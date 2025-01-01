Réseaux de conférences et recherches économiques

Conférence annuelle sur l’économie 2022
L’édition 2022 de cette conférence annuelle de haut niveau a été organisée par la BEI en coopération avec l’université de Columbia, l’OCDE et la SUERF (Société universitaire européenne de recherches financières).
Alors que nos économies se dégagent de la pandémie de COVID-19, l’attention politique se tourne vers des questions de transformation à long terme : comment accélérer le passage au numérique et la transition climatique ?
La conférence de cette année a porté sur la manière d’accélérer la mutation numérique et la transition climatique, tout en reconnaissant et en atténuant ces asymétries. Elle a permis de croiser les points de vue de décideurs politiques, d’experts universitaires, de représentants de l’entrepreneuriat et de la finance, ainsi que d’économistes en chef de différentes institutions privées et publiques.