Réseaux de conférences et recherches économiques

La BEI organise des manifestations pour rassembler des experts et diverses parties intéressées, afin qu’ils échangent leurs points de vue et débattent des réponses stratégiques qu’il convient d’apporter aux défis économiques auxquels l’Europe et la planète sont confrontés.

  • La conférence annuelle de la BEI sur l’économie est l’événement phare de la Banque qui catalyse un dialogue de haut niveau sur l’investissement et le financement de l’investissement en Europe.
  • Les conférences nationales sur l’investissement sont organisées par la BEI dans toute l’Europe pour débattre des tendances nationales, lacunes et enjeux stratégiques en matière d’investissement, en abordant ces questions sous l’angle des derniers résultats de l’enquête EIBIS.
  • Le groupe consultatif d’économistes en chef de la BEI est un réseau d’économistes en chef, issus de grandes banques et institutions internationales, qui se retrouvent deux fois par an afin de tenir un dialogue de haut niveau à huis clos sur les principales évolutions économiques et les défis à venir.
  • La BEI travaille avec d’autres parties prenantes, dans le cadre de l’initiative de Vienne, pour contribuer à préserver la stabilité du secteur financier dans les pays d’Europe centrale, de l'Est et du Sud-Est.
  • Le Réseau européen de recherche sur l’investissement est une plateforme de partage et de discussion sur l’investissement en Europe, avec des conférences organisées régulièrement par la BEI.

Conférence annuelle sur l’économie 2022

L’édition 2022 de cette conférence annuelle de haut niveau a été organisée par la BEI en coopération avec l’université de Columbia, l’OCDE et la SUERF (Société universitaire européenne de recherches financières).

Alors que nos économies se dégagent de la pandémie de COVID-19, l’attention politique se tourne vers des questions de transformation à long terme : comment accélérer le passage au numérique et la transition climatique ?

La conférence de cette année a porté sur la manière d’accélérer la mutation numérique et la transition climatique, tout en reconnaissant et en atténuant ces asymétries. Elle a permis de croiser les points de vue de décideurs politiques, d’experts universitaires, de représentants de l’entrepreneuriat et de la finance, ainsi que d’économistes en chef de différentes institutions privées et publiques.

