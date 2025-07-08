Enquêtes et données

Enquêtes à découvrir
- L’enquête BEI sur l’investissement (EIBIS) – est la source de données de premier plan sur l’activité d’investissement des entreprises dans l’ensemble de l’Europe, leurs besoins et les contraintes auxquelles elles sont confrontées.
Consultez les données
- L’enquête sur l’activité de prêt des banques dans les pays d’Europe centrale, de l’Est et du Sud-Est (ECESE) – se concentre sur le suivi de l’activité bancaire transfrontalière et sur la compréhension des facteurs déterminants et des contraintes influençant l’accroissement du crédit en Europe centrale et sud-orientale.
- Les enquêtes sur les entreprises – sont réalisées conjointement par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque mondiale et la Banque européenne d’investissement pour examiner les contraintes qui pèsent sur le développement du secteur privé dans les pays voisins du Sud et de l’Est de l’Europe ainsi qu’en Europe centrale et sud-orientale.
Découvrez les dernières enquêtes ici :
- Supply Chain Survey (SUCH) – La Banque européenne d’investissement et la Commission européenne (DG GROW) se sont associées pour publier une série de rapports analytiques sur les écosystèmes industriels et la résilience des chaînes de valeur européennes.
Derniers rapports
-
Central, Eastern and South-Eastern Europe (CESEE) Bank Lending Survey: First half of 2025
This report presents the results of the EIB CESEE Bank Lending survey at the regional and single country levels.
-
EIB Investment Survey 2024: Belgium overview
This unique insight into the corporate investment in Belgium examines companies' finance needs and the constraints they face.
-
EIB Investment Survey 2024: Finland overview
This unique insight into the corporate investment in Finland examines companies' finance needs and the constraints they face.
-
Enquête 2024 de la BEI sur l’investissement – Synthèse par pays : France
Cet aperçu unique de l’investissement privé en France examine les besoins financiers des entreprises et les contraintes auxquelles elles sont confrontées.
-
EIB Investment Survey 2024: Slovakia overview
This unique insight into the corporate investment in Slovakia examines companies' finance needs and the constraints they face.
-
EIB Investment Survey 2024: Cyprus overview
This unique insight into the corporate investment in Cyprus examines companies' finance needs and the constraints they face.
-
EIB Investment Survey 2024: Denmark overview
This unique insight into the corporate investment in Denmark examines companies' finance needs and the constraints they face.
-
EIB Investment Survey 2024: Malta overview
This unique insight into the corporate investment in Malta examines companies' finance needs and the constraints they face.
-
EIB Investment Survey 2024: Romania overview
This unique insight into the corporate investment in Romania examines companies' finance needs and the constraints they face.
-
EIB Investment Survey 2024: Slovenia overview
This unique insight into the corporate investment in Slovenia examines companies' finance needs and the constraints they face.
-
EIB Investment Survey 2024: Spain overview
This unique insight into the corporate investment in Spain examines companies' finance needs and the constraints they face.
-
EIB Investment Survey 2024: United States overview
This unique insight into the corporate investment in United States examines companies' finance needs and the constraints they face.