L’initiative de coordination des banques européennes (Initiative de Vienne) cherche à préserver la stabilité du secteur financier dans les pays du centre, de l’est et du sud-est de l’Europe (ECESE).
Conçue au début de l’année 2009 pour réagir d’urgence face à la menace d’une réduction désordonnée du levier d'endettement des groupes bancaires internationaux dans les pays émergents d’Europe, elle a maintenant évolué pour jouer un rôle permanent et vise à remédier aux problèmes et aux risques auxquels est exposé le secteur financier de la région.
La BEI, la Commission européenne, la BERD, le FMI et la Banque mondiale ont été à l'origine du lancement de l'initiative de Vienne et ont contribué à son développement. Parmi les participants figurent les grandes banques commerciales de la région, les banques centrales et les organismes nationaux de supervision bancaire et de réglementation.
Continuer à octroyer des crédits en temps de crise
L’initiative de Vienne a constitué une plateforme de prise de décision et de coordination, qui a contribué à empêcher une crise bancaire systémique dans la région et à garantir l’approvisionnement de l’économie réelle en crédits pendant la crise. Elle a cherché spécifiquement à limiter les retombées négatives de réponses politiques désordonnées à la crise financière internationale et à éviter une réduction massive et soudaine du levier d’endettement des groupes bancaires transfrontaliers dans les pays émergents d’Europe.
Par ailleurs, la BEI, la Banque mondiale et la BERD sont intervenues pour continuer à injecter des crédits dans ces économies. Au cours des années qui ont suivi, les institutions financières internationales membres de l’initiative ont élaboré deux plans d’action conjointe à destination de la région, représentant au total 67 milliards d’euros. Ces ressources ont été utilisées pour des investissements destinés à stimuler la croissance économique.
Publications à la une
Greening the financial sector
The Vienna Initiative's working group on climate change and financial stability enhanced cross-border cooperation on climate risk assessment in Central, Eastern, and South-Eastern Europe.
EIB Investment Survey 2022 - CESEE overview
This unique insight into the corporate investment landscape in Central Eastern and South Eastern Europe (CESEE) examines past investment activities and future plans, sources of finance, financing issues and other challenges that firms face.
CESEE Bank Lending Survey – Autumn 2022
This report presents the results of the EIB CESEE Bank Lending survey at the regional and single country levels.
Ten years of the Vienna Initiative 2009-2019
Commemorating 10 years of the Initiative, this book brings together experiences from the key actors and institutions involved from the beginning.
Politiques coordonnées à long terme
Une fois la crise immédiate passée, les efforts ont eu pour objectif de coordonner une action à plus long terme et de lutter contre toute résurgence des tensions financières. Après l’apparition de nouveaux problèmes systémiques à la fin de 2011, il a été décidé d'inscrire ces dispositifs dans un cadre plus formel. C'est ainsi qu’a été lancée l'initiative de Vienne 2.0 en janvier 2012.
Plus précisément, cette dernière a pour objectifs :
- la prévention de désendettements désordonnés ;
- le règlement d’éventuels problèmes de stabilité financière transfrontalière ;
- la garantie que les politiques (notamment dans le domaine de la supervision) sont conduites dans l’intérêt collectif.
Récemment, l’initiative de Vienne s’est consacrée aux questions suivantes :
- évaluation de l’efficacité des instrument financiers proposés par les IFI
- financement de l’innovation dans les pays ECESE, avec une étude cosignée par la BEI intitulée « L’état du financement de l’innovation dans les pays d’ECESE »
- suivi de l’évolution du marché du crédit dans la région, l’accent étant mis en particulier sur les prêts non productifs
- évaluation des conséquences de la réglementation et de la supervision bancaires de l’UE sur les activités bancaires transfrontalières en ECESE
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web de l’initiative de Vienne : https://vienna-initiative.com