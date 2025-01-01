Le Rapport de la BEI sur l’investissement est conçu comme un outil de suivi offrant un tableau synoptique exhaustif des évolutions et des stimulants des investissements et de leur financement dans l’UE. Il associe un examen et un bilan des grandes tendances et évolutions du marché à une analyse thématique plus approfondie. Il est le fruit de l’analyse interne de la BEI et de collaborations avec des experts de premier plan dans le domaine.

Le document inclut les derniers résultats en date de l’enquête annuelle de la BEI sur l’investissement, qui couvre quelque 12 500 entreprises dans toute l’UE et un large spectre de questions relatives à l’investissement des entreprises et au financement des investissements.