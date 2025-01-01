Enquête sur l’activité de prêt des banques dans les pays d’ECESE

L’enquête sur l’activité de prêt des banques dans les pays d’Europe centrale, de l’Est et du Sud-Est (ECESE) est réalisée deux fois par an. Elle couvre une quinzaine de groupes bancaires internationaux et 85 filiales locales ou banques locales indépendantes. Ces entités représentent au total plus de 50 % des actifs bancaires dans la plupart des pays d’ECESE. Les pays couverts par l’enquête sont les suivants : Albanie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie, Kosovo, Macédoine, Pologne, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, République tchèque et Ukraine. L’enquête a été mise sur pied par la Banque européenne d’investissement (BEI) dans le contexte de l’initiative de Vienne 2.0 et est gérée par la BEI. Elle s’adresse aux hauts responsables des banques concernées et est conduite en mars et en septembre.

L’enquête est un instrument sans égal pour le suivi des tendances et des défis du secteur bancaire dans les pays d’ECESE. Elle contribue au suivi et à la compréhension des activités bancaires transfrontalières, de la réduction du levier financier et des facteurs et contraintes influençant la croissance du crédit. Elle donne une vision prospective des stratégies bancaires transfrontalières et des attentes du marché. Elle complète les enquêtes nationales sur l’activité de prêt des banques en ajoutant une dimension de comparabilité entre les pays ainsi qu’une particularité consistant à tenir compte spécifiquement du lien société mère-filiale.