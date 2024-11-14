Elektro Ljubljana, gestionnaire du plus grand réseau de distribution d’électricité de Slovénie, relève le défi de la modernisation et de l’extension du réseau national afin d’aider le pays à réaliser ses objectifs climatiques. L’infrastructure de distribution d’Elektro Ljubljana couvre 30,4 % du pays et dessert tout le centre et le sud-est.

Urban Likozar, président du conseil d’administration d’Elektro Ljubljana : « Les investissements que nous prévoyons permettent d’étendre le réseau de distribution d’électricité jusque dans les zones reculées ». « Nous facilitons ainsi le progrès économique et social de ces parties de notre pays. Sans notre intervention, le développement dans ces zones serait plus lent que dans les centres urbains. »

Il s’agit là d’une étape importante pour la Slovénie, où l’utilisation des énergies renouvelables progresse fortement. L’hydroélectricité et l’énergie solaire représentent une part croissante de sa production d’électricité. Il reste que le pays a des objectifs ambitieux. Son plan national en matière d’énergie et de climat vise à réduire de 55 % ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2033 par rapport aux niveaux de 2005 et à porter à 33 % la part des énergies renouvelables dans la consommation totale d’ici 2030.

« Ce qui est particulièrement prometteur, c’est que ce projet permet de répondre aux besoins urgents de la Slovénie en matière d’infrastructures énergétiques capables d’intégrer des sources renouvelables, en particulier des systèmes solaires photovoltaïques », affirme Katja Belšak, chargée de prêts principale à la Banque européenne d’investissement, qui est responsable de ce projet. « L’augmentation rapide du nombre d’installations photovoltaïques exerce une pression considérable sur le réseau, entraînant des retards et des rejets dans les régions où les infrastructures sont surchargées. »

Le recours croissant à l’électricité pour le transport et le chauffage au cours des dernières années a fortement accru les besoins d’investissement dans les infrastructures de distribution d’électricité, en particulier dans les zones reculées.

En septembre 2024, la Banque européenne d’investissement a signé un prêt de 50 millions d’euros en faveur d’Elektro Ljubljana afin d’étendre et de moderniser le réseau de distribution d’électricité dans le centre et le sud-est du pays de 2024 à 2026.