L’inflation pourrait aggraver la pauvreté

L’Ukraine et la Russie sont d’importants fournisseurs d’énergie et de produits agricoles. Alors que les combats causent des dommages dans les installations de production, les cours de nombreux produits de base continueront d’augmenter, en particulier ceux qui sont difficiles à remplacer, comme le blé, les engrais et le gaz. L’inflation dans la zone euro devrait dépasser 6 % en 2022, en hausse de 2,5 points de pourcentage par rapport aux estimations d’il y a quelques mois.

Ces hausses de prix pourraient peser sur la demande. Des augmentations de prix d’environ 2 à 2,5 points de pourcentage déclenchées par la guerre pourraient réduire la consommation privée réelle de 1,1 % dans l’Union européenne, selon nos estimations. Plus important encore, la hausse des prix des denrées alimentaires et de l’énergie touchera durement les ménages les plus pauvres.

Le département Analyses économiques de la BEI a modélisé l’impact que la hausse des prix aurait sur les ménages de l’UE, en particulier les plus vulnérables. Les estimations tiennent compte des pays dans lesquels le panier de biens de base est plus sensible aux prix des denrées alimentaires et de l’énergie – principalement en Europe centrale et du Sud-Est. La modélisation suppose également que les prix du pétrole restent élevés pendant au moins encore quelques mois. Enfin, elle prend en considération la capacité d’un ménage à épargner et à utiliser ces économies pour compenser la hausse des prix.

Le modèle montre que les hausses des prix des denrées alimentaires et de l’énergie frappent les ménages à faible revenu de manière disproportionnée dans les États membres de l’UE. Les ménages à faible revenu des pays plus riches d’Europe du Nord et de l’Ouest sont mieux à même d’absorber la hausse des prix que les ménages d’Europe centrale et du Sud-Est, notamment parce que les taux d’épargne et les revenus ont tendance à y être plus élevés.

Comme le montre le graphique ci-dessous, les ménages les plus pauvres dans des pays comme la Slovaquie, la Lituanie, la Lettonie et la Bulgarie souffrent beaucoup plus de la hausse des prix que les ménages néerlandais ou français. Une hausse des prix de 2 à 2,5 points de pourcentage en Slovaquie augmenterait la part des personnes exposées au risque de pauvreté de 4,3 points, soit environ 230 000 personnes.