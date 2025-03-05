Parmi les publications régulières du département Analyses économiques figurent les séries suivantes :
- Rapport de la BEI sur l’investissement – Publication phare sur l’investissement et le financement des investissements en Europe
- Études thématiques – analyse approfondie des principaux thèmes stratégiques.
- Études régionales – pour comprendre les conditions d’investissement et les besoins en financement dans les régions voisines et partenaires.
- Documents de travail – dernières contributions à la recherche universitaire sur l’investissement et le financement des investissements.
- Études d’impact – pour comprendre les incidences de la BEI en Europe et dans le reste du monde.
- Enquête BEI sur l’investissement – publications – Présentation de données issues de l’enquête
Publications à la une
Onde de choc économique de la guerre en Ukraine
The Ukraine conflict has disrupted trade and aggravated inflation for basic goods like energy, food and metals. The economic shock could further destabilise EU firms already weakened by the pandemic.
