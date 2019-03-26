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BDE WATER AND SANITATION

Signature(s)

Montant
88 362 640,28 €
Pays
Secteur(s)
Équateur : 88 362 640,28 €
Eau, assainissement : 88 362 640,28 €
Date(s) de signature
24/12/2021 : 88 362 640,28 €
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Équateur : un prêt de 100 millions d’USD de la BEI finance des projets d’approvisionnement en eau et d’assainissement

Fiche récapitulative

Date de publication
26 mars 2019
Statut
Référence
Signé | 24/12/2021
20180675
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BDE WATER AND SANITATION
PUBLIC ENTITY(IES)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 100 million (EUR 82 million)
USD 268 million (EUR 218 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

The project consists of an intermediated framework loan through Ecuador's development bank to partly finance investment projects located throughout the country in the water and sanitation sector.

This project will improve access to, and quality and continuity of, the water and sanitation services in Ecuador with a view to achieving the objectives under the 2017-2021 National Development Plan as well as the Sustainable Development Goals.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The sub-projects under the framework loan are expected to contribute to increasing the capacity of systems and expanding water and wastewater services as well as coverage with a direct positive impact to people's livelihoods and the environment. In addition, sanitation related sub-projects will have a positive environmental impact through the significant reduction of wastewater discharges into rivers. Furthermore, it is expected that sanitation sub-projects will have a significant contribution to climate change mitigation, through the reduction of greenhouse gases emissions from waste water and sludge treatment.

The promoters of the sub-projects to be financed under the framework loan will be required that procurement of goods, works and services is carried out in accordance to EIB's Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the ELM Guarantee.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BDE WATER AND SANITATION
Date de publication
29 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
126918623
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180675
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Equateur
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - BDE WATER AND SANITATION - Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del proyecto Sistema de Alcantarillado Sanitario del Cantón Loreto.
Date de publication
17 Jun 2024
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
216978117
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180675
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Equateur
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - BDE WATER AND SANITATION - Estudio de Impacto Ambiental
Date de publication
3 Jun 2025
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
242758390
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180675
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Equateur
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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