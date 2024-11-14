Elektro Ljubljana, gestionnaire du plus grand réseau de distribution d’électricité de Slovénie, relève le défi de la modernisation et de l’extension du réseau national afin d’aider le pays à réaliser ses objectifs climatiques. L’infrastructure de distribution d’Elektro Ljubljana couvre 30,4 % du pays et dessert tout le centre et le sud-est.
Urban Likozar, président du conseil d’administration d’Elektro Ljubljana : « Les investissements que nous prévoyons permettent d’étendre le réseau de distribution d’électricité jusque dans les zones reculées ». « Nous facilitons ainsi le progrès économique et social de ces parties de notre pays. Sans notre intervention, le développement dans ces zones serait plus lent que dans les centres urbains. »
Il s’agit là d’une étape importante pour la Slovénie, où l’utilisation des énergies renouvelables progresse fortement. L’hydroélectricité et l’énergie solaire représentent une part croissante de sa production d’électricité. Il reste que le pays a des objectifs ambitieux. Son plan national en matière d’énergie et de climat vise à réduire de 55 % ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2033 par rapport aux niveaux de 2005 et à porter à 33 % la part des énergies renouvelables dans la consommation totale d’ici 2030.
« Ce qui est particulièrement prometteur, c’est que ce projet permet de répondre aux besoins urgents de la Slovénie en matière d’infrastructures énergétiques capables d’intégrer des sources renouvelables, en particulier des systèmes solaires photovoltaïques », affirme Katja Belšak, chargée de prêts principale à la Banque européenne d’investissement, qui est responsable de ce projet. « L’augmentation rapide du nombre d’installations photovoltaïques exerce une pression considérable sur le réseau, entraînant des retards et des rejets dans les régions où les infrastructures sont surchargées. »
Le recours croissant à l’électricité pour le transport et le chauffage au cours des dernières années a fortement accru les besoins d’investissement dans les infrastructures de distribution d’électricité, en particulier dans les zones reculées.
En septembre 2024, la Banque européenne d’investissement a signé un prêt de 50 millions d’euros en faveur d’Elektro Ljubljana afin d’étendre et de moderniser le réseau de distribution d’électricité dans le centre et le sud-est du pays de 2024 à 2026.
Stimuler les énergies renouvelables
Elektro Ljubljana améliorera son réseau de distribution d’électricité avec la modernisation des lignes aériennes, l’installation de câbles souterrains et la rénovation des transformateurs et des sous-stations.
Des dispositifs tels que des compteurs intelligents, des stations de recharge pour véhicules électriques et des pompes à chaleur seront installés. Les besoins énergétiques seront mieux gérés grâce à une énergie propre et à des outils numériques.
« L’introduction des compteurs intelligents et les infrastructures modernisées permettront aux citoyennes et aux citoyens de participer davantage à la gestion de leur consommation d’énergie et feront converger leur utilisation quotidienne avec les objectifs climatiques », se réjouit Katja Belšak. « Ce lien entre l’amélioration des infrastructures locales et les objectifs climatiques mondiaux est une avancée pratique et inspirante dans le sens du développement durable. »
Ce projet d’investissement dans un réseau électrique durable aide la Slovénie à se tourner vers une énergie plus propre, à réduire son impact sur l’environnement et à faciliter l’utilisation de l’électricité dans les transports, l’industrie et d’autres secteurs.
Le réseau électrique du pays deviendra plus fiable et efficace, tandis que le prix de l’électricité restera abordable.
Le projet contribue à la réalisation des objectifs climatiques de la Slovénie, ainsi qu’à ceux de l’Union européenne, comme l’initiative RePowerEU.
Promouvoir la cohésion sociale
Cet investissement soutient la cohésion économique et sociale du fait qu’il garantit l’égalité d’accès à des infrastructures énergétiques modernes dans toute la Slovénie.
Le renforcement du réseau électrique appuiera la croissance des zones rurales et urbaines et favorisera un développement régional équilibré.
Dans les zones urbaines, le réseau plus résilient encouragera l’expansion des entreprises. Dans les zones rurales, le système électrique robuste est susceptible d’attirer de nouvelles industries grâce à l’amélioration de l’accès à une énergie fiable. Il soutient les avancées agricoles et facilite l’intégration des sources d’énergie renouvelables, telles que l’énergie solaire.
ELECTRICITY DISTRIBUTION SLOVENIA - LJUBLJANA
Support for Elektro Ljubljana's investment programme in its regional electricity distribution network over the period 2024-2026. This includes network reinforcements and refurbishments in high, medium and low voltage, targeting at maintaining the quality of supply, integration of renewable energy generation, catering for peak demand growth, as well as climate-proofing part of the network.