Une fois chaude et crépitante, l’huile de cuisson peut transformer des pommes de terre insipides en frites croustillantes et délicieuses. Cette huile peut ensuite être transformée en « biocarburant » pour alimenter un camion ou un avion. Si l’on produit suffisamment de biocarburant, on pourra réduire les émissions de carbone de tous les types de transport, en particulier les plus difficiles à décarboner, comme les poids lourds et l’aviation.

La société espagnole Moeve construit à Huelva, en Andalousie, une usine de production de biocarburants de deuxième génération qui pourra transformer 600 000 tonnes par an d’huiles et de résidus gras usagés ainsi que d’autres déchets en biodiesel à base d’huile végétale hydrotraitée et en carburant durable pour l’aviation. Cela équivaut à environ 1 % de l’ensemble du carburant d’aviation consommé en Europe.

« Ce que nous produisons dans cette usine, qui est relativement neuve, c’est du carburant diesel renouvelable. Il contient exactement la même molécule que le diesel normal ou le kérosène d’aviation », explique Matteo Vaglio, directeur des biocarburants chez Moeve, anciennement connue sous le nom de Cepsa. « La seule chose qui change c’est l’origine de la molécule, qui n’est pas fossile, mais biologique. Elle provient de déchets. »

L’avantage, précise-t-il, c’est que ce biocarburant peut être utilisé dans des moteurs diesel ou d’avion existants sans qu’aucune adaptation ne soit nécessaire. « Le client ne doit effectuer aucun investissement pour pouvoir l’utiliser », affirme-t-il. « Vous pouvez vous rendre à la station-service aujourd’hui même et faire le plein de carburant 100 % renouvelable. »