le projet contribuera donc à l’engagement mondial concernant le méthane pris lors de la COP 26, qui vise à réduire les émissions de ce gaz de 30 % d’ici à 2030, par rapport au niveau de 2020.

Coopération internationale et objectifs de développement

L’opération est pleinement conforme aux domaines d’intervention prioritaires de la BEI dans le cadre du mandat de prêt extérieur pour l’Amérique latine 2014-2020, à savoir le développement des infrastructures économiques et sociales, l’action pour le climat et la coopération avec les institutions financières internationales.

Le projet vise à contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable 3 (Bonne santé et bien-être), 5 (Égalité entre les sexes), 6 (Eau propre et assainissement), 11 (Villes et communautés durables) et 13 (Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques).

Collaboration avec la GIZ et le programme Felicity

La BEI et la GIZ, l’agence allemande pour la coopération internationale (Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit), coopèrent pour assurer une gestion adéquate des risques climatiques et environnementaux dans le cadre de projets dans le monde entier. Le projet relatif à l’eau et à l’assainissement en Équateur bénéficie du programme Felicity (Financement d’investissements dans des sources d’énergie à faible intensité de carbone – Mécanisme de conseil pour les villes). Felicity vise à aider les villes et les municipalités à renforcer leur capacité à préparer et à mettre en œuvre des projets d’infrastructures à faible intensité de carbone, en lien avec un financement potentiel ultérieur de la BEI.

La BEI en Équateur

La BEI est le premier bailleur de fonds public multilatéral au monde. L’année dernière, elle a financé environ 8 milliards d’EUR d’investissements à l’extérieur de l’Union européenne. L’Équateur est l’un des principaux bénéficiaires des financements de la BEI en Amérique latine. Depuis 2006, la banque de l’UE a accordé plus de 800 millions d’EUR à des conditions favorables, sur le plan tant de la durée que des taux d’intérêt, pour financer des investissements visant à améliorer la qualité de vie de la population équatorienne. Parmi les projets soutenus par la BEI dans le pays figurent notamment le métro de Quito et les projets relatifs aux eaux usées Las Esclusas à Guayaquil et ETAPA.

La BEI en Amérique latine

La BEI apporte un soutien économique à des projets réalisés en Amérique latine en finançant des investissements à long terme à des conditions favorables et en fournissant l’assistance technique nécessaire pour garantir que ces projets produisent des résultats sociaux, économiques et environnementaux positifs. Depuis le début de ses opérations dans la région en 1993, la BEI a accordé des financements pour un total de 10,4 milliards d’EUR en faveur de 140 projets dans 15 pays de la région.