L’initiative de coordination des banques européennes (Initiative de Vienne) cherche à préserver la stabilité du secteur financier dans les pays du centre, de l’est et du sud-est de l’Europe (ECESE).

Conçue au début de l’année 2009 pour réagir d’urgence face à la menace d’une réduction désordonnée du levier d'endettement des groupes bancaires internationaux dans les pays émergents d’Europe, elle a maintenant évolué pour jouer un rôle permanent et vise à remédier aux problèmes et aux risques auxquels est exposé le secteur financier de la région.

La BEI, la Commission européenne, la BERD, le FMI et la Banque mondiale ont été à l'origine du lancement de l'initiative de Vienne et ont contribué à son développement. Parmi les participants figurent les grandes banques commerciales de la région, les banques centrales et les organismes nationaux de supervision bancaire et de réglementation.